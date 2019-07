Hiteles kézi aláírások már mobileszközökön is

Az InfoScope Kft., mint vezető hazai hiteles kézi aláírás megoldás szolgáltató, megújította a mySigno termékét melynek használatával már akár tableten, vagy mobil eszközön is elektronikus dokumentumok írhatók alá az Európai Unió eIDAS rendeletben megfogalmazott követelményeknek megfelelően. A mySigno 4.0 verziója, mint biometrikus, kézi aláírás létrehozását és ellenőrzését támogató elektronikus aláírási termék megfelel az eIDAS által a fokozott biztonságú elektronikus aláírásokra előírt követelményeknek.

Mi az eIDAS és milyen elektronikus aláírások léteznek?

Az elektronikus azonosítási és bizalmi szolgáltatásokról szóló rendelet (910/2014/EU. sz. eiDAS rendelet) egy rendeletbe foglalt szabványosítási előírás, amely így az egész EU területén hatályos tagországra vonatkozik és egységes szabályozás alá helyezi az elektronikus aláírásokat. Az eIDAS három elektronikusaláírás-típust ismer:

Az egyszerű elektronikus aláírásokra vonatkozó szabályozás kimondja, egyetlen aláírásnak sem lehet kétségbe vonni jogérvényességét pusztán az elektronikus formája miatt. Fokozott biztonságú elektronikus aláírások (AdES): ennek a típusnak számos követelménynek kell megfelelnie. Az aláírásnak kizárólag az aláíróhoz köthetőnek kell lennie, alkalmasnak kell lennie az aláíró azonosítására, olyan módszerrel hozzák létre, amit az aláíró valószínűleg csak maga vehet igénybe és minden változásnak nyomon követhetőnek kell lennie; így az ilyen aláírás jogkövetkezménye megegyezik a személy által papíron történő kézi aláírással. Erre kapott tanúsítást a mySigno termék. Minősített elektronikus aláírások (QES): ez egy olyan aláírás típus, mely megfelelő biztonságos eszköz (chipkártya) és eljárás során (tanúsító szervezet) kerül kiadásra a digitális aláíráshoz használatos tanúsítvány, amelynek jogérvényessége megegyezik a két tanú mellett készített kézírásos aláírásokéval.

„A mySigno 4.0 terméktanúsítása annyiban tér el más hasonló funkciót (hiteles kézi aláírás) biztosító termék tanúsítástól, hogy közvetlen kimondja, a megoldás megfelel az EU hivatkozott rendeletének – tudomásunk szerint jelenleg csak a mi termékünk rendelkezik ilyen tanúsítással.” – mondta Kovács Árpád, az InfoScope Kft. szakértője.

A fokozott biztonságú aláírásra vonatkozó követelményeknek való megfelelésnek köszönhetően a rendszer használható minden olyan üzleti folyamatban, ahol az ügyfélnek egyszerű aláírása szükséges, de ennek bizonyító erővel kell rendelkeznie. Ilyen felhasználási mód jelenleg a például a biztosítóknál az ajánlatadási folyamat, közmű szolgáltatóknál az ügyfél szerződés kötési vagy adatmódosítási folyamat, fuvarozóknál az árú átvételét biztosító folyamatok. A fentiekre figyelemmel a mySigno rendszerét használó ügyfelek között megtalálhatjuk az Aegon Magyarországot, az CIG Pannonia Biztosítót, az UNIQA Biztosító és az E.ON Magyarországot.

“A mySigno új, tanúsított verziója nem csak operációs rendszer független, azaz támogatja mind a Windows, Android és iOS aktuális verzióit, hanem böngésző független is, jelenleg ügyfeleink az ismertebb, elterjed webböngészők (pl. Chrome, Safari, FireFox, EDGE) új verziójában is használják a saját böngészőben futó megoldásukhoz integrálva. Az ügyfél saját mobileszközén a felhasználó, alkalmazva az okoseszközökre optimalizált reszponzív webes aláíró felületet, akár a saját mobiltelefonján is képes dokumentum aláírásra, bárhol is tartózkodjon az adott pillanatban” – mondta Kovács Árpád, az InfoScope Kft. szakértője.

Minden operációs rendszeren, minden eszközön alá lehet írni

A mySigno platformfüggetlen megoldás, így az aláírás Windows, Android és iOS operációs rendszereket támogató eszközökön is történhet. A nagyobb vállalati környezetben elvárt magas IT Biztonsági követelményeknek is megfelelően a meglévő frontoffice/backoffice/host rendszerekhez is hozzáilleszthető. Az illesztés során a fejlesztőnek nem kell azzal törődni, hogy az aláírás milyen operációs rendszeren történik, a mySigno ezt automatikusan kezeli. Mind applikációhoz (vastag kliens) mind webes folyamatokhoz ugyan azon az interfészen keresztül csatlakoztathatók a rendszerek. Az aláíró megoldás lehetőséget nyújt egy- vagy több dokumentum (PDF) aláírására, egy vagy több (korlátlan) aláíró aláírásának rögzítésére. Az aláírási folyamat végén az aláírt dokumentum az aláírás folyamatot indító rendszernek való továbbítás mellet automatikusan a dokumentum tárba is elhelyezheti a kész dokumentumot.