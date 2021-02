Hitelminősítés – A Fitch Ratings stabil kilátással megerősítette az orosz osztályzatot

Változatlan stabil kilátással megerősítette Oroszország hosszú futamú szuverén devizaadósság-kötelezettségeinek befektetési ajánlású “BBB” osztályzatát a Fitch Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte, hogy a “BBB” besorolás tükrözi Oroszország hiteles és következetes szakpolitikai keretrendszerét és az erőteljes külső pénzügyi egyensúlyi helyzetet.

A Fitch adatai szerint Oroszország a hazai össztermék (GDP) 46 százalékának megfelelő nettó külső hitelezői pozícióban van, külső likviditási rátája a legmagasabb a cég besorolási listáján “BBB” osztályzattal szereplő összes szuverén adós közül, a hazai össztermékhez mért államadósság-rátája pedig a legalacsonyabb ugyanebben a besorolási csoportban.

A hitelminősítő becslése szerint az orosz GDP-érték tavaly 3,1 százalékkal csökkent. A Fitch Ratings londoni elemzői hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy számításaik szerint a “BBB” osztályzati csoportban lévő többi államadós tavalyi gazdasági visszaesésének mediánmértéke 6,9 százalék volt.

A cég kiemeli, hogy a koronavírus-járvány megfékezését célzó oroszországi korlátozások kisebb mértékűek, mint más országokban, emellett a jelentős költségvetési ösztönzés, a nettó kereskedelemből eredő pozitív hozzájárulás, valamint az orosz szolgáltatási szektor viszonylag kis mérete védelmet nyújtott a hazai kereslet meredek visszaeséséből, valamint az OPEC-plusz megállapodás előírta – a növekedést önmagában 1 százalékponttal lassító – olajtermelés-csökkentésből eredő hatások ellen.



A devizapiaci intervenciók, az alacsony olajárak, valamint a nettó tőkekiáramlás ellenére Oroszország nemzetközi tartalékai tavaly 41,4 milliárd dollárral 595,8 milliárd dollárra emelkedtek. Ez 17,4 havi folyó külső fizetési kötelezettségnek, vagyis pontosan a 8,7 havi külső fizetést fedező BBB-medián kétszeresének felel meg – áll a Fitch Ratings elemzésében.A hitelminősítő szerint ugyanakkor az orosz külső finanszírozási rugalmasságot – a befektetési ajánlású szuverén adósok körében egyedülálló módon – korlátozza az a tény, hogy Oroszország a nemzetközi szankciók miatt nem tud dollárkötvényeket kibocsátani, bár valószínűleg ez is a prudens monetáris és költségvetési politika egyik tényezője.A szankciókockázat továbbra is magas és terheli az orosz államadós-besorolást. A jelenlegi amerikai törvények is már lehetővé teszik a helyi valutában kibocsátott orosz szuverén adósságeszközökbe, a pénzügyi intézményekbe, valamint a kőolaj- és földgázszektorba irányuló külföldi befektetések akadályozását – áll az elemzésben.A Fitch közölte: nem a széleskörűen kiterjesztett új szankciók bevezetését tartja a legvalószínűbb forgatókönyvnek, de az Egyesült Államokkal fennálló viszonyrendszer bizonytalan, és lefelé ható kockázatok terhelik.A Fitch Ratings londoni elemzői ugyanakkor valószínűtlennek tartanak olyan amerikai szankciókat, amelyek lehetetlenné teszik a jelenlegi orosz szuverén adósságszolgálati kötelezettségek teljesítését, és alapeseti előrejelzési forgatókönyvükben olyan szankciók sem szerepelnek, amelyek megakadályoznák, hogy az orosz bankok dollárban bonyolítsanak le tranzakciókat.(MTI)