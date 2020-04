Idén 6,3 százalékkal csökkenhet, jövőre 5,2 százalékkal nőhet a német GDP

Németország hazai összterméke (GDP) az idén minden korábbinál nagyobb mértékben, 6,3 százalékkal csökkenhet, jövőre viszont már 5,2 százalékos növekedés következhet – áll a szövetségi kormány szerdán bemutatott előrejelzésében, amely szerint az Európai Unió legnagyobb gazdasága 2022 elejére érheti el a koronavírus-világjárvány előtti szintet.

A mélypont a második negyedévben lehet, a német gazdaság teljesítménye az április-júniusi időszakban 11 százalékkal maradhat el az egy évvel korábbitól. A harmadik negyedévtől egészen a vizsgált időszak végéig, 2021 utolsó negyedévéig mérsékelt ütemű, de folyamatos növekedés várható.

Azonban mindennek az a feltétele, hogy fokozatosan tovább lehet lazítani a járvány miatt elrendelt korlátozásokat, és sikerül megakadályozni a fertőzöttek számának újabb meredek és ellenőrizetlen növekedést, vagyis nem kell többé befagyasztani a társadalom és a gazdaság működését, mint az első hullám idején – emelte ki berlini tájékoztatóján Peter Altmaier gazdasági miniszter.

A kormány elképzelése szerint egy négy szakaszból álló intézkedéssorozattal enyhítik a járvány miatt egyszerre keletkezett bel-, és külgazdasági sokkot.

Az első szakasz a kieső bér egy részének állami támogatású pótlására épülő rövidített munkaidő intézményének kiterjesztéséből és a több mint ezermilliárd eurós keretösszegű vállalati támogatási és hitelezési programokból, illetve ezen programok folyamatos optimalizálásából áll össze.

A második szakaszban azokra az ágazatokra összpontosítanak, amelyek a legkésőbb térhetnek vissza a normál üzemmódhoz. Ilyen a vendéglátás és az idegenforgalom.



A harmadik szakaszban egy konjunktúraprogrammal igyekeznek majd támogatni a kilábalást a válságból. A program a termelést és a fogyasztást is ösztönzi – fejtette ki Peter Altmaier. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy az autóvásárlást ösztönző új kedvezmények bevezetését is mérlegelik.A negyedik szakasz alapja egy “fitneszprogam”, amely nemcsak beruházásokkal, hanem szerkezeti és szabályozási átalakításokkal is áramvonalasítja a német gazdaságot. Stratégiai ügyekben is lépni kell, csökkenteni kell például az orvosi védőfelszerelések és a gyógyszerhatóanyagok területén mutatkozó függőséget az EU-n kívüli gyártóktól – fejtette ki Peter Altmaier.A kormány előrejelzése szerint a főleg az exportra támaszkodó német gazdaság kivitele az idén 11,6 százalékkal csökken, jövőre viszont 7,6 százalékkal emelkedik.Az utóbbi években keletkezett világgazdasági feszültségek, például a protekcionizmus erősödése és a brit uniós tagság megszüntetése (Brexit) körüli bizonytalanság miatt egyre inkább a hazai beruházási tevékenység és a lakossági fogyasztás vált a gazdaság motorjává, amely azonban az idén leáll. A prognózis szerint a háztartások fogyasztása 7,4 százalékkal süllyed, a vállalati beruházások 5 pedig százalékkal esnek vissza, de jövőre már 6,5 százalékos, illetve 3,5 százalékos növekedés várható.A munkanélküliség emelkedését fékezi a rövidített munkaidő intézménye. Ebben a foglalkoztatási formában az idén éves átlagban hárommillióan dolgoznak a kormány számításai szerint. Ez több mint kétszer annyi, mint a legutóbbi válság legsúlyosabb évében, 2009-ben regisztrált 1,4 millió. Azonban a munkanélküliségi ráta így is jelentősen emelkedhet, a tavalyi 5,0 százalékról 5,8 százalékra.A szövetségi kormány március közepe óta szinte hetente jelent be újabb válságkezelő csomagokat. A koronavírus-járvány társadalmi, kulturális és gazdasági hatásainak ellensúlyozására tett erőfeszítések 180 fokos fordulatot jelentenek az államháztartási egyensúly megőrzésére és az államadósság csökkentésére összpontosító eddigi politikájában.Ezt mutatja az EU-s gazdasági és monetáris unió pilléreként számon tartott 1997-es stabilitási és növekedési egyezmény végrehajtásáról az Európai Bizottságnak készített pénzügyminisztériumi jelentés, amelyet az előző heti kormányülésen fogadtak el. Ebben az áll, hogy az államháztartásban a GDP-hez viszonyítva a tavalyi 0,75 százalékos többlet után az idén történelmi csúcsot jelentő 7,25 százalékos hiány keletkezhet, a GDP-arányos államadósság pedig a tavalyi 59,80 százalékról 75,25 százalékra szökhet fel.A jelentésben kiemelték, hogy a prognózis a járvány első, korai szakaszában tapasztalt folyamatokról és az első válságkezelő csomagok várható hatásairól készített számításokra épül, amelyekben sok a bizonytalanság.(MTI)