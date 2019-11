Hogyan kereskedjen rÃ©szvÃ©nyekkel online brÃ³keren keresztÃ¼l

A részvénypiacok tükrözik mind az egyéni részvényeket, mind a részvények indexeit. A részvényárak volatilisek lehetnek és a kötvényekhez és a készpénzhez képest kockázatosabb eszköznek minősülnek. A részvények kereskedésének számos módja van. A kereskedés leghatékonyabb módja az online kereskedési platformon keresztül történő kereskedés. Léteznek különböző típusú pénzügyi instrumentumok is, amelyek a részvényáraknak való kitettséget biztosítják. Ide tartoznak maguk a részvények vagy az árkülönbözetre szóló megbízások, amelyek nyomon követik az egyes részvények és indexek árfolyamának mozgását.

Mi az online kereskedési platform?

Az online kereskedési platform lehetővé teszi a részvény és részvényindex ügyletek végrehajtását. Vannak olyan platformok, amelyeket a számítógépén keresztül lehet ér el, és vannak olyanok, amelyeket mobiltelefonon vagy táblagépen keresztül biztosítanak. Gondoskodjon arról, hogy az Ön által használt platform hatékony és nem nehézkes. Mielőtt elkezdi kockáztatni a tőkéjét a tőzsdei kereskedésben, próbálja ki a platformot. A kereskedési platform kipróbálásának egyik legjobb módja egy demonstrációs számla használata.

A demonstrációs számla hozzáférést biztosít egy platformhoz, és lehetővé teszi, hogy ott nem valós pénzzel kereskedjen. Ha demo pénzt használ és veszít, akkor nem fog valós veszteséget elszenvedni. Kereskedési stratégiáit kipróbálhatja egy demo számlán is, hogy megnézze, valós időben működnek-e.

A kereskedési platform általában egy bróker tulajdonában van. Tőzsdei kereskedéshez speciális licenszekre van szüksége, és általában ezeket szabályozni és felügyelni kell. Egy tőzsde vagy CFD bróker hozzáférést biztosít a részvényekhez és az indexekhez, amelyek a részvénypiacok kitettségét biztosítják.

Mi a részvény?

A részvény tulajdonjogot és egyéb jogokat megtestesítő értékpapír. A részvény birtokosa részesedése arányában résztulajdonosa az adott társaságnak, és jogosult a jövedelem és a szavazati jogok arányos részére is. A részvény ára több tényező alapján ingadozik, ideértve a társaság által a nyilvánosság számára biztosított pénzügyi eredményeket is. Ezen felül a részvényárak emelkedhetnek és zuhanhatnak is a szélesebb piacokon. A makroökonómiai események, például a gazdasági kibocsátások és a monetáris politikai döntések vezetik a tőzsdei árakat. Az iFOREX honlapján – CFD formájában – sokféle részvénnyel kereskedhet.

Mi az index?

A részvényindex (stock index) értéktőzsdéken jegyzett, bizonyos szempontok szerint csoportosított részvények súlyozott átlagárfolyama. Az indexek állhatnak olyan részvényekből, amelyeket egy adott tőzsdén, például Nasdaq-en kereskednek, vagy bizonyos részvények választéka, amelyek a legnagyobb részvényekből tevődnek össze, mint például az S&P 500 index. Léteznek ágazati indexek is. Tőzsdén kereskedett alapokkal (ETF) akár kereskedhet egy adott részvényszektorral is. Egy index általában kevésbé volatilis, mint az egyéni részvények, mivel számos más részvényárfolyam diverzifikálja az egyes részvények mozgását.

Összefoglaló

A részvényárak naponta ingadoznak, és lehetővé teszik a befektetők számára, hogy vállalják a kockázatot a részvények birtoklásával a vállalatokban. A részvények kereskedésének számos módja van. A kereskedés leghatékonyabb módja az online kereskedési platformon keresztül történő kereskedés. Mielőtt elkezdené az online kereskedést, használhat demonstrációs számlát, amely nem valós, demo pénzt használ a valódi tőke helyett. Ezenkívül egyéni részvényekkel, indexekkel vagy ETF-ekkel is kereskedhet, amelyek más típusú kitettséget biztosítanak a részvénypiacokon.