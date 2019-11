Így lesz rémálom a kényelemből: az egyszerűsített bankváltás buktatói

A bankváltástól sokan idegenkednek, mert az ügyintézést bonyolultnak és időigényesnek tartják – még akkor is, ha csak egy szimpla bankszámláról van szó, pedig elméletben már létezik erre egy nagyon egyszerű folyamat. De vajon tényleg problémamentes és gyors a bankváltás? A Bank360 több pénzintézethez is elment, hogy megnézze, mennyire egyszerű a folyamatot megkönnyíteni igyekvő egyszerűsített bankváltás.

A Bank360 a gyakorlatban is végigvitte az egyszerűsített bankváltás folyamatát, és több banknál érdeklődött a pontos részletek után. Ezek alapján kiderült: a pénzintézeteknek nem érdeke, hogy időt spóroljanak nekünk, nem erőltetik ezt az ügymenetet, és van néhány buktató is, amibe könnyen beleszaladhatunk a Bank360 “terepen” szerzett tapasztalatai alapján.

Mit jelent az egyszerűsített bankváltás?

Kezdjük egy kis elmélettel: az egyszerűsített, vagy más néven “egyablakos” bankváltás azt a célt szolgálja, hogy az ügyfelek számára gördülékenyebbé tegye a váltást. Az egyszerűsített ügymenetre 2016 óta van lehetőségünk – a részleteket a 263/2016. (VIII.) kormányrendelet rögzíti, de az MNB honlapján is megtalálható a részletes leírás. A legfontosabb előnye, hogy ideális esetben nem kell mindkét bankba bemenni ügyet intézni, elég azt a pénzintézetet felkeresni, ahol számlát szeretnénk nyitni. A további adminisztrációt pedig a két bank elintézi egymás között.

A folyamat így néz ki:

Megnyitjuk a választott bankban az új számlát – ha időpontot foglalunk, ez maximum egy órát vesz igénybe. Ezzel egyidőben beadjuk a számlaváltási meghatalmazást az új szolgáltatónak – ez alapján fogják a bankok átvezetni a csoportos beszedésekre és a rendszeres átutalásokra vonatkozó adatokat. A választott bank jelzi az igényt a régi bank felé – ez legfeljebb 2 munkanapot vesz igénybe. A régi szolgáltató átadja a szükséges adatokat a választott pénzintézetnek – ez maximum 5 munkanapot vesz igénybe. Ha ez megtörtént, akkor az új szolgáltatónál megnyílik a számla. Az új bank rögzít minden adatot, és egyeztet, ha erre van szükség – ez további 5 munkanapot vesz igénybe. Régi számla bezárása – 1 munkanap.

Tehát mindennel együtt maximum 13 munkanapot vesz igénybe az egyszerűsített bankváltás, és ideális esetben csak egyszer kell elmenni a bankba, a folyamat elején. A többit már a bankok intézik el egymás között. Ha valami probléma felmerül közben, akkor a folyamat megakadhat – de erről később.

A bankok nem fognak rábeszélni

Az egyszerűsített bankváltás elsősorban a csoportos beszedések és a rendszeres bejövő és kimenő átutalások adminisztrációját könnyíti meg. A pénzintézeteknél szerzett információk alapján ha ezek közül egyik sem érint minket, akkor felesleges belevágni az egyszerűsített bankváltásba, mert a hagyományos út egyszerűbb és gyorsabb – legalábbis ez a Bank360 által felkeresett bankok véleménye.

Ez azonban csak rájuk igaz, hiszen a bank így megspórolja a több napig tartó egyeztetést a korábbi számlavezető bankkal, az ügyfél pedig így is, úgy is hozzájuk viszi át a pénzét. Nekünk ügyfeleknek azonban el kell mennünk a régi bankhoz, és be kell zárni a számlát, ami legalább olyan hosszú procedúra lesz, mint az új számla megnyitása. Tehát, ha szeretnénk egy banklátogatással letudni a váltást, ragaszkodjunk az egyszerűsített megoldáshoz, elvégre ezért találták ki.

A banki ügyintézés során egyetlen, ma már igen jelentősnek számító hátrányra bukkant a Bank360:, egyszerűsített bankváltással nem tudjuk akár otthonról online megnyitni az új számlát, mivel a papíralapú meghatalmazás leadására van szükség, erre a nyilatkozatra azonban minden egyes bank esetében szükség van, ha egyablakos bankváltással próbálkoznánk.

Így érdemes tervezni, ha egyszerűsített bankváltást szeretnénk

A banki látogatások során nagyon hasznos tapasztalatokat szerzett a Bank360. Jöjjenek a lehető legalaposabb részletek az egyablakos bankváltás menetéről és buktatóiról:





Mennyi időt vesz igénybe a számlanyitás?

Elméletben az ügyfél feladata az egyszerűsített váltásnál ugyanaz, mint a hagyományos számlanyitásnál, egy kivétellel: ki kell tölteni egy számlaváltási meghatalmazást. A Bank360 tapasztalatai szerint a számlaváltási meghatalmazás körülbelül 10-15 perccel hosszabbította meg a folyamatot – a másik oldalon viszont időt spóroltunk, hiszen a korábbi számlavezető bankba már nem kell bemenni a zárás miatt.

A szakportál mérése szerint az ügyintézés ezzel együtt sem került többe egy óránál. Még több időt megspórolhatunk viszont a Bank360 tippje szerint, ha, időpontot foglalunk, így nem kell a fiókban várakozni és az ügyintézők is felkészültebben várhatnak minket

De milyen adatokra van szükség a meghatalmazás kitöltéséhez? A következőkről kell nyilatkozniuk azoknak, akik egyszerűsítve cserélnek bankot:

személyes adatok,

elérhetőség,

honnan hová visszük át a számlát,

nyilatkozni kell a csoportos beszedési megbízások áthelyezéséről,

nyilatkozni kell a rendszeres átutalási megbízások áthelyezéséről,

nyilatkozni kell a rendszeres jóváírások áthelyezéséről,

meg kell jelölni a bankváltás napját,

nyilatkozni kell a fizetési számla megszüntetéséről.

Nagyon fontos a Bank360 szerint, hogy ha társtulajdonos is van, akkor is csak egy nyomtatványt kell kitölteni, viszont mindkét félnek ott kell lennie a meghatalmazás kitöltésénél.

Milyen dokumentumokra van szükség a váltásnál?

Az egyszerűsített bankszámlaváltáshoz személyi igazolványra és egy lakcímkártyára volt szükség. Ha a bankváltás után az új bankunktól még ott az ügyintézés során más terméket is igénybe vennénk, például hitelkártyát vagy folyószámlahitelt is szeretnénk igényelni, akkor érdemes egy harminc napnál nem régebbi jövedelemigazolást is vinni.

Gondot jelent-e, ha van folyószámlahitelünk?

Az egyszerűsített bankváltás szempontjából nem jelent gondot, ha a korábbi bankunknál van folyószámlahitelünk és annak nem negatív az egyenlege. Ha viszont a kérelem benyújtásakor felhasználtunk valamennyit a hitelkeretből, akkor a korábbi számlavezető el fogja utasítani az egyszerűsített bankváltást – magyarul nem lehetünk mínuszban. Pozitív egyenlegnél a számlazárás nem jelent gondot, és a zárásnál automatikusan megszűnik a folyószámlahitelünk is

De mi a helyzet akkor, ha az új bankunknál is szeretnénk folyószámlahitelt? A Bank360 ennek is utánajárt, az ügyintézés során pedig kiderült: hitelbírálaton kell átesni, ehhez pedig munkáltatói jövedelemigazolást kell bemutatni. Kizárólag a K&H Bank tájékoztatta a szakportált arról, hogy az átmeneti időszakban a bank egy kisebb összegű hitelkeretet biztosítson az ügyfélnek (kb. 100 000 Ft), míg az Erste Banknál azt az információt kapta a portál, hogy legalább három havi jövedelem jóváírásra van szükség a folyószámlahitelhez.

Kell-e díjat fizetni a váltásért?

Nem. A törvény kifejezetten tiltja, hogy egy bankszámla megszüntetése miatt plusz díjat számoljon fel a bank. Plusz díjat csak akkor számolhat fel a korábbi bank, ha még nem telt el hat hónap a régi számla megnyitása óta. A díjtétel neve és összege ebben az esetben eltérő lehet a bankoknál. A Bank360 vizsgálata során ugyanakkor felmerültek egyéb, eseti költségek.





A meglévő bankkártya éves kártyadíjat időarányosan megfizettetheti a bank, de ilyen díj volt a Bank360 vizsgálata során a korábbi számlán lévő összeg átutalásának költsége az új számlára, hiszen a korábbi bank ezért díjat számított fel, nagyobb összeg esetén nem is keveset. Az átutalás díjának mértéke számlacsomagonként eltér, így a Bank360 tippje, hogy vizsgáljuk meg előbb, mennyibe kerülne az átutalás, és ha az összeg nagysága lehetővé teszi, inkább vegyük fel készpénzben az ingyenes, havi két alkalommal legfeljebb összesen 150 000 forintos készpénzfelvételi lehetőséggel.

Gondot jelent-e, ha van hitelkártyánk a folyószámla mellett?

Nem jelent gondot. A hitelkártya egy különálló termék, önmagában nem befolyásolja az egyszerűsített bankváltást. Egyetlen kivétellel találkozott a Bank360: van olyan pénzintézet, ahol ha a törlesztés a régi bankszámlához van kapcsolva csoportos beszedési megbízással, akkor a korábbi bank el fogja utasítani a kérést. Ebben az esetben sajnos elveszítjük az egyszerűsített bankváltás előnyét, mert el kell mennünk a váltás előtt a régi bankfiókba, és módosítanunk kell a beszedés módját.

Gondot jelent, ha van hitelem a másik banknál?

Alapvetően nem jelent gondot, hiszen a hitelek (pl. személyi kölcsön, lakáshitel vagy CSOK hitel) különálló termékek. De ebben az esetben is találkozott a Bank360 kivétellel:el fogja utasítani a számla bezárását a bank, ha olyan számlát szeretnénk lecserélni, amit eredetileg valamelyik hiteligénylés miatt nyitottunk meg, és emiatt szükséges a fenntartása.

Mi a helyzet az alszámlákkal?

Ha a folyószámlához tartozik alszámla is (pl. megtakarítási számla), akkor az azon lévő összeg is átkerül az új bankhoz, hiszen önmagában az alszámla nem maradhat ott a korábbi banknál. Külön nem kell nyilatkozni az alszámláról, de célszerű jelezni a számlanyitásnál, hogy az új folyószámla mellé nyissanak egy alszámlát is – ha van erre lehetőség. A váltásnál a tranzakciós költséget kell megfizetni.

Fontos, hogy az egyszerűsített bankváltás csak abban az esetben működik, ha a pénznem azonos – tehát ha forint számláról váltunk forintra, vagy euróról euróra stb.

Mi a teendő a lekötött pénzzel?

Nem tudunk egyszerűsített bankváltással élni, ha a korábbi folyószámla mellett van lekötött betét is. Ha mégis ragaszkodunk a váltáshoz, akkor a lekötött betét feltörése miatt mindenképpen be kell mennünk a korábbi bankhoz. Ebben az esetben kamatveszteséggel kell számolnunk.

Mi történik akkor, ha több tulajdonosa is volt a számlának?

Ebben az esetben a társtulajdonosoknak is nyilatkozniuk kell a bankváltásról. Az erre szolgáló nyilatkozatot azonban elég egyszer kitölteni – két fő adatainak van hely a nyomtatványon. Ha csak az egyik személy kezdeményezi a váltást, de van a számlának másik tulajdonosa is, akkor a bank meg fogja tagadni a kérelmet.

Mi lesz a régi bankkártyával?

Az MNB tájékoztatója szerint a kártyát le kell adni a régi számlavezetőnél – ez azonban azt feltételezi, hogy felkeressük a régi bankot, amire egyébként nincs szükség az egyszerűsített bankváltásnál. A bankoktól érkező információk és a szakportál tapasztalatai alapján nem ragaszkodnak a személyes megjelenéshez, de célszerű a már érvénytelen kártyát használhatatlanná tenni (pl. ollóval kettévágni).

Az egyszerűsített bankváltás buktatói

Az egyszerűsített bankváltásra a Bank360-nak elég voltegy órade ha valami problémát találnak a bankok az egyeztetésnél, megakad a folyamat. A Bank360 munkatársának a pénzintézetek több buktatót is említettek – ezekre érdemes odafigyelni tehát, mielőtt belevágunk mi is az egyszerűsített bankváltásba:

Folyószámlahitel tartozás

Ha a megszüntetett bankszámlához folyószámlahitel is tartozik, akkor fontos, hogy ezen a téren ne legyen elmaradásunk. Ha ez nem teljesül, akkor nem fogunk tudni szerződést bontani a pénzintézettel, csak azután, hogy rendeztük a tartozást.

Ha az újonnan nyitott számlához is szeretnénk igényelni folyószámlahitelt, akkor újra át kell esni a hitelbírálaton, de például addig is van lehetőség egy pénzintézetnél, egy kisebb hitelkeret használatára.

Köztartozás

Vannak olyan rendszeres utalások, amelyeket nem mi választunk meg: ilyen eset például, ha részletfizetéssel egyenlítjük ki a NAV felé az adótartozásunkat. Ebben az esetben biztos, hogy a bank el fogja utasítani a bankváltási kérelmet. A számla egyszerűsített bankváltással nem szüntethető meg, ha inkasszó, hatósági átutalás, átutalási végzés, vagy végrehajtási eljárás kapcsán letiltást jegyeztek be.

Ha hiteligénylés miatt nyílt a számla

Személyi kölcsönöknél és lakáshiteleknél is találkozhatunk azzal a feltétellel, hogy a kölcsönt csak bankszámlanyitással együtt igényelhetjük. Ha még tart a hitel futamideje, akkor a számlavezető bank kérheti a számla fenntartását. Az is előfordulhat, hogy nem kötelező a számla fenntartása, de a kamatkedvezményt viszont elbukhatjuk, ha felmondjuk a szerződést.

Nem stimmel az aláírás

Bankváltásnál a legfontosabb szempont a korábbi számlavezető számára, hogy be tudja azonosítani az ügyfelet, és megbizonyosodjon arról, hogy valóban tőle érkezett a kérelem – hiszen személyesen nem találkoznak ennél az ügyletnél. Ennek az egyik módja az aláírás ellenőrzése: ha a régi szignó nem egyezik meg az új banknál lévő aláírással, akkor elutasíthatja a kérelmet a pénzintézet.

Nem stimmelnek az adatok

Nemcsak az aláírásnál jelenthet problémát, ha eltérést tapasztalnak a bankok, hanem a személyes adatoknál is. Éppen ezért minden esetben érdemes jelezni a bank felé, ha megváltozott a nevünk, lakcímünk, személyi igazolvány számunk vagy a telefonszámunk. Ezt az ügyfelek nagy része minden bizonnyal megtette a közelmúltban, az adategyeztetési kötelezettsége miatt.

A társtulajdonos nem egyezett bele a váltásba

Egyedül semmi akadálya a váltásnak, de ha a bankszámlának több tulajdonosa is van, akkor minden fél beleegyezésére szükség van ahhoz, hogy a korábbi banknál lévő számla megszűnhessen.

Nem hagytunk a számlán egy forintot sem

Nem véletlenül hívja fel a figyelmet az MNB arra, hogy hagyjunk egy kisebb összeget a régi számlán, hiszen előfordulhatnak terhelések. A bank még levonhatja időarányosan a számlavezetéshez kapcsolódó költségeket (számlavezetési díj, SMS-díj, internetbank díja stb., függően az aktuális számlacsomagtól), illetve az esetleges külföldi vásárlások terhelései is csúszhatnak. Ha akár csak egy kisebb tétel miatt negatívba fordul az egyenleg, akkor a bank el fogja utasítani az egyszerűsített bankváltásra vonatkozó kérelmet.

Ha a bankváltás valami miatt megakad, a régi számlavezető keresni fogja az ügyfelet, legkésőbb két banki munkanapon belül.

Mire érdemes még figyelni egyszerűsített bankváltásnál?

Ki kell tölteni a havi két ingyenes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozatot

Pontosabban nem kell, de erősen ajánlott, ha nem szeretnénk a váltás után szembesülni a készpénzfelvétel díjával. A jogszabályok szerint egyszerre csak egy banknál lehet érvényben a havi két alkalomra vonatkozó kérelem (150 000 forintig), így ezt az új számla megnyitásánál újra alá kell írni. A bankban az ügyintézők minden alkalommal jelezték ezt a Bank360-nak, de érdemes észben tartani, mert ha elmarad, akár több száz forintot is kidobhatunk az ablakon.

A bank nem számolhat fel plusz díjat a számla megszüntetéséért

Fontos tudni, hogy ha az előző számlanyitás óta eltelt legalább fél év, akkor a pénzforgalmi törvény szerint nem szabhat ki plusz díjat a bank a számla megszüntetése miatt, ezenkívül ha hónap közben szűnik meg a bankszámla, akkor a bank nem számolhatja fel a teljes havidíjat, csak az időarányos részt.

A pontos költséget ebben az esetben a bankok személyre szabottan kalkulálják. Figyelembe veszik többek között, hogy:

milyen számlacsomag szűnik meg,

mennyit fizetünk a számlavezetésért,

igénybe vesszük-e az SMS szolgáltatást,

van-e havidíja a netbanknak,

teljesítjük-e a bezárás hónapjában a kedvezményekhez (pl. 0 forintos számlavezetési díj) szükséges feltételeket.

Tehát a megszüntetésnél ugyanazokra a költségekre számíthatunk, amelyek egyébként is felmerülnek a számlavezetés során. A költségek mellett kellemes meglepetés is érhet: ha év közben váltunk, akkor az éves kártyadíjat időarányosan jóváírhatja a bank.

Gyorsabb, ha mi intézzük el az utalást

Az új számla megnyitása és a régi bezárása között van egy rövid átmeneti időszak, ekkor érdemes átutalni a régi folyószámlán lévő összeg nagy részét az újra. Ha ezt nem mi tesszük meg, hanem a bankokra bízzuk, akkor sincs gond, hiszen az egyszerűsített bankváltásnál az adatok átvétele után az egyenleg is átkerül az új számlára. Ebben az esetben csak a folyamat végén, tehát a számlanyitás után napokkal később fog megjelenni az átvitt összeg. Ugyanez vonatkozik az alszámlákra, például egyszerű megtakarításnál.

Válasszuk meg jól a dátumot!

Egyszerűsített bankváltásnál mi határozzuk meg a kezdő napot (leghamarabb a váltástól számított 6. munkanap), és azt a napot is, amikor az előző banknál megszűnik a számla. Fontos, hogy a régi szolgáltató nem tilthatja le a régi bankkártyát a felmondás kitűzött napja előtt.



A Bank360 Zrt.-ről

A Bank360 közel három éve segíti a lakosságot abban, hogy pénzügyi döntéseikkel teljesen elégedettek legyenek hosszú távon is. A szakportál kalkulátoraival a legfontosabb banki termékeket hasonlíthatjuk össze, az oldalon megjelenő elemzések és bejegyzések pedig a tájékozódást segítik a pénzügyek világában, segítve a tudatos és megfelelő döntést az adott anyagi helyzetben.