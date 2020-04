Március 30 és Február 2 között, az ÉlményHR.hu 623 HR-es és cégvezető online kérdőíves megkérdezésével mérte fel, hogy jelenleg hol tartanak a magyar cégek a koronavírus okozta krízis helyzet kezelésében, és milyen változásokra számítanak a munka világában. A HR kutatás fő témái a munkaerő megtartása érdekében tett erőfeszítések, a munkaerő felvételi folyamatok jelenlegi állapota, a home office várható jövője és a HR terület prioritásainak várható változása.

A felmérésben a közép és nagyvállalatok a valósághoz képest nagyobb arányban szerepeltek, mivel a HR-es munkakörök jelenléte inkább a közepes és nagyobb cégeknél jellemző.

Hol tartanak jelenleg a hazai vállalatok?

A HR kutatásban megkérdezettek több mint felénél (56%) a vállalat teljes kapacitással működik jelenleg is, viszont a maradék 44%-ban már valamilyen mértékű korlátozást vezettek be a működésben. A cégek 5% volt kénytelen teljesen leállni, és a válaszadók 1%-ánál a vállalkozás is megszűnt. A legsérülékenyebbek a kis létszámú cégek: az 5 megszűnő vállalatből 4 létszáma 50 fő, vagy az alatti.

Elbocsátásokról kevesen számoltak be, de sokan számítanak rá a jövőben. Ahogy az várható, a vendéglátás és turizmus területén a kitöltők 60%-a adott a 0-tól 10-ig terjedő skálán 6-ost vagy annál nagyobb értéket egy jövőbeli elbocsátás valószínűségre.

Ugyanez az érték az alábbi szektorokban volt még kiemelkedően magas: Média és szórakoztatóipar: 50%; Autóipar, ipari termékek: 44%. Kereskedelem és fogyasztó szektor: 39%; Építőipar és ingatlan: 37%; Tanácsadók, HR és egyéb szolgáltatók: 36%; Pénzügyi szolgáltatások: 33%.





Fizetések és juttatások alakulása

A válaszadók 56%-nál még nem nyúltak a fizetésekhez, és úgy érzik, hogy erre nem is lesz szükség. 12% számolt be viszont arról, hogy már csökkentették a fizetéseket, és további 25% gondolja azt, hogy a vállalatnál a későbbiekben várható a fizetések csökkentése.

A vállalatok eltérő módszereket használnak a bérköltségek csökkentésére. Sokan a munkaidőt csökkentik, amivel arányosan a kifizetett munkabér is csökken. Vannak, akik fizetés nélküli szabadságra küldték a munkavállalóikat, máshol munkaidőkeretet vezettek be. Előfordul hibrid megoldás is: a munkavállalók a hónapból egy hetet fizetés nélküli szabadságon vannak, és csak a fennmaradó időszakra kapnak fizetést. Van, ahol még csak a fizetés emeléseket halasztják el, és a fizetésen kívüli egyéb juttatásokat (pl. cafeteria) vonták meg.

Néhány válaszadó arról számolt be arról, hogy extra jelenléti vagy teljesítménybónuszt vezettek vezettek be a krízishelyzetre tekintettel.

Munkaerő felvétel jelenlegi helyzete

A válaszadók 41%-nál teljesen leállították a munkaerő keresést, 29% aktívan hirdeti üres álláshelyeit, de csökkentették ezek számát. Néhány vállalatnál azért álltak le a toborzással, mert hiányoznak az ehhez szükséges digitális megoldások. Például felvételi beszélgetések digitalizációja, a munkaügyi dokumentumok aláírása. De gondot okoz a beléptetéshez szükséges foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok ellehetetlenülése, vagy az is, hogy a betanítás nem oldható meg online.

A Home Office várható jövője

A válaszadók 35%-nál már korábban is elérhető volt teljes körűen a home office, 41%-nál pedig most bővítették ki több munkavállalóra. 24%-nál pedig a krízis hatására vezették be a nulláról, ár nap leforgása alatt.

Jellemző, hogy azoknál a cégeknél, ahol a home office-t most újonnan vezették be, jelentős a vezetők félelme a produktivitást illetően. Ezeknél a vállalatoknál a megkérdezettek 39%-a úgy gondolja, hogy a járvány teljes mértékben visszaállnak az irodai munkára, 25% szerint pedig a most kialakított home office-t részben fogják megtartani. Ott, ahol most bővítették a home office-sook körét, 63% gondolja azt, hogy a helyzet vissza fog rendeződni a válság előtti állapotra.

A válság hatása a HR büdzsére

A válság első három hetében a HR büdzséket jelentős korlátozták. 19%-nál már csökkent, 20%-nál teljes költségstopot vezettek be. Ami a jövőt illeti: További 29% gondolja azt, hogy csökkenni fog a vállalat HR büdzséje, 12% pedig teljes költségstoppra számít a jövőben. A válaszadók 2%-ánál növekedett a válság hatására a HR költségkerete, 5% pedig költségkeret növekedésre számít a jövőben.

HR prioritások változás a munkahelyen

A válság hatására két terület kap nagyobb szerepet a munkahelyeken. Az egyik a belső kommunikáció, ami a válaszadók 55%-a szerint lesz fontosabb a válság utáni időszakban, mint korábban. A másik a HR folyamatok digitalizációja, ami 43% szerint lesz az újrarendeződés után kiemelt terület. Jobban szem előtt lesz a szervezetfejlesztés és a munkatársak wellbeing-je (testi és lelki egészség) is.

A válságot megelőző időszak sláger témája, a munkaerő felvétel valamelyest veszíteni fog jelentőségéből. A válaszadó 62%-a szerint a jövőben könnyebb lesz a munkaerő felvétel, amivel párhuzamosan a munkavállalók munkahelyváltási hajlandósága is alacsonyabb lesz.

A szerző:

Timár Krisztina, 15 év HR vezetői tapasztalattal rendelkező Humán erőforrás szakértő.