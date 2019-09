Hitelminősítés – Javultak Ukrajna és Szerbia adósosztályzatai, gyengült a szlovák besorolás kilátása

Javultak Ukrajna és Szerbia államadós-osztályzatai, Szlovákia besorolásának eddigi pozitív kilátása ugyanakkor stabilra gyengült.

A Standard & Poor’s pénzügyi szolgáltató csoport globális minősítési részlege (S&P Global Ratings) péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy az eddigi “B mínusz”-ról egy fokozattal “B”-re emelte a devizában és helyi valutában fennálló hosszú lejáratú ukrán szuverén kötelezettségek globális besorolását.

Az új osztályzat kilátása stabil.

Az S&P a felminősítést azzal a várakozásával indokolta, hogy az új ukrán kormány a jelek szerint elkötelezett a makroszintű költségvetési stabilitás megőrzése és a gazdaság liberalizálása mellett, és új programra törekszik a Nemzetközi Valutaalappal (IMF).

A hitelminősítő az eddigi előrejelzésében szereplő 2,5 százalékról 3,2 százalékra javította az ukrán hazai össztermék (GDP) idei egész éves növekedési ütemére szóló becslését, és a 2020-2022-es időszakra éves átlagban 3 százalékos növekedést vár az ukrán gazdaságban.

A cég a növekedést hátráltató tényezők között említi ugyanakkor, hogy tavaly alig 19 százalék volt a GDP-arányos beruházási ráta, az egy főre jutó közvetlen külföldi befektetések éves értéke mindössze 1200 dollár – Lengyelországban ennek a hétszerese -, a korrupció pedig évtizedek óta terheli az ukrán gazdaság növekedési teljesítményét, egyebek mellett a közbeszerzések túlszámlázásával és az állami szektor termelékenységének gyengítésével.

Az S&P ugyanakkor kiemeli, hogy az adósságteher folyamatosan enyhül. A cég előrejelzése szerint a hazai össztermékhez mért államadósság-ráta 2021-ben 50 százalékra csökken a 2016-ban mért 81 százalékos legutóbbi csúcsról.



Az S&P Global Ratings által pénteken “B”-re javított ukrán besorolás is még mélyen spekulatív minősítést jelent. Ukrajna új osztályzata öt fokozattal marad el a befektetésre ajánlott kategória alapszintjének számító “BBB mínusz” besorolástól.A hónap elején egy másik nagy nemzetközi hitelminősítő, a Fitch Ratings szintén “B mínusz”-ról egy fokozattal “B”-re javította a devizában és helyi valutában fennálló, hosszú futamidejű ukrán államadósság-kötelezettségek osztályzatát, az S&P mostani ukrán felminősítésének indoklásához hasonló érvekkel.Az új ukrán szuverén osztályzaton a Fitch azonban további felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátást hagyott érvényben.A Fitch Ratings péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy “BB”-ről “BB plusz”-ra emelte Szerbia devizában és helyi valutában kibocsátott hosszú távú államadósságának besorolását, stabil kilátással.Az új szerb osztályzat már csak egy fokozattal marad el a befektetési ajánlású sáv alapszintjétől.A Fitch a felminősítés indoklásában kiemelte, hogy a szerb kormány az utóbbi időszak nagymértékű konszolidációs erőfeszítései után is fenntartotta a költségvetési fegyelmet.A hitelminősítő adatai szerint a konszolidáció eredményeként a GDP-arányos államháztartási egyenleg a 2017-2018-as időszak átlagában 0,9 százalékos éves többletben volt, jóllehet 2016-ban még 6,2 százalékos volt a hiány.A Fitch az idei év egészére 0,1 százalékos államháztartási többletet vár Szerbiában.A cég hangsúlyozza azt is, hogy az adósság szilárdan lefelé tartó pályára került. A Fitch Ratings előrejelzése szerint a GDP-arányos szerb államadósság-ráta 2021-ben már csak 46,2 százalék lesz a tavalyi 54,5 százalék, illetve a 2015-ben mért 71,2 százalékos csúcs után.A Moody’s Investors Service hitelminősítő péntek éjjel Londonban közölte, hogy Szlovákia “A2” szintű – egyébként elsőrendű – hosszú távú államadós-besorolásának kilátását a felminősítés lehetőségére utaló eddigi pozitívról stabilra vette vissza.A Moody’s a döntés fő okai között kiemelte, hogy nem javul érdemben a szlovák intézményrendszer ereje, amely továbbra is elmarad az eggyel jobb, “A1” besorolású szuverén adósok intézményrendszerének erősségétől.A cég szerint mindemellett a korábbi nyugdíjreform részleges visszafordítása miatt romlik a költségvetés hosszú távú fenntarthatósága, és várhatóan lassul az államadósság-teher közelítése az “A1” besorolású csoport Szlovákiáénál jóval alacsonyabb mediánértékéhez.A Moody’s kiemeli, hogy a GDP-hez mért szlovák államadósság-ráta 2018 végén 48,9 százalék volt, a cég által “A1” osztályzattal ellátott szuverén adósok mediánértéke viszont 32,6 százalék.A Moody’s szerint mindehhez járul, hogy Szlovákia gazdasági ereje – jóllehet javul – továbbra is elmarad az “A1” szinten nyilvántartott gazdaságokétól.(MTI)