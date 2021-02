Így alakulnak a munkaerőpiaci trendek és a bérek 2021-ben

A Hays Hungary, az ország egyik vezető munkaerő-közvetítő vállalata kiadta 2021-es Salary Guide riportját. A Hays országos szintű felmérése bemutatja az aktuális hazai munkaerőpiaci trendeket és bérszinteket, tizennégy különböző szektor vonatkozásában.

A világ legnagyobb munkaerő-toborzással és kiválasztással foglalkozó vállalatcsoportja, a Hays Plc részeként a Hays Hungary minden évben felmérést végez a hazai munkaerőpiac változásairól és az aktuális bérszintekről. A Hays Salary Guide kiadványa az egyik legátfogóbb képet adja a munka világáról hazánkban, valamint bemutatja a legfontosabb gazdasági, jogi és technológiai változásokat, amelyek hatással lehetnek a 2021-es év munkaerőpiacára. A riport segítséget nyújt a vállalatoknak a toborzási stratégiáik és bérsávjaik kialakításában, valamint megmutatja a munkavállalóknak a szakterületükön aktuálisan elérhető fizetéseket.

Hasonlóan a világ más országaihoz a COVID-19 járvány a magyar munkaerőpiacra is jelentős hatással volt. A gazdaság lelassulásával és a különböző szabályozások életbe lépésével a vállalatoknak és a munkavállalóknak egyaránt alkalmazkodniuk kellett az új helyzethez. A cégeknek át kellett értékelniük az üzleti terveiket, az emberi erőforrás igényeiket és a toborzási stratégiáikat is. A munkavállalók pedig más szemszögből kezdték vizsgálni karrierútjaikat és munkalehetőségeiket.

„Idén különösen érdekes volt megvizsgálni a munkaerőpiaci változásokat a pandémia árnyékában. Az elmúlt év minden tekintetben rendhagyó volt, tele kihívásokkal mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára. Ennek ellenére a Haysnél ma is folyamatos növekedést tapasztalunk ügyfeleink toborzási igényeiben és továbbra is kitartóan keressük a legjobb jelölteket” – mondta Tammy Nagy-Stellini, a Hays Hungary ügyvezetője.

Mely szakterületek voltak a 2020-as év, illetve a pandémia „nyertesei”?

A járványhelyzet számos iparágat érzékenyen érintett, bizonyos területeken viszont fellendült az emberi erőforrásra való kereslet. A gyógyszeripar azon kevés iparág között volt, amely növekedni tudott az elmúlt időszakban. A szektor vonzóbb lett a más területeken dolgozó jelölteknek is, így rengetegen jelentkeztek gyógyszeripari állásokra tapasztalat nélkül, főként értékesítői pozíciókra. A cégek viszont a legtöbb állás esetében továbbra is ragaszkodnak a releváns diplomához és munkatapasztalathoz.

Szemben más iparágakkal az IT területén általános bővülés volt tapasztalható és sok pozíció esetében béremelkedések is történtek. Az otthoni munkavégzés kényszerűsége nyomást gyakorolt a cégek digitális átalakulásának ütemére. Azon vállalatok, amelyek eddig halogatták a technológiai fejlesztéseiket, most be kell hozniuk ezt a lemaradást, legyen szó infrastrukturális beszerzésekről, alkalmazásokról vagy felhő alapú megoldásokról.

Az informatikai pozíciókon belül tovább nőtt a kereslet az ügyfélközpontú webfejlesztőkre és az UX/UI designerekre. Felértékelődött az IT Security fontossága, így az elkövetkező években ezen a területen is várhatóan több álláslehetőség lesz elérhető. A DevOps területre pedig folyamatos munkaerőhiány jellemző.

Hogyan változtak a toborzási és HR folyamatok az elmúlt évben? Mit hoz az új év?

2020-ban bizonyos szektorokban a vállalatok létszám- vagy óraszámcsökkentést alkalmaztak az üzletmenet biztosítása érdekében, ugyanakkor a meglévő munkaerő-állomány megtartására és jóllétére is kiemelt figyelmet kellett fordítaniuk. Napjainkra felértékelődött a coaching és a motiváció szerepe, valamint fontosabbá vált a folytonos kommunikáció a munkavállalók felé és a bizalomépítés az online térben dolgozókkal.

„A járványhelyzet eddig nem látott módon alakította át a hazai munkaerőpiac dinamikáit. 2020-ban a legtöbb cég stratégiájának középpontjába került a változásmenedzsment. A HR csapatoknak napok vagy hetek leforgása alatt kellett új HR stratégiákat kialakítaniuk és levezényelniük. 2021-ben a munkáltatók legnagyobb kihívása a munkavállalók megtartása és bizalmuk megerősítése vagy adott esetben visszaépítése lesz” – mondta Erős Ferenc, a Hays Hungary HR divíziójának szenior csapatvezetője. „Mára a legtöbb vállalatnál növekvő optimizmust látunk. A leépítések helyét a bővülés vette át, ami azt jelzi, hogy a munkahelyekre lassan visszatér a HR lényege, az ember.”

A munkavállalók a stabilitást keresik

A munkahelyi elégedettség összességében nem sokat változott a korábbi évhez képest. A válaszadók 45 százaléka állította, hogy elégedett a jelenlegi fizetésével. Emellett 60 százalék tervez munkahelyet váltani a közeljövőben (ez 2019-ben 55 százalék volt).

A Hays Salary Guide felmérési eredményei szerint 2020-ban a válaszadók 48 százalékának nőtt a fizetése, míg 2019-ben 76 százalékuknak. Ennek hátterében az állhat, hogy a munkavállalók korábban a nagyobb fizetést jellemzően munkahelyváltással érték el (37%), most inkább a stabilitást keresik. Így a magasabb fizetések elsődleges forrása az éves fizetésemelés (26%), és második helyre rangsorolódott a munkahelyváltás (20%), mint indok.

Egy új állás megpályázásakor a munkavállalók elsődleges szempontja továbbra is a fizetés, a munka-magánélet egyensúly és a lokáció után.

A felmérésről

A Hays Hungary Salary Guide kiadványa az elmúlt évre fókuszálva átfogó képet nyújt a hazai munkaerőpiaci trendekről és az aktuális bérszintekről tizennégy szakterület vonatkozásában. A Salary Guide összegzi a legfontosabb gazdasági, jogi és technológiai változásokat, amelyek hatással lehetnek a 2021-es év munkaerőpiacára. A riport a minimum, maximum és jellemző bruttó havi fizetéseket mutatja be magyar forintban, teljes munkaidős pozíciókra vonatkozóan, bónuszok és egyéb juttatások nélkül.

A felmérés eredményei a Hays Hungary több száz toborzó projektjéből származnak, amelyek alapját egyrészt az adatbázisunkban szereplő jelöltjeink, másrészt a tavalyi évben meglévő multinacionális és KKV ügyfeleink szolgáltatták.

A Hays Hungary-ről röviden

A Hays Hungary a Hays Group tagja, amely a legnagyobb, tőzsdén jegyzett, munkaerő-toborzással és kiválasztással foglalkozó vállalatcsoport az Egyesült Királyságban és világelső a szakembertoborzás és egyéb HR szolgáltatások területén. A Hays 33 országban, 266 irodában, közel 11 ezer munkatársával áll az ügyfelek és a jelöltek rendelkezésére.

Magyarországon a Hays 2007-ben nyitotta meg irodáját. A Hays Hungary napjainkban már az egyik vezető munkaerő-toborzással és kiválasztással foglalkozó cég hazánkban.