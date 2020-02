Stabilra vette vissza a felminősítés lehetőségére utaló eddigi pozitívról Franciaország államadós-besorolásának kilátását a Moody’s Investors Service, elsősorban azzal indokolva a döntést, hogy korábbi várakozásánál lassabban javul a francia költségvetési helyzet. A péntek éjjel Londonban bejelentett lépéssel a Moody’s gyakorlatilag levette a napirendről Franciaország felminősítését a belátható előrejelzési távlatban.

A nemzetközi hitelminősítő egyúttal megerősítette Franciaország hosszú távú szuverén adósságkötelezettségeinek elsőrendű “Aa2” osztályzatát.

Ez a besorolás a másik két globális piacvezető hitelminősítő, a Standard & Poor’s és a Fitch Ratings módszertanában “AA” szintnek felel meg.

A francia besorolási kilátás rontásához fűzött elemzésében a Moody’s kiemelte: a döntés fő oka az, hogy a francia államháztartási mérőszámok a cég által 2018 májusában, a kilátás pozitívra javításának időpontjában vártnál mérsékeltebb ütemben javultak.

A hitelminősítő szerint a francia kormány sok mindent tett a tervezett szerkezeti reformok végrehajtásáért, és annak érdekében, hogy a középtávú növekedést legalább szinten tartsa, sokkal kevesebbet sikerült elérni azonban a költségvetési fronton.

Ennek megfelelően – jóllehet az államadósság-ráta növekedése legalábbis ez idő szerint megállt – az adósságpálya irányának tényleges visszafordulása nem várható – áll a Moody’s elemzésében.



A cég hangsúlyozta azt is, hogy a hazai össztermékhez (GDP) mért állami kiadások aránya még mindig nagyon magas – becslések szerint tavaly meghaladta az 55 százalékot -, és a Moody’s nem hiszi, hogy az eddig meghozott intézkedések elégségesek lennének ahhoz, hogy a GDP-arányos államháztartási hiány tartósan 2 százalék alá csökkenjen.A francia kormány költségvetési terve – amely 2022-ig 1,5 százalékra csökkenő államháztartási deficitet céloz – erőteljesebb intézkedéseket igényelne a kiadások növekedési ütemének a nominális GDP-növekedési ütem alatt tartásánál – áll a Moody’s pénteki londoni elemzésében.A hitelminősítő szerint a kormány mandátumának hátralévő időszakában ilyen erőteljesebb intézkedések valószínűtlenek, tekintettel a jelentős társadalmi elégedetlenségre is.Mindezt egybevetve a Moody’s alapeseti várakozása az, hogy az államháztartási hiány a következő években is a GDP-érték 2-2,3 százaléka közötti sávban marad, és a hazai össztermékhez mért államadósság-ráta sem mozdul el a 100 százaléktól épphogy elmaradó szintről.A Moody’s hangsúlyozza, hogy ez az adósságszint jóval magasabb a Franciaországénál egy fokozattal jobb, “Aa1” besorolású szuverén adósok adósságrátájánál, és meghaladja azt a szintet is, amelyet a Moody’s a jelenlegi időszakra várt, amikor 2018-ban pozitívra javította a francia osztályzati kilátást.(MTI)