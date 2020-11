Hitelminősítés – Negatívra rontotta Szlovákia adósosztályzatának kilátását a Fitch Ratings

Leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az eddigi stabilról Szlovákia “A” szintű – elsőrendű befektetői kategóriás – államadós-besorolásának kilátását a Fitch Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő mindenekelőtt azzal az előrejelzésével indokolta a péntek éjjel Londonban bejelentett lépést, hogy a koronavírus-járvány okozta idei súlyos recesszió környezetében a korábban vártnál nagyobb lesz a szlovák államháztartási hiány, és ez negatív hatást gyakorol az adósságdinamikára.



A Fitch várakozása szerint a szlovák hazai össztermék (GDP) az idén 9,2 százalékkal zuhan a járvány megfékezését célzó korlátozások, valamint a külső és a belső keresleti sokk miatt.A cég kiemeli, hogy a szlovák gazdaság évekig saját potenciálját meghaladó ütemben növekedett; az éves átlagos növekedés a 2015-2019 közötti időszakban 3,3 százalék volt.A Fitch Ratings által a szlovák gazdaságban várt idei visszaesés jelentősen meghaladja a cég besorolási listáján “A” osztályzattal nyilván tartott szuverén adósok várható idei gazdasági visszaesésének középértékét, amely a Fitch előrejelzése alapján 6 százalék lesz.A prognózis szerint a jövő évi kilábalás is fokozatosabb és egyenetlenebb lesz a Fitch Ratings eddigi várakozásánál.A cég ezért a korábbi előrejelzésében szereplő 6,8 százalékról 4,8 százalékra rontotta a szlovák hazai össztermék jövő évi növekedésére adott becslését.A Fitch Ratings felülvizsgált prognózisa szerint ebben a környezetben a szlovák államháztartási deficit 2020 végéig a GDP-érték 8,1 százalékára nő a tavaly mért 1,3 százalékról, és még jövőre is 6,3 százalék, 2022-ben 5,4 százalék lesz.A cég korábban 7,7 százalékos GDP-arányos hiányt valószínűsített a szlovák államháztartás idei mérlegében.A Fitch várakozása szerint Szlovákia bruttó államadósság-rátája 2022-ben tetőzik a GDP-érték 64 százalékán.A hitelminősítő felidézi, hogy 2019 végén a bruttó szlovák államadósság a hazai össztermék 48,3 százaléka volt.A Fitch Ratings elemzői szerint ugyanakkor a növekvő adósságtömeg hatásait enyhíti az euróövezeti jegybank (EKB) mennyiségi enyhítési programja, amely alacsonyan tartja a hitelköltségeket.A cég kiemeli, hogy az euróövezeti tagállamok központi bankjai alkotta eurórendszer portfólióiban van Szlovákia forgalomképes adósságeszközeinek 38 százaléka.A Fitch májusban már leminősítette Szlovákiát, az addigi “A plusz”-ról egy fokozattal a jelenleg érvényes “A”-ra rontva a szuverén besorolást. A hitelminősítő most ennek az osztályzatnak a kilátását rontotta további leminősítés lehetőségére utaló negatívra.(MTI)