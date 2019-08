Az MTI által megkérdezett elemzők szerint számítani lehetett arra, hogy a nemzetközi hitelminősítők nem változtatnak pénteken Magyarország államadós-besorolásán, mivel idén tavasszal már felminősítették azt.

A Fitch Ratingsen kívül a Standard & Poor’s felülvizsgálata is esedékes volt, ám utóbbinál nem született érdemi döntés, valószínűleg ezért nem tájékoztattak róla.

Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője az MTI-nek írt kommentárjában közölte: mivel az idén tavasszal már volt egy felminősítés a Fitch és az S&P részéről is, nem lehetett újabbat várni. Ugyanakkor a hitelminősítők továbbra is “le vannak maradva”. A magyar gazdaság mutatóinak látványos javulását egyelőre nem veszik figyelembe, holott számos mutató – a külső adósság, a bankok mérlegei, a tartós külső finanszírozási többlet, a tartósan alacsony és a következő években tovább csökkenő államháztartási hiány, az államadósság szerkezetének pozitív változása, csökkenő devizaaránya, és annak növekvő hazai finanszírozása – már lényegesen jobb képet tükröz a válság előtti szintekhez képest, ami indokolttá tenné, hogy ismét a válság előtti szintekre kerüljön az ország besorolása.



A Takarékbank vezető elemzője rámutatott: ezt azonban a piaci árazások, így a törlesztéskockázati felárak, többé-kevésbé már tükrözik. A következő években folytatódhat a hazai adósság besorolásának javítása, különösen, hogy a kifejezetten dinamikus nominális GDP-növekedés és a fegyelmezett költségvetés hatására az adósságráta meredeken csökkenhet a következő években, így már akár 2021-ben elérhető lesz a 60 százalék alatti GDP-arányos államadósság ráta. A hitelminősítőket ugyanakkor óvatosságra intheti, hogy a romló külső kilátások milyen mértékben érintik a magyar gazdaságot – jelezte Suppan Gergely.Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője is a várakozásoknak megfelelőnek nevezte a Fitch Ratings döntését. Megjegyezte, hogy legközelebb a Moody’s Investors Service tart felülvizsgálatot, október 25-én, és mivel ott egy fokozattal alacsonyabb, Baa3 besorolás van érvényben, úgy vélte, jó esély van a felminősítésre.A magyar államadós-besorolást az idei első, februári vizsgálatok időpontjában az S&P és a Fitch egyaránt felminősítette. Február 15-én a Standard & Poor’s egy fokozattal “BBB/A-2”-re javította a hosszú és rövid futamidejű, devizában és forintban fennálló magyar államadósság-kötelezettségek besorolását az addigi “BBB mínusz/A-3”-ról. Egy héttel később, február 22-én a Fitch Ratings ugyancsak egy fokozattal “BBB”-re javította a besorolást az addigi “BBB mínusz”-ról. Mindkét minősítő magyar osztályzatának kilátása is stabil.(MTI)