Hogyan vágjunk bele a távoktatásba? 9 jó tanács profiktól

A SKOLL több mint tíz éve foglalkozik online oktatási rendszerek, képzések és tananyagok fejlesztésével, bevezetésével és üzemeltetésével. A jelenlegi, rendkívüli helyzetben néhány hasznos tippel próbálnak segíteni mindazoknak, akik újoncként vágtak bele az online oktatásba.

A koronavírus, pontosabban az általa okozott COVID-19 világjárvány fenekestül felforgatta az életünket. Ez alól az oktatás sem kivétel. Sőt, a távoktatás egyik napról a másikra az egyetlen lehetőséggé vált ezen a téren. Tanárként, tanulóként, szülőként, dolgozóként emberek sokasága próbál boldogulni az e-learning területén Magyarországon is, több-kevesebb sikerrel.

Az oktatás egy kicsit olyan hazánkban, mint a foci. Mindenkinek vannak elképzelései róla, hogyan kellene csinálni, de kevesen rendelkeznek az ehhez szükséges valódi szaktudással és rutinnal. A SKOLL csapata több mint tízéves szakmai tapasztalatával szeretné segíteni a kényszerpályára került pedagógusokat, HR-eseket, learning and development osztályokat. Egyszóval mindazokat, akik ebben a rendkívüli helyzetben a távoktatás és az e-learning terén támogatásra szorulnak.

Milyen a jó tananyag?

Először is tisztázzuk, mi a különbség a távoktatás és az e-learning között. Dióhéjban annyi, hogy a távoktatás egy tágabb fogalom, amely az e-learningen kívül másféle megoldásokon is alapulhat. Ide sorolhatjuk például a levelező oktatást vagy a rádión, tévén keresztül megvalósuló távoktatást. Az e-learning a távoktatásnak az a típusa, amikor az oktatás az internet segítségével, különböző digitális eszközökön, például számítógépen, tableten keresztül valósul meg.

Az e-learning rendkívül sokszínű, éppúgy beletartozhat egy középiskolai kémiaóra, mint a kettős könyvelésről vagy egy újfajta folyamatautomatizálási megoldásról szóló online képzés. Sőt, a videós formátumok segítségével még a mozgásorientált gyakorlatok (pl. tánc koreográfia tanulás) is magas színvonalon megtaníthatók. Azonban témától függetlenül vannak olyan kritériumok, amelyek az összes e-learning tananyagra egyformán érvényesek.

Lássuk a legfontosabbakat!

Tagoljuk a tananyagot tartalmilag…

A tananyag ne egy homogén massza legyen, amiben minden ugyanolyan fontosságú. A lényeges részeket, tételmondatokat, képleteket stb. emeljük ki és válasszuk el a magyarázó részektől. Nagyon fontos az is, hogy a tananyagot bontsuk kisebb, jól áttekinthető részekre, a legjobb, ha egy ilyen egység 5-10 perc alatt feldolgozható.

…és formailag

Legyenek rövidebb bekezdések, a bekezdések között üres sorok. Így sokkal könnyebb a monitorról olvasni. Használjunk minél több és jó minőségű képet, videót, hogy a tananyag használata élményszerű legyen. Egy-egy interaktív játék vagy kvíz beépítése is sokat segíthet ebben.

További lehetőségek, amelyekkel változatosabbá tehetjük a tananyagot:

videóprezentáció,

oktató kisfilm,

animáció,

képernyővideó, szoftverszimuláció.

Alakítsuk ki a kommunikációs közeget

Fontos az is, hogy az e-learning ne egy sematikus, egyirányú folyamat legyen. A tanulók tudjanak reagálni az elhangzottakra, olvasottakra. Tudjanak kommunikálni a tanárral, de még jobb, ha egymással is lehetőségük van erre.

Az is lényeges, hogy kapjanak egyértelmű visszajelzéseket a teljesítményükről. Vagyis pontosan tudják, hogy amit csinálnak, az helyes vagy helytelen, hol tartanak a tananyagban, mi az a terület, amiben fejlődtek és mi az, ahol még mélyíteni kell tudásukat.

Hogyan érdemes a tananyagfejlesztés folyamatát felépíteni?

Illuszráció: skoll.hu

Kinek szól a tananyag?

Nagyon fontos a célcsoport meghatározása: milyen korosztály, mennyire homogén csoport, mennyire motiváltak stb. Illetve melyek az ő igényeik, és mi az a cél, ahová a tanulási folyamat végén el szeretnénk jutni.

A koncepció megalkotása

Ki kell jelölni a tananyag alapvető kereteit és elemeit. Például a tananyag:

tartalmát,

struktúráját,

grafikai arculatát,

a felhasznált technológiai eszközöket.

A forrásanyag összeállítása vagy megírása

Ezzel párhuzamosan meg kell írni, vagy ha már rendelkezésre áll, akkor a koncepcióval összhangba kell hozni a forrásanyagot. Ideális esetben a kettő kölcsönösen hat egymásra, a végeredmény pedig egy jól tanítható és tanulható online tananyag lesz.

Gyorsan és könnyen elérhető online oktatási platformok

Jelenleg a pedagógustársadalom tagjai közül sokan nap mint nap azért küzdenek, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is fenntartsák az oktatás eddig megszokott színvonalát.

Számukra nagy segítség lehet a Microsoft alábbi két platformja. Mindkettőre érvényes, hogy az Office 365 csomagban elérhetőek. Ez a csomag pedig a közoktatás és a felsőoktatás résztvevőinek cikkünk írásának időpontjában a Tisztaszoftver Programnak köszönhetően ingyenes.

Microsoft PowerPoint

A PowerPoint rögzítő funkciójával videóként rögzíthetjük a képernyőn megjelenő tartalmat hang kíséretében. Azaz, egy prezentációval kísért komplett előadást rögzíthetünk és tölthetünk fel az O365 (vagy egyéb szolgáltató) felhő alapú tárhelyére. Ezután pedig egy link segítségével megoszthatjuk azt a tanulókkal.

Az alábbi videóban lépésről-lépésre mutatja be a SKOLL a PowerPoint érintett funkcióját:

Microsoft Teams

A Microsoft Teams élő közvetítés funkciójával valós időben teremthetünk kétirányú, interaktív kapcsolatot a tanár és a tanulók között. Videókamerán keresztül láthatnak és hallhatnak minket a tanulók, chaten kérdezhetnek is. De arra is van lehetőség, hogy a számítógépünk képernyőjét osszuk meg, tehát élőben prezentálhatunk is. Sőt, a whiteboard funkcióval a tantermi táblát is szimulálhatjuk. Az élő közvetítést rögzíthetjük is, majd a PowerPointnál megismert módon elérhetővé tehetjük a tanulók számára.

A SKOLL oktatóvideója a Teams szóban forgó funkciójáról:





SKOLL: az oktatási és képzésmenedzsment, valamint az e-learning hazai szakértője

A SKOLL csapatának – pedagógusok, trénerek, grafikusok, narrátorok, a filmes stáb tagjai, fejlesztők, projektvezetők, tanácsadók – elsődleges célja, hogy inspiráló interaktív tananyagokat alkossanak. Olyan e-learning tananyagok fejlesztésén dolgoznak, amelyek egyedülálló tanulási élményt jelentenek a tanulók számára.

A SKOLL a különböző technológiák mellett a pedagógiai módszertanok kijelesztése terén és az oktatás minden más aspektusát tekintve is a legmagasabb szakmai színvonal megvalósítására törekszik. Ha úgy érzi, hogy a legszélesebb értelemben vett e-learning területén belül bármiben a segítségére lehetnek, forduljon hozzájuk bizalommal.