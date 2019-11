Idén közel 50 ezer forintot szánunk karácsonyi ajándékokra

Tájékozódás: A legtöbben már az ár-összehasonlító oldalakat használják elsőként

Az internet vásárlásban betöltött szerepe megkérdőjelezhetetlen. Az online vásárlás dinamikus fejlődése mellett, már a rendelés előtti tájékozódásban is megelőzi az internet az olyan hagyományos csatornákat, mint a bolti nézelődés, vagy az akciós újságok és egyéb hirdetések, reklámok böngészése. Újdonság azonban, hogy helycserére került sor a világhálón belüli tájékozódási források sorrendjében:

Az ár-összehasonlító oldalak térnyerése az utóbbi évek trendjeit figyelembe véve nem meglepő. Amellett, hogy a funkciók tekintetében természetesen továbbra is központi szerep jut a legjobb ajánlatok megtalálásának – a magyar internetezők 61%-a szerint ez az oldalak legfontosabb funkciója – hasznosak és ezért egyre népszerűbbek a termékkereséshez, termékválasztáshoz kötődő új funkciók is.

Az ország legnépszerűbb ár- és termék összehasonlító oldalaként az Árukereső.hu ezen extra szolgáltatások nyújtásában élen jár. Az oldalon lehetőség van részletes, paraméterezett termékkeresésre, ár-figyelésre, valamint kereskedők és konkrét termékek értékelésére is. Ezek révén az Árukereső.hu meghatározó szerepet játszik a magyar online vásárlások segítésében a megfelelő termék kiválasztásától, egészen a legmegbízhatóbb kereskedő megtalálásáig. Látogatói jelenleg több mint 3500 webáruház 14 millió ajánlata közül válogathatnak az oldalon.

Az internetezők az online vásárlásra voksolnak

A tájékozódás mellett már a beszerzések jelentős része is az interneten zajlik: a magyar netezők 80%-a idén is tervez belföldi webáruházból rendelni, de 18% külföldi rendelés lehetőségét se veti el, átlagosan 14 ezer forintot szánva erre.

Azok, akik az online feltérképezést követően nem internetről rendelik meg a terméket, leginkább továbbra is plázákban (54%) vagy hagyományos boltban, szaküzletben (29%) vásárolnak majd idén is. A külföldi rendelésekben élen járnak a férfiak, plázákban viszont szívesebben vásárolnak a nők, illetve a fiatalok és nyugdíjasok.

Összetett folyamat az ajándékok beszerzése

Ugyan az ajándékok beszerzését nem lehet elég korán elkezdeni (az internetezők 21%-a már októberben nekilátott), a legtöbben nem kötik ezt a folyamatot konkrét időszakhoz, hanem inkább a megfelelő akciókra várnak (39%). Ettől függetlenül az internetezők többsége nem akarja az utolsó napokra hagyni az ajándékvásárlást.