Huawei: a cég továbbra is elvégzi termékei szoftverszolgáltatásait

A Huawei továbbra is biztosítja a biztonsági frissítéseket és az értékesítés utáni szolgáltatásokat minden már értékesített vagy kereskedelmi forgalomban lévő Huawei, illetve Honor okostelefonon és tableten – tájékoztatta hétfőn az MTI-t a Huawei Technologies Hungary Kft., reagálva a Google bejelentésére, miszerint felfüggeszti több együttműködését a kínai céggel.

A közlemény szerint a Huawei jelentősen hozzájárult az Android fejlődéséhez és növekedéséhez világszerte. “Mint az Android egyik legfontosabb globális partnere, szorosan dolgoztunk nyílt forráskódú platformjaikkal, hogy olyan ökoszisztémát fejlesszünk ki, amely mind a felhasználók, mind az iparág számára előnyös” -írták. Hangsúlyozták, hogy a Huawei továbbra is biztosítja a biztonsági frissítéseket és az értékesítés utáni szolgáltatásokat a Huawei és a Honor készülékeken. “Továbbra is biztonságos és fenntartható szoftver-ökoszisztémát építünk majd, annak érdekében, hogy a lehető legjobb élményt biztosíthassuk felhasználóink számára világszerte” – tették hozzá.

A közlemény emlékeztet, hogy a Huawei Technologies ellenzi az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának döntését, mellyel az úgynevezett Entity Listre (“kereskedelmi feketelistára”) tette a vállalatot.



“Megvan a tervünk annak biztosítására, hogy termékeink többsége a nehéz körülmények között tovább tudja szolgálni a felhasználókat. Azonnali lépéseket teszünk az ügy megoldásának érdekében, minden lehetséges intézkedést megteszünk, hogy mérsékelni tudjuk a döntés hatását. A helyzet ellenére továbbra is elkötelezettek maradunk a magas színvonalú szolgáltatások és termékek biztosítása mellett” – fogalmaz a Huawei Technologies közleménye.A Google vasárnap jelentette be, hogy az amerikai kereskedelmi minisztérium rendeletének értelmében felfüggeszti több együttműködését a kínai Huawei Technologies távközlési berendezés gyártó vállalattal. A Huawei ennek értelmében a továbbiakban nem férhet hozzá az Android operációs rendszer frissítéseihez és annak új verzióihoz. A Google hétfőn Twitter üzenetben azt közölte, hogy a Google Play Android alkalmazásletöltési szolgáltatás, valamint a Google Play Protect biztonsági szolgáltatás továbbra is a Huawei készülékek rendelkezésére áll.(MTI)