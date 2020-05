Így nyitják a balatonfüredi szezont a járvány után!

Balatonfüreden már pénteken pünkösdi vacsorát szerveznek. Olyan orvosokat és nővéreket várnak vendégségbe, akik a COVID 19 járvány tetőzése alatt az átlagnál többet dolgoztak, és segítették a vírus elleni egészségügyi védekezést. Ők mindannyian ingyenesen vehetnek részt a Hotel Aura BBQ vacsoráján. A szálloda egyébként azt tervezi, hogy az egészségügyben dolgozó hétköznapi hősök mellett a későbbiekben takarítónőket, pénztárosokat, buszvezetőket is meghív egy exkluzív vacsorára, ezzel is tiszteletüket fejezzék ki azok iránt, akik időt, energiát nem sajnálva, különböző módon teszik könnyebbé, elviselhetőbbé a vírushelyzettel kapcsolatos hétköznapokat, mondta Varga László, a Balatoni Kör alelnöke.

Éskovács Péter, a kampány egyik ötletgazdája elmondta azt is, hogy lavinát indítottak el az akcióval. Egyre több szálloda és a Balatoni Körhöz tartozó étterem is szeretne csatlakozni az akcióhoz. Ezek a jövőben több nővért, orvost, buszvezetőt, takarítónőt, rendőrt, tűzoltót, biciklis futárt, stb. is vendégül látnának a régióban. Így kifejezve elismerésüket azok iránt, akik fertőzésveszélyes feladatokat láttak az utóbbi időben, csak azért, hogy mi könnyebben át tudjuk vészelni ezeket a nehéz hónapokat.A vacsorasorozat érdekessége, hogy híres séfek vendégelik meg az egészségügyi dolgozókat. Ebben a szállodában például tiszteletükre készít BBQ (barbecue) finomságokat KicsiZso (Horváth Zsolt), akit egy televíziós kulináris műsorból is ismerhetnek a vendégek. Varga László szerint egyre szélesedik az úgynevezett BBQ turisták tábora, akik kifejezetten az érlelt, füstölt, kíméletesen sütött ételekért keresik fel az éttermeket, szállodákat, amelyekben a csúcstechnikát képviselő berendezések révén kifogástalan az ilyen kínálat. A BBQ ételek akár az ilyen ünnepi eseményeken is kiváló kulináris élményt nyújthatnak. – mondta a szakember.