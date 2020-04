Hogyan kerüljük el a kazánrobbanást?

A magyar háztartások zöme vegyestüzelésű kazánt használ. Ezzel önmagában nem is lenne gond, ám helytelen üzemeltetés esetén az ilyen készülékek akár fel is robbanhatnak. Ilyenkor nem csak anyagi kár keletkezik, a saját életünket is veszélybe sodorhatjuk! Érdemes tehát mindent megtenni, hogy elkerüljük ezt a katasztrófát. Az alábbiakban felsoroltuk, mire kell fokozottan odafigyelnünk, ha az otthonunkban vegyes tüzelésű kazán működik.

Ügyeljünk a megfelelő telepítésre!

A kazánrobbanások nagyrészt emberi mulasztás miatt történnek. Ennek tudatában nagyon fontos, hogy hozzáértő szakemberre bízzuk a kazánunk beszerelését! Sajnos már ezen a ponton számos olyan hiba bekövetkezhet, ami előidézhet egy későbbi robbanást. Ilyen például, ha a készüléket nem a gépkönyv szerint szerelik össze, vagy ha a biztonsági szerelvények nem kerülnek, vagy nem úgy kerülnek be a helyükre, ahogyan az elő van írva – hívja fel rá a figyelmünket Kravecz Richárd, a Netkazan.hu webáruház tulajdonosa.

Készüljünk fel egy lehetséges áramszünetre!

Áramszünet során leállhat a rendszerben működő keringető szivattyú, ami könnyen robbanáshoz vezethet. A gázkazánoknál ez jellemzően nem következhet be, mert a készülék is leáll. A vegyestüzelésű kazánok azonban komoly kockázatot hordoznak magukban, a szivattyú leállása miatt ugyanis túlforrhat a víz a kazánban. Nagyon fontos, hogy a készülék gépkönyvében foglalt óvintézkedéseket maradéktalanul betartsuk!

Figyeljünk a túlfűtés jeleire!

A legtöbb robbanás a túlfűtés miatt következik be, tehát azért, mert a kazánban a forró víz hőtágulása miatt túlnyomás alakul ki. Oka lehet, hogy zárva vannak az előremenőben bizonyos csapok, szelepek, áramszünet, vezérlés hiba, vagy nyitott rendszer esetén fagyás. Túlfűtésre utalhat, ha sípolás vagy zörej hallatszik a biztonsági szelepekből. Vegyük komolyan ezt a jelzést! Ilyenkor már ne álljunk neki magunk felderíteni a hibákat, inkább sürgősen hagyjuk el a lakást és nyissuk ki a nyílászárókat, hogy egy lehetséges robbanás ne vesse szét a házat.

Kérjünk oktatást a biztonsági előírásokról!

Ha sikerült igazán profi szakembert találnunk, kérjük meg, hogy tájékoztasson a biztonsági előírásokról. Ilyen például, hogy minden begyújtás előtt győződjünk meg róla, a szivattyú zavartalanul működik, helyesen áll a termosztát és a fűtési rendszer is az előírt mértékig van feltöltve vízzel. Tanítson meg bennünket megfelelően karbantartani!