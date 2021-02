Hungaricool by SPAR versenyzők a Cápák között

A SPAR Magyarország régóta elkötelezte magát a magyar gazdák, családi vállalkozások, a magyar agrárium és feldolgozóipar mellett. Őket támogatja és hozza helyzetbe a magyar piacon a kiskereskedelmi vállalat Hungaricool by SPAR kezdeményezése, amely csatlakozott a Cápák között című üzleti show-hoz. Az RTL Klub népszerű műsora lehetőséget biztosít arra, hogy újabb kiváló és innovatív magyar áruk kerülhessenek az INTERSPAR hipermarketek polcaira.

A hazai termelők és a magyar termékek, innovációk ösztönzése a SPAR Magyarország üzleti filozófiájának alappillére. A napi fogyasztási cikkek beszerzése több mint 90%-ban itthon működő cégektől történik. A SPAR ezen szándékát támogatja a Hungaricool by SPAR termékinnovációs verseny, amely elsősorban a feltörekvő, piacbevezetés előtt vagy annak környékén álló hazai vállalkozókat célozza. A kiskereskedelmi áruházlánc a fenntarthatóságot is szem előtt tartó, kreatív, hipermarketben piacképes termékeket keres a Hungaicool by SPAR verseny keretében. Az innováció mellett fontos szempont lesz az üzleti ötlet elbírálásánál a csomagolóanyagok újrahasznosíthatósága, az alapanyag beszerzési módja, a helyi alapanyagok előtérbe helyezése, és a gyártási eljárások környezetkímélő megoldásai.

A verseny első köre közel 300 hazai vállalkozást mozgatott meg. 2020. március végétől az összes INTERSPAR áruház a kínálatába vette a nyertes termékeket, illetve a SPAR online shopjában is elérhetővé váltak. A legkiválóbb 8 termékinnováció minden támogatást megkapott – a forgalmazás mellett a nyertesek marketing- és üzleti támogatást is kaptak a vállalat 58 fős szakmai csapatától. A verseny fokozott jelentőséggel bír a koronavírus-járvány időszakában, nyertesei számra a vállalat áruházai stabil, folyamatos felvevő-piacot jelentenek, biztosítva a működést és a munkaerő foglalkoztatását.

A Hungaricool by SPAR 2020-ban csatlakozott a Cápák között című üzleti show-hoz. A kiskereskedelmi üzletlánc és a Cápák között műsor céljai nagyon közel állnak egymáshoz, az együttműködésnek köszönhetően újabb kiváló magyar áruk kerülhetnek a tévéképernyőről az üzletek polcaira. A műsor országos ismertséget és elérhetőséget jelent számukra, így a vállalkozások hírneve tovább épül, valamint az üzleti „cápák” képesek rávilágítani a versengő vállalkozók ötleteinek erényeire és hiányosságaira.

A verseny hivatalos weboldala: www.hungaricool.hu