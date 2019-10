Felminősítette Csehország eddig is elsőrendű államadós-osztályzatát a Moody’s Investors Service, mindenekelőtt a folyamatosan javuló költségvetési teljesítménnyel indokolva a lépést.

A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy az eddigi “A1”-ről egy fokozattal “Aa3”-ra javította a hosszú futamidejű cseh államadósság-kötelezettségek besorolását.

Az új osztályzat kilátása stabil.

Az “Aa3” minősítés már csak három fokozattal marad el az “Aaa” szinttől, amely a Moody’s osztályzati módszertanában a lehetséges legjobb besorolás.

A felminősítés indoklásában a Moody’s kiemelte, hogy a cseh államháztartási mérőszámok tovább javultak, és most már nagyon jónak számítanak a hasonló besorolású többi szuverén adós költségvetési mutatóival összehasonlítva.

A hitelminősítő várakozása szerint a 2019-2020-as időszakban folyamatosan csökken a hazai össztermékhez (GDP) mért cseh államadósság-ráta. A cég 2020 végére 30,8 százalékos, 2023-ra 30 százalék alatti államadósság-rátával számol Csehországban.



A Moody’s előrejelzése szerint az elsődleges költségvetési egyenleg 2019 és 2023 között éves átlagban a GDP-érték 0,4 százalékának megfelelő többletben lesz, és a gazdasági növekedést is megelőzve ez a tényező adja a fő hajtóerőt az adósságteher folytatódó csökkenéséhez.A Moody’s hangsúlyozza, hogy várakozása szerint a cseh államadósság-helyzet bevételarányosan számolva és az adósságelviselő kapacitás mércéjén mérve egyaránt sokkal jobb lesz a következő években mind az “A1”, mind az “Aa3” besorolású szuverén adósok mediánszintjeinél.A hitelminősítő kiemeli pénteki elemzésében azt is, hogy a cseh állami szektor GDP-arányos bruttó hitelfinanszírozási igénye 2012 és 2018 között a felére csökkent, miközben ugyanebben az időszakban az azonos besorolású államadósok mediánértékei romlottak.A cég Csehország államadósság-helyzetét mindezek alapján jóval kedvezőbben ítéli meg, mint például Szlovákiáét.Erre utal, hogy a Moody’s a múlt héten Szlovákia “A2” szintű – elsőrendű, de az új cseh besorolásnál két fokozattal gyengébb – hosszú távú államadós-besorolásának kilátását a felminősítés lehetőségére utaló addigi pozitívról stabilra vette vissza.A Moody’s a döntés fő okai között kiemelte, hogy nem javul érdemben a szlovák intézményrendszer ereje, amely továbbra is elmarad az eggyel jobb, “A1” besorolású szuverén adósok intézményrendszerének erősségétől.A cég hangsúlyozta, hogy a GDP-arányos szlovák államadósság-ráta 2018 végén 48,9 százalék volt, az “A1” osztályzattal ellátott szuverén adósok mediánértéke viszont 32,6 százalék.(MTI)