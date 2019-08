A Standard & Poor’s és Fitch Ratings is vizsgálja a jövő héten Magyarország államadós-osztályzatát.

A két piacvezető globális hitelminősítő 2019-re összeállított menetrendjében egyaránt augusztus 16-ra, jövő péntekre tűzte ki a magyar szuverén besorolás idei második felülvizsgálati időpontját.

A magyar államadós-besorolásokat az idei első vizsgálatok során mindkét cég felminősítette.

Február 15-én a Standard & Poor’s egy fokozattal “BBB/A-2″-re javította a hosszú és rövid futamidejű, devizában és forintban fennálló magyar államadósság-kötelezettségek besorolását az addigi”BBB mínusz/A-3”-ról. Az S&P jelenlegi magyar osztályzatának kilátása stabil.

Egy héttel később, február 22-én a Fitch Ratings ugyancsak egy okozattal “BBB”-re javította a devizában és forintban fennálló hosszú futamidejű magyar államadósság-kötelezettségek besorolását az addigi “BBB mínusz”-ról. A Fitch magyar osztályzatának kilátása is stabil.

A Fitch és az S&P februári lépése nyomán a három piacvezető globális hitelminősítő közül jelenleg már csak a Moody’s Investors Service tartja nyilván Magyarországot a befektetési ajánlású kategória alapszintjén, “Baa3” besorolással.

A Moody’s e besorolása a Fitch és az S&P módszertanában “BBB mínusz”-nak – vagyis e két cég korábbi magyar szuverén osztályzatának – felel meg. A Moody’s így a másik két globális hitelminősítőnél egy fokozattal gyengébb besorolást tart érvényben Magyarországra.



A februári felminősítések előtt a Standard & Poor’s és a Fitch Ratings egyaránt osztályzatjavítás lehetőségére utaló pozitív kilátással tartotta nyilván a magyar szuverén adósbesorolásokat, a Moody’s magyar osztályzatának kilátása azonban évek óta stabil.A Moody’s idei menetrendjében Magyarország először május 3-án szerepelt, de a cég akkor nem vizsgálta a magyar államadós-besorolást, így nem jelentett be módosítást sem a “Baa3” szintű osztályzatra, sem a besorolás stabil kilátására.A Moody’s legutóbb 2016. november 4-én jelentett be a kitűzött időpontban módosítást: akkor emelte vissza Magyarországot a befektetési ajánlású kategóriába, az addigi “Ba1”-ről a jelenleg is érvényes, stabil kilátású “Baa3”-ra javítva a szuverén magyar besorolást.Magyarország azóta hat előre kitűzött felülvizsgálati időpontban szerepelt a Moody’s menetrendjében. Ezek közül a cég öt alkalommal nem hajtott végre újabb felülvizsgálatot, egyszer – tavaly november 23-án – az azóta is érvényben tartott “Baa3” szinten megerősítette a magyar államadós-besorolást és az osztályzat stabil kilátását.A második idei magyar felülvizsgálatot a Moody’s október 25-ére tűzte ki.A felülvizsgálat nem kötelező a kitűzött időpontokban. Az Európai Unió csak annak előzetes beterjesztését írja elő a hitelminősítők számára, hogy az adott évben mikor tervezik az uniós államadósok besorolásainak vizsgálatát, de az nem előírás, hogy a kijelölt napokon végre is kell hajtaniuk e felülvizsgálatokat.(MTI)