Huawei: magánvállalat ne váljon politikai játszmák tárgyává

A Huawei magánvállalat, termékeinek vásárlása és használata kizárólag személyes preferencián alapuló felhasználói döntés kellene hogy legyen, nem pedig politikai játszmák tárgya – idézte kedden a kínai Hszinhua hírügynökség Zsen Cseng-fejt (Ren Zhengfei), a Huawei Technologies alapítóját.

Az amerikai szankciók “nem lesznek hatással cégünk működésére” – jelentette ki a cégvezér, hangsúlyozva, hogy “semmiképpen nem fogják befolyásolni az újgenerációs távközlési technológia kifejlesztését”. Hatással mindössze a cég számára “másodlagos” üzleti tevékenységre lehetnek a szankciók – fogalmazott

“A Huawei már hónapokkal ezelőtt megkezdte a felkészülést a kivételes helyzetre” – mondta, megjegyezve, hogy a cégnek nem áll szándékában megválni amerikai beszállítóitól. “Amennyiben az amerikai kormány lehetővé teszi számukra az exportot, a Huawei kész folytatni az alkatrészek beszerzését amerikai vállalatoktól, de éppen úgy folytatja saját kutatás-fejlesztését is” – közölte a cégvezér.



A Huawei, mint a világ legnagyobb mobilhálózati berendezésgyártója “megfelelő beszállítói tartalékkal” rendelkezik ahhoz, hogy pótolja az amerikai alkatrészek kiesését – jelentette ki Zsen Cseng-fej kínai újságíróknak adott és az országos tévécsatornákban kedden sugárzott interjúban.Ismertette, hogy a Huawei az első negyedévben 39 százalékkal növelte forgalmát az egy évvel korábbihoz képest. Hozzátette, hogy a második negyedévben a növekedés üteme kissé lassult, de a csökkenés mértéke nem lesz számottevő hatással a vállalat fejlődésére.A Huawei a világ második legnagyobb okostelefon gyártója és termékei nagyban függenek amerikai áramkör beszállítók szállításaitól.Az idei első negyedévben az amerikai IDC informatikai és távközlési piackutató vállalat kimutatása szerint a Huawei okostelefon eladásai ötven százalékkal 59,1 millióra nőttek, miközben a világpiaci forgalom 6,6 százalékkal csökkent. A piacvezető Samsung és a rangsorban harmadik Apple eladásai egyaránt csökkentek.A kínai cég már számos áramkört és alkatrészt fejlesztett ki saját okostelefonjai számára, de a legfejlettebb technológiát képviselő alkatrészek terén amerikai beszállítóktól függ.A Huawei okostelefonok és táblagépek a Google Android operációs rendszeren futnak. A Huawei és a Google Zsen Cseng-fej elmondása szerint ezért “szükségintézkedésekről” tárgyalnak az okostelefon üzletágban, bár nem részletezte azokat.A Google hétfőn jelentette be, hogy alapvető szolgáltatásai az amerikai kereskedelmi minisztériumi tilalommal összhangban is futni fognak az Andorid operációs rendszert használó Huawei készülékeken. A Google a leállítandó szolgáltatásokat még nem részletezte.A washingtoni kereskedelmi minisztérium rendelete a hardver és szoftver közvetlen eladását és szolgáltatások nyújtását tiltja a “feketelistára” vett vállalatoknak. A Google részéről közvetlen közreműködést igénylő szolgáltatások például a Google Maps és a Gmail.A minisztérium honlapján publikált közleménye egyúttal 90 napos felmentést is ad a Huawei egyes ügyfeleinek annak érdekében, hogy “kritikus szolgáltatásaikat” fenn tudják tartani a tilalom életbe lépéséig és más beszerzési forrásokra tudják azt átállítani.(MTI)