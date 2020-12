Hogyan árazzuk a lakásunkat a pandémia idején?

Egy évvel ezelőtt még nem gondoltuk volna, hogy ez megtörténhet. Hogy a világjárvány felülír mindent, amit eddig tudtunk és gondoltunk a világról, gazdaságról, a legegyszerűbb mindennapi folyamatokról. Korábban sem volt okvetlenül egyértelmű beárazni egy eladó budapesti lakást, de a jelenlegi helyzetben ez még inkább fejtörést okozhat azoknak a tulajdonosoknak, akik élethelyzetük szerint éppen ingatlant szeretnének értékesíteni. Ilyen helyzetben elengedhetetlennek tűnik a profi segítség.

„Az ingatlanértékesítésben amúgy máskor is alapvető tudást és jártasságot igényel az ármeghatározás folyamata” – kezdi Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője. „Nyilvánvaló, hogy a vevők és az eladók ilyenkor más-más szemszögből nézik a dolgot, és természetesen mások a preferenciáik is. Én egy kulcsszót emelnék ki: elhelyezkedés, elhelyezkedés, elhelyezkedés.”

A megfelelő árazás egyik kulcspontja mindenképpen a szakértő által kiemelt tényező. Az ingatlan tényleges lokációja nagyon sokat számít a reális ár kialakításában, illetve a tapasztalatok szerint egy igazán jó helyen található lakás még a legkeményebb időkben, akár a korlátozások idején is nagyon hamar új tulajdonosra talál.

„Értékesítői szemmel, szakmailag azt mondhatjuk, hogy értelemszerűen ahol a legnagyobb kereslet jelenik meg a környék ingatlankínálathoz képest, azok számítanak kiemelt ingatlanoknak, és kicsit merészebben lehet árazni őket, hiszen nagy fókusz irányul rájuk a vásárlói csoportot tekintve, de ennek természetesen az ellenkezője is igaz” – mondja Ben-Ezra Orran. –„Az is tény, hogy mindig a növekvő kereslet határozza meg, mennyivel emelkedhet az ár. Ahol valamiért, akár a környéken zajló felújítás, építkezés, bármi miatt csökken az érdeklődés, az árak is eshetnek.”

Jelenleg persze nem egyszerű pontosan meghatározni, hogy mekkora is a kereslet, hiszen ez a tényező nagyon változékony. Mivel az előző évekhez képest a vevőcsoportok száma lényegesen lecsökkent, és a viselkedésük is átalakult, így nehéz előre látni, hogy miként érdemes alakítani az árakat. Bizonyos budapesti területeken azért most is van elegendő érdeklődés és kereslet, de általában ez sem olyan mértékű és nagyságrendű számokban mérhető, mint korábban..

„Ennek ellenére még mindig megvannak a jól bevált árazási technikák” – árulja el Ben-Ezra Orran. –„A Central Home csapatával mi folyamatosan vizsgáljuk a vevőcsoportunkat, az igényeiket. Azt javasoljuk mindenkinek, hogy keressünk statisztikákat a korábban, helyileg megvalósított tranzakciók átlagára kapcsán, mert az határozza meg, mi lehet az ingatlan reális ára. Járjunk nyitott szemmel és ne dőljünk be feltétlenül a hirdetési portálok kínálati árainak, hiszen azok alapján nem látunk reális képet a környék lakásainak jelenlegi tényleges értékétől.”

Nem szakmabeliek számára nyilván nehéz lehet megállapítani ezt, hiszen sokkal összetettebb a feladat, mint elsőre gondolnánk. A szakértő azt javasolja mindenkinek, aki gyorsan szeretne ingatlant eladni, hogy forduljon profi értékesítőhöz, vagy heti lebontásban menedzselje az ingatlanhirdetését. Folyamatosan érdemes alakítani a lakás kínálati árát, míg megfelelő vevőcsoport meg nem érkezik és be nem futnak az első, komoly szándékú érdeklődők.