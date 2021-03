Hitelminősítés – A jövő héten vizsgálja a magyar adósosztályzatot a Moody’s

A jövő héten vizsgálja Magyarország államadós-besorolását a Moody’s Investors Service nemzetközi hitelminősítő, amely tavaly óta felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátással tartja nyilván a “Baa3” szintű, befektetési ajánlású magyar szuverén osztályzatot.

A Moody’s 2021-re összeállított menetrendjében március 26-ra, jövő péntekre tűzte ki a magyar államadós-besorolás első idei felülvizsgálatát.

A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő az idén összesen hat – egyenként két-két – időpontot jelölt ki a magyar osztályzatok vizsgálatára, a kialakult gyakorlatnak megfelelően, más európai uniós szuverén adósok osztályzati felülvizsgálataihoz hasonlóan minden esetben pénteki napokra.

A másik két globális hitelminősítő, a Standard & Poor’s és a Fitch Ratings már elvégezte a magyar adósbesorolások idei első felülvizsgálatát, mindketten február 12-én, amikor változatlan stabil kilátással megerősítették a magyar államadós-osztályzatokat.

A Moody’s Investors Service jelenlegi “Baa3” magyar államdós-besorolása a Fitch Ratings és a Standard & Poor’s módszertanában “BBB mínusz”-nak felel meg.

A Fitch és az S&P azonban két éve egy fokozattal a jelenleg is érvényes “BBB”-re javította a magyar államadósság-kötelezettségek besorolását az addigi “BBB mínusz”-ról, így a Moody’s a másik két hitelminősítőnél egy szinttel alacsonyabb besorolást tart érvényben Magyarországra.



A Moody’s ugyanakkor a tavaly szeptemberi felülvizsgálati időpontban felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az addigi stabilról a magyar szuverén osztályzat kilátását, egyebek mellett azzal a véleményével indokolva a lépést, hogy a koronavírus-járványnak a magyar gazdasági és pénzügyi erőre kifejtett negatív hatása valószínűleg nem lesz annyira markáns, mint az Európai Unió más térségeiben.A kilátás javításának fő tényezői között szerepelt az is, hogy a magyar gazdaság a “Baa3”, illetve az eggyel jobb, “Baa2” besorolású gazdaságokhoz képest is erős teljesítményt mutatott az elmúlt időszakban, és a Moody’s véleménye szerint ez várható a továbbiakban is. Mindehhez a magyar gazdaság hazai és külső adósságpozícióinak javulása társul – hangsúlyozta az osztályzati kilátás javításához fűzött elemzésében a hitelminősítő.A Fitch Ratings magyar államadós-besorolásainak kilátása a két évvel ezelőtti osztályzatjavítás óta stabil.A Standard & Poor’s tavaly februárban pozitívra javította a magyar államadós-osztályzat kilátását. Alig két hónap múlva, tavaly áprilisban azonban soron kívül a korábbi stabilra módosította vissza a magyar osztályzati kilátást, mindenekelőtt a koronavírus-járvány gazdasági hatásaival indokolva a lépést.A Moody’s a magyar gazdaságról összeállított, minap Londonban ismertetett országjelentésében ugyanakkor ismét kiemelte: a “Baa3” szintű magyar államadós-osztályzatra általa érvényben tartott pozitív kilátás azt tükrözi, hogy a magyar gazdaság a hasonló besorolású szuverén adósokkal összehasonlítva erőteljes teljesítményt mutatott, és a cég várakozása szerint ez a továbbiakban is így lesz.A tanulmányban a Moody’s kiemelte azt is, hogy adatai szerint 2014 és 2019 között a magyar hazai össztermék éves átlagban 4,1 százalékkal nőtt reálértéken a 2007 és 2013 közötti időszak 0,3 százalékos éves átlagos visszaesése után.A hitelminősítő közölte: azzal számol, hogy a magyar gazdaság teljesítménye az idén 3 százalékkal, 2022-ben 5,1 százalékkal növekszik.A másik két hitelminősítő ennél gyorsabb kilábalásra számít a magyar gazdaságban: a Standard & Poor’s a magyar adósosztályzat múlt havi megerősítési döntésének részletes elemzésében közölte, hogy az idén 4,6 százalékos magyar GDP-növekedést valószínűsít; a Fitch Ratings becslése szerint a magyar hazai össztermék az idén 4,9 százalékkal, jövőre 5,5 százalékkal bővül.(MTI)