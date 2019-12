Hódít a HELL Indiában is

A világ egyik legismertebb energiaital márkája, a HELL ENERGY egy év alatt 80 százalékkal növelte az eladásait Indiában. A szakértők 2024-ig 10 százalékos emelkedésre számítanak az indiai energiaital-piacon, ami további lökést adhat ebben a régióban a HELL-nek.

A HELL ENERGY a hazai sikerek mellett ma már a nemzetközi színtéren is megkerülhetetlen szereplő. A több országban is rekordgyorsasággal piacvezetővé vált energiaital márka 5 kontinens több mint 50 országában van jelen. A dél-indiai piacra 2018-ban lépett be, ám máris 80 százalékos értékesítési növekedést produkált. A siker a minőség mellett a kedvező árnak és a jól felépített disztribúciónak köszönhető. Indiában ennek a termékkategóriának a legfőbb célcsoportját a fiatal felnőttek, a 18 és 28 év közöttiek adják, akik olyan élethelyzetekben választják a terméket, amikor szükségük van a plusz energiára. A funkcionális ital az egyik leggyorsabban növekvő szegmens Indiában, a szakértői becslések szerint közel 10 százalékos növekedésre lehet számítani a következő években ezen a piacon.

„A jó minőségű energiaital praktikus választás, ha kell egy kis plusz energia egy kimerítő napon. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek funkcionális italok, élénkítésre és energetizálásra valók, fogyasztásukat ennek megfelelő mértékben ajánljuk. Termékeink magas minőséget képviselnek, tartósítószermentesek, az ötféle B-vitamin mellett annyi koffeint tartalmaznak, ami hozzávetőlegesen egy presszókávénak felel meg. Igyekeztünk termékeinket könnyen elérhetővé tenni, sok helyen kaphatók kedvező áron” – mondta Unnikannan Gangadharan, az HELL ENERGY indiai értékesítési igazgatója.