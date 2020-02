Hitelminősítés – Elemzők: a hitelminősítők méltányolták a magyar gazdaság teljesítményét

Az MTI által megkérdezett elemzők szerint számítani lehetett arra, hogy a hitelminősítők méltányolják a magyar gazdaság elmúlt években felmutatott teljesítményét, a képet azonban mindenképpen árnyalniuk kellett a kedvezőtlen európai növekedési kilátásoknak és a koronavírus miatti bizonytalanságoknak.

Pénteken egyszerre két felülvizsgálattal indult a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. A menetrendek alapján először a Fitch Ratings és a Standard & Poor’s pénzügyi szolgáltató csoport globális minősítési részlege (S&P Global Ratings) vizsgálta Magyarországot. A Standard & Poor’s a felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az eddigi stabilról a hosszú és rövid lejáratú, devizában és forintban fennálló magyar államadósság-kötelezettségek befektetési ajánlású, “BBB/A-2” szintű besorolásának kilátását, ugyanakkor a Fitch Ratings változatlan stabil kilátással megerősítette Magyarország szintén “BBB” fokozatú államadós-besorolását.

Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője az MTI-nek írt kommentárjában kifejtette: a magyar törlesztéskockázati felár (CDS) az év eleje óta kiemelkedően, a lengyel szint alá csökkent, ami alapján a piac már kétfokozatú felminősítést áraz. Ez fundamentálisan indokolt is, mivel az elmúlt években meredeken csökkent a hazai gazdaság külső adóssága, a nettó külső adósság már a GDP 9 százaléka alá süllyedt, a következő években pedig eltűnhet a nettó külső adósság.



Noha az államadósság GDP-arányos rátája még 60 százalék feletti, az elmúlt években gyorsan csökkent a fegyelmezett költségvetés és a kifejezetten gyors nominális GDP-növekedés hatására, 2021-re pedig akár a 60 százalékos szint alá is csökkenhet – mutatott rá. Ugyanakkor az adósság finanszírozási szerkezete látványosan javult, az államadósság devizaaránya már a tavalyi év végére 18 százalék alá csökkent, az idei év elején pedig a február végéig lejáró és visszavásárolt mintegy 3 milliárd eurónyi devizakötvény miatt bőven ez alá süllyed. Eközben a biztos finanszírozónak tekintett lakosság súlya érdemben növekedett.Az elmúlt években a GDP növekedése számottevően meghaladta a hitelminősítők előrejelzéseit – emlékeztetett Suppan Gergely. Hozzátette: a Fitch Ratings feltehetően óvatos volt a kedvezőtlen európai növekedési kilátások és a koronavírus miatti bizonytalanságok miatt, ezért nem javított a kilátásokon, illetve a minősítésen.Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdaságiüzletágának vezetője kommentárjában kiemelte: mindkét hitelminősítőnél semleges kilátás volt érvényben, így a minősítés módosítása nem volt várható, különösen, hogy e két hitelminősítő esetében a besorolás kedvezőbb, mint a harmadiknál, a Moody’snál. Ugyanakkor a Standard&Poor’s most pozitívra javította a kiláltást, azaz nőtt annak a valószínűsége, hogy 1-2 éven belül felminősítés következik. Ez elsősorban a kiemelkedő gazdasági növekedésnek köszönhető, és mindenképpen jó hír a jelenlegi gazdasági környezetben.A magyar adósbesorolás javítását a jövőben a továbbra is dinamikus gazdasági növekedés, a csökkenő GDP-arányos adósságráta, illetve a továbbra is fegyelmezett fiskális politika segítheti elő, míg a korona vírus esetleges tartós negatív hatása, illetve a világgazdasági helyzet további romlása késleltetheti azt – hangsúlyozta Regős Gábor.(MTI)