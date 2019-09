Idén is a Coca-Cola HBC Európa legfenntarthatóbb módon működő üdítőitalgyártója

A 2019 Dow Jones Fenntarthatósági Index – a vállalatok fenntarthatósági teljesítményét mérő legfontosabb, globális mutató – alapján Európában a Coca-Cola HBC áll az élen az üdítőitalgyártók ranglistáján. Ez már a hatodik alkalom az elmúlt hét évben, hogy a Coca-Cola palackozója lett az első az európai fenntarthatósági rangsorban, ám az összesített, globális és európai rangsorban is a TOP3 üdítőgyártó között szerepelt az elmúlt 9 évben.

A vállalat összességében 90 pontot kapott: maximális pontszámot ért el 11 kategóriában és további 9-ben mutatott fejlődést az elmúlt évben. Mindezek alapján, idén a vállalat a második helyet szerezte meg a globális ranglistán.

Az eredményeket értékelve, Zoran Bogdanovic, a vállalat elnökvezérigazgatója elmondta: „Nagy megtiszteltetésnek tartjuk a helyezésünket. Büszkék vagyunk arra, hogy a munkatársaink és a vevőpartnereink elkötelezettsége a fenntartható működés iránt ismét meghozta ezt az elismerést. Tisztában vagyunk ugyanakkor azzal, hogy ez csupán egy pillanatképet rögzít. A valóságban folyamatosan meg kell dolgoznunk az eredményeinkért, és mindig új kihívásokkal szembesülünk. Ezért helyezünk olyan nagy hangsúlyt arra, hogy a fenntarthatósági céljainknak következetesen és hosszútávon legyünk képesek megfelelni.”





2018-ben ezek a fenntarthatósági intézkedések járultak hozzá a pontszámainkhoz:

Elértük céljainkat a széndioxid kibocsátás terén, hiszen a 2010-es értékhez képest 25 százalékkal csökkentettük széndioxid kibocsátásunkat a teljes értékláncunkon belül, két évvel hamarabb, mint ahogy azt előzetesen vártuk (a céldátum 2020 volt). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 1,27 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást takarítottunk meg.

A dolgozói elkötelezettségi felmérésen 88 százalékos eredményt értünk el, ami meghaladta a FTE 100 vállalatok átlagát.

A vezetői pozíciók 37 százalékát töltik be nők, a cél 2025-ig az 50 százalékos arány elérése.

A 3,237 millió eurónyi beszerzési költségünk 98 százalékát helyben költjük el, amivel a helyi foglalkoztatást és a helyi vállalkozásokat erősítjük azokban az országokban, ahol jelen vagyunk. Emellett, 328 millió euró adót is fizetünk ezekben az országokban, ezzel támogatva az országok gazdaságát.

2018-ban 7,9 millió eurót költöttünk a helyi közösségeket támogató programokra. Ennek több mint egyharmadát fordítottuk a legfontosabb társadalmi felelősségvállalási programunkra, az #énjövőmre. Ez a program fiataloknak segít szert tenni a munkaerőpiacon keresett készségekre, képességekre.

A gyártásban, a palackozóhelyeinken összességében 22 százalékkal csökkentettük a vízfelhasználásunkat a 2010. évi értékhez képest.

A piacainkon újrafelhasznált elsődleges csomagoló anyagaink 45 százalékát gyűjtöttük vissza.

Fenntarthatósági küldetésünk

2018 szeptemberében hirdettük meg 2025-ös fenntarthatósági céljainkat, amelyek hat fő területre koncentrálnak: a károsanyag-kibocsátás csökkentésére, a vízfelhasználás csökkentésére és a fenntartható vízgazdálkodásra, a Hulladékmentes Világ projektünkre, az alapanyagaink fenntartható forrásból való beszerzésére, az egészséges táplálkozásra, valamint a munkatársaink és közösségeink jólétére. A vállalásainkat itt tekinthetik meg részletesen. Az elmúlt években már sikerült jelentős eredményeket elérnünk a fent megnevezett területeken, a célok teljesítése a terveknek megfelelő ütemben halad.

A Coca-Cola HBC fenntarthatósági teljesítményét más, az iparágban nagy elfogadottsággal bíró szervezetek is elismerték, mint amilyen a CDP Climate Disclosure, az MSCI ESG Rating és a FTSE4Good Index.

A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. legfrissebb Fenntarthatósági Jelentéséért kattintson az alábbi linkre: https://hu.coca-colahellenic.com/media/4064/fenntarthatósági-jelentés-2018.pdf

Coca-Cola HBC Magyarország

A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. a 600 millió fogyasztót kiszolgáló és 28 országot átfogó Coca-Cola HBC AG csoport tagja. A dunaharaszti székhelyű, Magyarországon két palackozó-üzemet működtető vállalat 1.050 dolgozót foglalkoztat, teljes tevékenysége során pedig közel 13.000 embernek biztosít munkát. A Coca-Cola Magyarország eddig 120 milliárd forintot fektetett be hazánkban. A társaság az egyik legjelentősebb magyar élelmiszer-feldolgozó, termékeit 26 országba exportálja. Az üdítőitalok előállításához használt alapanyagok közel kétharmadát belföldi szállítók biztosítják.

Az elmúlt évek folyamatos termékfejlesztésének köszönhetően a Coca-Cola HBC Magyarország ma már több mint 90-féle alkoholmentes italt kínál fogyasztóinak: a szénsavas üdítőitalok (Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Cola zero, Coca-Cola zero lemon, Coca-Cola zero koffeinmentes, Fanta, Fanta zero, Sprite, Sprite zero, Kinley, Royal Bliss), a természetes ásványvizek (NaturAqua, Römerquelle), az ízesített vizek (NaturAqua Emotion), innovatív vizek (Smartwater), gyümölcslevek, nektárok és gyümölcsitalok (Cappy, Cappy ice Fruit, Cappy Pulpy, Cappy Junior, Cappy Smoothie, Cappy+), jeges teák (Fuzetea, Fuzetea zero), sportitalok (Powerade), valamint a növényi italok (AdeZ) egyaránt részét képezik a választéknak. A vállalat Olaszország első számú kávéjának, a Lavazza márkának kizárólagos forgalmazója. A társaság prémium szeszes italokat is forgalmaz, többek között a Rézangyal, Jack Daniel’s Finlandia, Bacardi, Famous Grouse, Campari márkákat értékesíti.