Hitelminősítés – Javította a Moody’s a Budapest Bank és az MKB minősítéseit

Javította csütörtökön a Budapest Bank és az MKB Bank egyes minősítéseit, illetve betétosztályzati kilátásukat a Moody’s Investors Service. A nemzetközi hitelminősítő a második legnagyobb magyarországi pénzügyi szolgáltatási csoport létrejöttét eredményező bankrészvény-tranzakció potenciális előnyeivel indokolta a lépést.

A Moody’s csütörtök este Londonban közölte, hogy az eddigi stabilról felminősítés lehetőségére utaló pozitívra módosította a két bank hosszú futamú betéti besorolásainak kilátását.

A cég az MKB hosszú lekötésű betétállományának osztályzatát ezzel egy időben “Ba3”-ról egy fokozattal “Ba2”-re, a bank alapszintű adósminőség-értékelésének (baseline credit assessment, BCA) mutatóját “b2”-ről “b1”-re, hosszú távú partnerkockázati megítélését (Counterparty Risk Assessment, CRA) “Ba2(cr)”-ről “Ba1(cr)”-re, a hosszú távú partnerkockázati minősítéseket (Counterparty Risk Ratings, CRR) “Ba2”-ről “Ba1”-re javította.

A Moody’s a Budapest Bank “Ba2” hosszú lekötésű betétállományának besorolását, “b1” BCA-értékelését, “Ba1(cr)”-értékelését és “Ba1” hosszú távú CRR-minősítését megerősítette, ugyancsak a hosszú futamú betéti besorolás kilátásának pozitívra javítása mellett.

A Moody’s csütörtökön bejelentett lépéseinek közvetlen előzményeként, a tavalyi év végén megkezdte működését a Magyar Bankholding Zrt., miután a Magyar Nemzeti Bank engedélyének birtokában a Budapest Bank Zrt., az MKB Bank Nyrt. és az MTB Zrt. meghatározó tulajdonosai apportálták banki részvényeiket a Magyar Bankholdingba.

Csütörtöki elemzésében a Moody’s közölte: jóllehet a felügyeleti engedélyezési döntések még folyamatban vannak, azért javította pozitívra a Budapest Bank és az MKB betétosztályzati kilátását, mert várakozása szerint a háromoldalú tranzakcióval kialakult, kombinált banki entitás számára előnyös lesz az ügylet révén megerősödött együttműködési forma és a javuló pénzügyi teljesítmény.



A hitelminősítő szerint az egyesülés, amely 5700 milliárd forintos együttes eszközállományával Magyarország második legnagyobb bankcsoportját hozta létre, jelentős szinergiahozadékokat ígér.Mindemellett az egyesített pénzügyi szolgáltatási vállalat számára előnyös lesz az is, hogy a kinnlevőség-portfolió sokszínűbbé válik, a finanszírozási bázison belül pedig magasabb lesz a lakossági betétek aránya annál, amelyre a Budapest Bank és az MKB jelenleg támaszkodhat.Az MKB BCA-osztályzatának felminősítése azt tükrözi, hogy a bank fizetőképességi mutatói tavaly fokozatosan javultak, elsősorban a problémás követelésállomány csökkenése miatt, és így a bank erősebb pozícióban állhat helyt a jelenlegi nehéz működési környezetben – áll a Moody’s értékelésében.A hitelminősítő közölte: saját számítási módszertana alapján az MKB nem teljesítő kinnlevőség-állománya a bruttó kihelyezett hitelértékhez mérve tavaly szeptemberig 3,84 százalékra csökkent a 2019 decemberében mért 4,69 százalékról, illetve a 2018. decemberi 8,79 százalékról.Mindeközben a problémás követelések fedezeti rátája szeptemberig 118 százalékra emelkedett a 2019 végi 101 százalékról – hangsúlyozza csütörtöki londoni elemzésében a Moody’s.A hitelminősítő hozzáteszi: az MKB előretekintő jellegű tartalékolást is végrehajtott a koronavírus-járvány által a hitelportfolió minőségére gyakorolt hatás kivédésére.A Budapest Bank BCA-értékelésének megerősítéséhez fűzött indoklásában a Moody’s kiemelte, hogy tavaly ennek a pénzintézetnek a fizetőképességi mutatói is javultak, szintén a problémás követelésállomány csökkenése miatt, de a megerősítési döntés tényezőinek egyenlegében szerepelnek a tranzakció kivitelezési kockázatai is. A Moody’s szerint ezt tükrözi, hogy a Budapest Bank BCA-besorolása egy fokozattal elmarad a bank pénzügyi profiljától.Az eszközminőség ugyanakkor a Budapest Bank esetében is javult, a nem teljesítő kinnlevőség-állomány 2019 végére 5,5 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 8,4 százalékról, a fedezeti ráta ugyanezen idő alatt 83 százalékról 92 százalékra emelkedett, és a Moody’s abból a feltételezésből indul ki, hogy ezek a mutatók – a magyar bankszektor egészével együtt – tavaly még tovább javultak – áll az elemzésben.(MTI)