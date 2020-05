HitelezÃ©s: a szemÃ©lyi kÃ¶lcsÃ¶n lehet a jÃ¡rvÃ¡ny nyertese

Alaposan rányomhatta bélyegét a koronavírus az áprilisi hitelezésre, ha az érdeklődések alakulásából indulunk ki – derül ki a Bank360.hu vizsgálatából.

A koronavírus járvány kitörésével megcsappanni látszik az érdeklődés a lakossági hiteltermékek iránt. Nem csak a piaci kölcsönökről van szó a Bank360.hu által vizsgált keresési adatok szerint: átmenetileg elfordult a lakosság az otthonteremtési kedvezményektől is.

Van olyan banki termék, amelynél a 2020-as januári bázishoz képest felére csökkent az érdeklődés:

Az arányokon jól látszik, hogy az elmúlt 3 hónapban egyedül a személyi kölcsön iránti érdeklődés tudott emelkedni márciusban, amelynek oka legnagyobb valószínűséggel a THM-plafon kihirdetése lehetett, hiszen az idei év végéig az ügyfeleknek nagyon kedvező, 5,9 százalékos szinten maximalizálták a fogyasztási hitelek, köztük a slágerterméknek számító személyi kölcsön teljes hiteldíj mutatóját is. A lépés jelentős áthidaló segítséget jelenthet mindazok számára, akik időszakosan nehéz helyzetbe kerültek, és ez magyarázatot adhat arra is, hogy más hitelekhez képest is a személyi kölcsön veszített legkevesebbet az érdeklődésből áprilisban.





Jelentősen csökkent viszont a kereséseken alapuló érdeklődés a lakásvásárlási termékek iránt. Januárhoz képest márciusban megközelítette, áprilisban pedig el is érte a 50 százalékos csökkenést a lakáshitelek iránti érdeklődés, míg a CSOK-tól és a falusi CSOK-tól márciusban még többen fordultak el, áprilisra pedig némileg korrigáltak az érdeklődők. Az erősen visszafogott jelzáloghitel-érdeklődés tükrözi az ingatlanpiacot: tranzakciószámok tekintetében április volt az eddigi leggyengébb hónap a friss elemzések szerint.

Hamarosan a konkrét számok is ismertek lesznek, hiszen a jegybank szerdán teszi közzé a márciusra vonatkozó hitelezési statisztikákat, amelyek a Bank360.hu szerint visszaesésről szólhat majd februárhoz képest, hiszen a hónap felénél az új termékek kidolgozásáig a fogyasztási hitelezés leállt, míg a járvány hatását az áprilisi és májusi adat mutatja majd meg igazán.





A Bank360.hu saját organikus látogatói statisztikái alapján viszont jó hír, hogy a csökkenő érdeklődés ellenére a bank360.hu weboldalon 14%-kal nőtt a kalkulálók száma a vizsgált időszakban, ami fokozott pénzügyi tudatosságot és felelős döntést feltételez, hiszen az ügyfelek a választáshoz összehasonlítják a bankok ajánlatait.



