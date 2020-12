IDC: jelentősen bővült a PC-monitor piac a harmadik negyedévben

Erőteljesen bővült a PC-monitorok globális piaca a harmadik negyedévben, amikor továbbra is igen sokan dolgoztak otthonról a koronavírus-járvány miatt.

Az amerikai International Data Corporation (IDC) informatikai és távközlési piackutató vállalat honlapjára felkerült összegzés szerint a szeptember végén záródott három hónapban 37 millió 534 ezer személyi számitógép-monitort szállítottak ki a gyártók, ami 15,9 százalékos növekedés a tavalyi azonos időszakhoz képest.



Hasonló nagyságú növekedésre 2012 harmadik negyedéve óta nem volt példa.A koronavírus-járvány miatt a világ számos országában márciusban elrendelt szigorú korlátozó intézkedések bevezetéséig a szakértők a PC-monitorok piacának minimális növekedését várták az idei évre.Szakértők most azzal számolnak, hogy a tavalyi 126 millió után idén 135 millió, jövőre pedig 138 millió PC-monitort szállítanak ki a gyártók.A PC-monitorok kiszállítóinak listáját a Dell Technologies vezeti a harmadik negyedévben 6 millió 359 ezer készülékkel. Ez ugyan 1,9 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál, de így is a legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezik, 16,9 százalékkal. Egy évvel korábban a cég piaci részesedése viszont még 20 százalék volt.A kiszállított monitorok száma alapján a második a TPV, a harmadik a HP Inc., a negyedik a Lenovo, az ötödik pedig a Samsung.Az IDC adatai szerint az öt cég közül a Samsung kiszállításai nőttek a legnagyobb mértékben éves összevetésben a harmadik negyedévben. A Samsung 3 millió 370 ezer monitort szállított ki, 52,8 százalékkal többet az egy évvel korábbi 2 millió 205 ezerrel szemben. A cég piaci részesedése 9 százalékra ugrott a tavalyi harmadik negyedévi 6,8 százalékról.Az öt cég együttesen 13 millió 449 ezer monitort szállított ki a harmadik negyedévben, 28,4 százalékkal többet éves összevetésben, piaci részesedésük eközben 32,3 százalékról 35,8 százalékra emelkedett.(MTI)