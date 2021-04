Hosszabb nyitvatartással és számos intézkedéssel segíti az ALDI a biztonságos bevásárlást

Az ALDI Magyarország többek között az üzletek bejáratánál kihelyezett kézfertőtlenítőkkel, gyakori fertőtlenítéssel és széles körű tájékoztatással vigyáz vásárlói egészségére. Az áruházlánc a bevásárlókocsik és -kosarak számának korlátozásával, valamint munkatársai segítségével gondoskodik arról, hogy mindig legfeljebb annyi vásárló tartózkodjon üzleteiben, amennyit a hatályos jogszabály lehetővé tesz. Az üzletlánc hosszabb nyitvatartásra tér majd át, ami hozzájárul a vásárlószám egyenletesebb eloszlásához.

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a pandémiás időszakban kiemelt figyelmet fordít vásárlói és munkatársai egészségének védelmére, egyúttal természetesen ezen a területen is mindenben eleget tesz a jogszabályi előírásoknak. Az áruházlánc a koronavírus 2020-as első hulláma során az országos élelmiszer-láncok közül elsőként szerelt fel plexi védőfalat kasszáinál, tájékoztató táblákat és padlómatricákat helyezett ki a vásárlók közötti biztonságos távolságtartás megkönnyítése érdekében, kézfertőtlenítőket helyezett el üzletei bejáratainál, a látványpékségeknél pedig fém fogóeszközzel és kihelyezett kesztyűkkel segítette elő a termékek higiénikusabb vásárlását.

Ezeket az intézkedéseket a vállalat továbbra is fenntartja: minden áruház bejáratánál továbbra is rendelkezésre állnak a kézfertőtlenítők és papírtörlők, A vásárlók kizárólag az orrot és a szájat is eltakaró maszkban léphetnek az üzletbe, a maszk használatát az áruházi dolgozók ellenőrzik. Az áruházlánc továbbra is arra kéri vásárlóit, hogy lehetőleg egyedül érkezzenek, és készpénz helyett bankkártyával fizessenek.

A 2021. április 7-től érvényes határozat szerint, az üzletekben az ott foglalkoztatottakon kívül 10 m2-enként egy vásárló tartózkodhat, amibe nem számít bele a kiskorú gyermek, illetve a 65 év feletti és a fogyatékkal élő személy segítője. Az ALDI üzletek jellemzően 900 és 1100 négyzetméter közötti eladótérrel rendelkeznek, vagyis egyszerre 90-110 vevő tartózkodhat az adott áruház területén. Egyes üzletek mérete a standard mérettől eltérhet, ami természetesen befolyásolja a benn tartózkodható vásárlók számát. A vállalat ezért a vásárlókat a bejáratnál elhelyezett plakátokon tájékoztatja az adott üzletre vonatkozó maximális vásárlószámról. A létszámot a vállalat az üzletek bejáratnál kihelyezett bevásárlókocsik, illetve kosarak számának korlátozásával fogja irányítani: ha a vásárlók az üzlet előtt nem találnak bevásárlókocsit, illetve az előtérben kosarat, akkor az adott áruház elérte a jogszabályban meghatározott maximális vásárlói létszámot. A beengedést az üzlet dolgozói, illetve a vagyonőrök fogják irányítani.

Az ALDI egyúttal 2021. április 7-től meghosszabbítja magyarországi üzleteinek nyitvatartását: ezentúl a legtöbb ALDI áruház hétköznap és szombaton reggel 7:00-től este 21:00 óráig, míg néhány üzlet reggel 6:30-tól este 21:00-ig tart nyitva, vasárnap pedig minden üzlet egységesen reggel 7:00 és este 19.00 óra között várja a vásárlókat.

„Az ALDI eddig is számos intézkedést vezetett be vásárlói és munkatársai egészségmegőrzésének érdekében. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a higiéniai folyamatok betartására. A meghosszabbított nyitvatartás tervezhetőbbé teszi a bevásárlást, illetve a vásárlói létszám egyenletesebb eloszlását, egyúttal hozzájárul majd a munkatársak leterheltségének csökkentéséhez” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

A vállalat számos platformon, így a sajtóban, áruházai bejáratánál, honlapján és a közösségi média csatornákon tájékoztatja a vásárlókat az új szabályokról és a megváltozott nyitvatartásról.

Az ALDI-ról

Az ALDI a diszkont filozófia megalkotójaként kiváló minőségű élelmiszereket és non-food termékeket biztosít vásárlói számára a lehető legkedvezőbb áron. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 2008-ban nyitotta meg hálózatának első áruházát Magyarországon, jelenleg országszerte 147 üzlettel van jelen a magyar kiskereskedelemben és több mint 4200 főt foglalkoztat. A vállalat ALDI UTAZÁS márkanév alatt egyéni és csoportos utazások, szállások széles körét kínálja online platformon, továbbá öt üzletének parkolójában diszkont benzinkutakat üzemeltet. Az ALDI mind a biatorbágyi logisztikai központjának, mind pedig boltjainak teljes áramszolgáltatását zöldárammal biztosítja, továbbá klímavédelmi projektek támogatásával ellentételezi az operatív működéséből származó üvegházhatású-gázkibocsátását, így karbonsemleges működésű. A vállalatról bővebb információ a www.aldi.hu honlapon található.