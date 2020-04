Hogyan juthat hozzá egy budapesti irodaház egy BREEAM Excellent minősítéshez?

A BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) tulajdonképpen a világ legtöbb ideje futó, független környezetvédelmi minősítéssel foglalkozó szervezete. A legmagasabb szintű minősítéseket csak a legszigorúbb feltételeknek megfelelő épületek kaphatják meg, de a kihívások ellenére az Atenor második hazai megaprojektje, az Aréna Business Campus is a kiváltságosok közé tartozik. A campus bérelhető zöld irodáinak egy része már 2020 második negyedévében átadásra kerül.

Világszerte jelenleg több mint 250 000 épület rendelkezik BREEAM minősítéssel, de ezen kívül még körülbelül 1 millió másik épületet regisztráltak ahhoz, hogy minősítésben részesülhessenek. A független szervezet különböző fenntarthatósági indexek alapján osztályozza az ingatlanokat energiatakarékosság, vízhasználat, egészségügyi, környezetszennyezés, közlekedési, és különféle ökológiai és menedzsment szempontok szerint. Például az ingatlannál alkalmazott építészeti technikák és a felhasznált alapanyagok is sokat számítanak a végső értékelés kialakulásában, de még az alkalmazott megoldások innovatív jellege is szerepet játszik az értékelésben.

A BREAAM minősítések egy négy fokozatú skálán terjednek, ezek szerint egy épület lehet: elégséges, jó, nagyon jó, és kiváló. A szervezet fő célja, hogy az ingatlanpiacon népszerűsítse a fenntartható hozzáállást az érintettek körében. Ugyanis nem csak az építészet során fellépő környezetvédelmi terhet lehet így csökkenteni, hanem új költséghatékony építészeti módszereket is fel lehet így fedezni. Arról nem is beszélve, hogy a BREEAM arra is lehetőséget biztosít a minősítettek számára, hogy ezt a fenntartható üzletpolitikát az ügyfeleik felé is kommunikálhassák.

Az Atenor zöld irodái is ennek a mentalitásnak a keretében épültek fel. Budapesten az Aréna Business Campus már 20 000m2-nyi bérlehető irodaterületet tud majd nyújtani 2020 második negyedévétől, de az elkövetkezendő években még ennél is több kiadó iroda lesz a zöld irodaparkban. 2023-ra már összesen 72 000 m2-nyi terület kerül átadásra, ami jócskán hozzá fog járulni a budapesti irodabérlési lehetőségekhez.

Ha egy ingatlan hozzá akar jutni egy BREEAM minősítéshez, akkor először el kell döntenie, hogy melyik kategória alapján értékelhető a projektje, (közösségi, infrastruktúra, újépítés, vegyes használatú, felújítás) majd egy engedéllyel rendelkező BREEAM ellenőrön keresztül regisztrálhatja az adott épületet. Az ellenőrzés végén a szervezet munkatársa által leadott riport alapján dől el, hogy sikerül-e például egy zöld irodaháznak elérnie a BREEAM Excellent minősítést.

Budapest legjobb bérelhető zöld irodái?

Az Aréna Business Campus kiadó irodaházai mind rendelkeznek BREEAM Excellent minősítéssel, amivel kétségtelenül meg tudják magukat különböztetni Budapest többi bérelhető irodaépületétől. Négy jelentős bérlő már be is költözik 2020-ban a campus hamarosan átadásra kerülő „A” épületébe.

Az Atenornak egyébként ez már a második sikeres zöld megaprojektje a fővárosban: a 6 épülettömbből álló Váci Greens irodaparknak is sikerült megkaparintania a BREEAM Excellent minősítést. Ez annak is köszönhető, hogy a belga fejlesztő kizárólag a legfenntarthatóbb építészeti módszereket és alapanyagokat használja projektjei során, és ez a stratégia Európa-szerte meghozta az eredményét: összesen 28 zöld projektje van a cégnek.

Szelektív hulladékkezelési lehetőségek

Energiatakarékos mozgásérzékelők és világítótestek

Hő- és hangszigetelés

Központi fűtés

Éjjeli áramváltó

Alacsony vízfogyasztású illemhelyek

Külön tartály az esővíz összegyűjtésére (további öntözéshez)

Szürke-vízkezelő rendszer

Hővisszanyerő szellőztető rendszerek

„Free cooling” gazdaságos hűtőrendszer

Az Aréna Business Campus átlagon felüli műszaki jellemzői is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen kiválóan szerepelt a BREEAM értékelő rendszerében. A zöld irodaházak felszereltségéhez többek között a következőkre számíthatnak a bérlők: