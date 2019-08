Megerősítette pénteken Magyarország “BBB” szintű, befektetési ajánlású államadós-besorolását változatlan stabil kilátással a Fitch Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő a péntek este Londonban ismertetett döntés indoklásában kiemelte: a magyar szuverén osztályzat egyrészről a magyar gazdaság erőteljes szerkezeti mérőszámait, a hasonló besorolású államadósokénál erősebb és stabilabb makrogazdasági teljesítményt, másrészről a magas államadósság-rátát, valamint a szakpolitikai döntések kiszámíthatatlanságából és a pro-ciklikus gazdaságpolitikából eredő kockázatokat veszi figyelembe.

A Fitch Ratings hangsúlyozta azt is, hogy a magyar hazai össztermék (GDP) növekedési üteme reálértéken mérve az elmúlt öt évben valamelyest felülmúlta a “BBB” besorolású többi szuverén adós növekedésének jelenlegi mediánértékét, és ennek hajtóerejét az erőteljes hazai fogyasztás, valamint a beruházások adták.

A magyar gazdaság növekedése az idei második negyedévben kissé lassult, de továbbra is robusztus, és nincs sok jele a makrogazdasági egyensúlyhiány kialakulásának.

A feszes munkapiaci helyzet és az erőteljes bérnövekedés felhajtotta a magánszektor fogyasztását, és az utóbbi években a beruházási érték növekedése is gyorsult, mindenekelőtt az Európai Unió folyósításainak hatására – áll a Fitch elemzésében.



A hitelminősítő kiemeli, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) várakozása szerint a beruházási érték 2019 végére eléri a hazai össztermék 28 százalékát, és ez a legmagasabb arány lenne az Európai Unión belül.A Fitch Ratings a magyar osztályzat pénteki megerősítéséhez fűzött elemzésében közölte ugyanakkor, hogy a továbbiakban a magyar gazdaság növekedésének fokozatos lassulására számít. A cég előrejelzése szerint a magyar GDP-érték az idén 4,4, jövőre 3,5, 2021-ben 2,5 százalékkal bővül.A cég által idézett szakértői becslés szerint hat negyedévig is eltarthat, mire a teljes magyar export 27,3 százalékát felvevő német gazdaság lassulásának hatása teljes egészében megjelenik a magyar növekedési teljesítményben.A Fitch Ratings hangsúlyozta, hogy a magyar államháztartási hiány a júliusi állapot alapján a kormány várakozásánál is alacsonyabb, tekintettel a hazai bevételek erőteljes növekedésére és az EU-folyósításokra.A Fitch közölte, hogy ennek figyelembevételével az idei egész évre már csak 1,8 százalékos GDP-arányos államháztartási hiányt vár.A hitelminősítő a magyar költségvetési politika feszesebbre vonásával számol a gazdasági növekedés lassulása ellenére is, és jövőre szintén 1,8 százalékos deficitet jósol.A cég a magyar besorolás gyenge elemei közé sorolja a magas államadósság-rátát, amely az idei első negyedévben a hazai össztermék 70,1 százaléka volt, vagyis jóval magasabb a Fitch listáján “BBB” besorolással ellátott szuverén adósok 39,4 százalékos mediánértékénél.A Fitch kiemeli ugyanakkor, hogy az államadósság szerkezete javul: a második negyedévben mindössze 18,4 százaléka állt fenn devizában, és 63,3 százaléka hazai befektetők kezén volt.A cég várakozása szerint a folyómérleg-egyenleg – amelynek többlete 2016-ban tetőzött a hazai össztermék 6,2 százalékán – jövőre mínuszba fordul Németország és más euróövezeti gazdaságok keresletének gyengülése, valamint a hazai kereslet és a beruházások hajtotta erős importnövekedés miatt.A Fitch Ratings elemzői szerint ugyanakkor az Európai Uniótól érkező folyósítások és a közvetlen külföldi befektetések beáramlása jórészt stabil marad, és mindez több mint elégséges lesz a folyó hiány finanszírozásához.A hitelminősítő azt valószínűsíti, hogy a nettó külső adósság az idén a GDP-éték 7,5 százalékára – vagyis a 8,6 százalékos BBB-medián alá – csökken, bár a csökkenés üteme a folyómérleg-többlet szűkülése miatt lassulni fog.A magyar bankszektor stabil, likvid, tőkeellátottsága jó, az eszközminőség javul, a nem teljesítő kinnlevőségek rátája az idei első negyedévben 5,2 százalék volt – áll a Fitch Ratings elemzésében.A cég február 22-én egy fokozattal az addigi “BBB mínusz”-ról a jelenleg érvényes “BBB”-re javította a devizában és forintban fennálló hosszú futamidejű magyar államadósság-kötelezettségek besorolását, és pénteken ezt a javított osztályzatot erősítette meg.(MTI)