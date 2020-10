Hitelminősítés – Leminősítette Nagy-Britanniát a Moody’s

Leminősítette Nagy-Britannia államadós-besorolását pénteken a Moody’s Investors Service, egyebek mellett azzal a véleményével indokolva a döntést, hogy a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) tovább rontotta a brit gazdaság egyébként is gyengülő szerkezeti dinamikáját.

A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy az eddigi “Aa2”-ről egy fokozattal “Aa3”-ra rontotta a hosszú futamidejű brit államadósság-kötelezettségek osztályzatát.

A besorolás kilátása az eddigi negatívról stabilra módosult.

A döntéshez fűzött indoklásában a Moody’s kiemelte, hogy Nagy-Britannia gazdasági ereje tovább gyengült a 2017 szeptemberében végrehajtott előző leminősítés óta, a gazdaság növekedési üteme számottevően elmarad a várakozásoktól, és ez valószínűleg a jövőben is így marad.

A cég szerint emellett tovább gyengítette az egyébként is negatív hosszú távú gazdaságszerkezeti dinamikát Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból, valamint az, hogy London nem tudott olyan kereskedelmi megállapodást elérni az EU-val, amely az uniós tagsággal összemérhető előnyökkel járna.

Ha sikerülne is megállapodásra jutni egy kereskedelmi szerződésről, az valószínűleg szűk kiterjedésű lenne, és emiatt a Brexit a jövőben is lefelé ható nyomást gyakorol majd a magánszektorbeli beruházásokra és a gazdaság egészének növekedésére – áll a hitelminősítő elemzésében.

A Moody’s várakozása szerint a növekedési kilátásokat valószínűleg a koronavírus-járvány által a brit gazdaságon ütött sebek is károsítják.

A cég szerint egy ideig még bizonytalan lesz, hogy a koronavírus-sokknak milyen szerkezeti hatásai lesznek, de az már a beruházásokra és a foglalkoztatásra gyakorolt eddigi hatásokból is valószínűsíthető, hogy a gazdasági sebek egy része tartósan megmaradhat.



A Moody’s közölte: becslései szerint a brit gazdaság legutóbbi csúcsteljesítménye és a jelenlegi recesszió mélypontja közötti visszaesés meredekebb ívű lesz, mint a húsz legnagyobb globális erőcentrum csoportjának (G20) bármelyik más gazdaságában, elsősorban azért, mert a nagy-britanniai járvány súlyosabb, mint a többi G20-országban, emellett a brit gazdaság teljesítménye a szolgáltatási szektor aktivitásától függ, ez pedig magasabb szintű humán kapcsolati interaktivitást igényel.A koronavírus-járványt a brit gazdaság már eddig is súlyosan megszenvedte: a végleges adatok szerint az idei második negyedévben 19,8 százalékkal zuhant a brit hazai össztermék (GDP) az első három hónaphoz viszonyítva.Ez példátlan mértékű visszaesés azóta, hogy 1955-ben megkezdődött a negyedéves összevetésű GDP-adatok rendszeres közlése Nagy-Britanniában.A júniussal zárult három hónap ráadásul a második olyan negyedév volt egymás után, amelyben visszaesett a brit gazdaság teljesítménye, az idei első naptári negyedévben ugyanis 2,5 százalékkal csökkent a brit hazai össztermék. Ez azt jelenti, hogy a brit gazdaság hivatalosan is recesszióban van, mivel a konszenzusos meghatározás szerint egy gazdaság akkor kerül technikai recesszióba, ha teljesítménye két egymást követő negyedévben csökken.Mindeközben a brit közfinanszírozási dinamika is példátlan ütemben romlik.A brit statisztikai hivatal (ONS) legutóbbi havi összegzésében kimutatta, hogy augusztus végén a nettó államadósság-állomány 2023,9 milliárd font (815 ezer milliárd forint) volt. Ez a brit hazai össztermék 101,9 százalékának megfelelő államadósság-ráta, ami hat évtizede nem mért csúcs.(MTI)