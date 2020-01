Hiperautomatizáció, 5G, mesterséges intelligencia – ezekre a tech trendekre érdemes most figyelnie cégvezetőként!

2020 talán minden eddiginél nagyobb kihívások elé állítja a magyar vállalkozásokat a digitalizáció terén, hiszen a technológia soha nem látott ütemben alakítja át a vállalatok működését. Akár kisvállalkozásról, akár közepes méretű- vagy nagyvállalatról van szó, az aktuális tech trendekkel minden cégvezetőnek érdemes tisztában lennie. Ennek érdekében az itthon nagyvállalati szoftverek fejlesztésével foglalkozó Stylers Group informatikai cégcsoport szakértője egy csokorba gyűjtötte azokat a technológiai megoldásokat, melyek várhatóan meghatározók lesznek a vállalatok digitális transzformációja terén 2020-ban.

Szakértők szerint a digitális transzformáció hatalmas mértékű fejlődést tesz lehetővé a vállalkozások termelékenysége terén: a McKinsey Global Institute előrejelzése szerint 2030-ra a teljes globális GDP mintegy 13 ezer milliárd dollárral nőhet a digitalizáció és automatizáció hatásának köszönhetően. Ehhez képest az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat elemzése szerint a hazai vállalati szféra a gyakorlatban még igencsak le van maradva a fejlettebb gazdaságokhoz képest a technológiai érettség terén: az EU 2019-es Digitális Gazdaság és Társadalom Indexe (DESI) szerint a tagállamok rangsorában hazánk a sereghajtók között szerepel mindössze a 23. helyezést elérve.

Egy biztos, a vállalati digitalizáció üteme egyre gyorsul, így 2020-ban a magyar cégvezetőknek is számos fontos trendre kell figyelnie, ha nem akarnak versenyhátrányba kerülni.

Hiperautomatizácó

„Az idei év egyik legfontosabb digitalizációs trendje minden bizonnyal az automatizáció további rohamléptű terjedése lesz. Elsősorban a szoftveres ügyviteli automatizálásra (Robotic Process Automation) kell gondolni, amely leegyszerűsítve azt jelenti, hogy számos irodai adminisztratív folyamat tehető célzott szoftverek segítségével sokkal gyorsabbá, és hatékonyabbá, felszabadítva akár értékes emberi erőforrásokat is” – hívta fel a figyelmet Nasztanovics Dávid, a Stylers Group Architect-je.

Ilyen megoldásokat már számos magyar vállalkozás is alkalmaz, azonban a mesterséges intelligenciának, a gépi tanulásnak és a természetes nyelvek feldolgozásának (Natural Language Processing) köszönhetően idén belépünk a „hiperautomatizáció” korába, amikor ezek a megoldások minden eddiginél gyorsabbá, és szélesebb körben alkalmazhatóvá válnak.

Mesterséges Intelligencia (AI)

A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás fejlődése az e-mail marketingtől a pénzügyi szolgáltatásokig számos területen biztosít lehetőséget a cégek számára, hogy növeljék hatékonyságukat, ügyfeleik elégedettségét vagy épp munkavállalóik motivációját. Ezeknek a technológiáknak a fontosságát jól jelzi, hogy a világ legnagyobb techvállalatai, mint az Apple, az Amazon, a Facebook, a Google vagy a Microsoft, az utóbbi évtizedben mind bevásárolták magukat mesterséges intelligenciával vagy gépi tanulással foglalkozó vállalatokba. De igaz ez olyan nem tech világcégekre is mint a McDonald’s, vagy a Nike.

A Gartner kutatócég vállalatvezetők körben végzett nemzetközi felmérése szerint a válaszadók 59%-a jelezte, hogy alkalmaz mesterséges intelligencia megoldást a vállalata, az igennel válaszolók ráadásul jelezték, átlagosan négy ilyen különböző projektet futtatnak párhuzamosan. Ez szintén a Gartner szerint egyébként vállalatonként átlagosan tízre fog emelkedni a közeljövőben.

„A mesterséges intelligencia elterjedése jól látható ez egyesült államokbeli projektjeinken, hiszen például az Oprah Winfrey és Deepak Chopra cége számára fejlesztett webes e-kereskedelmi platformjainkba is építettünk mesterséges intelligencia megoldást, mely személyre szabott ajánlatokat képes kínálni a látogatóknak” – fűzte hozzá Nasztanovics Dávid.

A mobil és az 5G előretörése

Főként a fiatalabb generációk számára mára a mobiltelefon vált az elsődlegesen használt technológiai eszközzé, így ehhez a vállalatoknak is alkalmazkodniuk kell, és digitalizációs törekvéseiket ebbe az irányba kell terelniük. Az 5G hálózatok megjelenése és terjedése, illetve az úgynevezett „edge computing” pedig lehetővé teszik, hogy a korábbiaknál még sokkal nagyobb számítási kapacitást és sávszélességet igénylő feladatokat is elvégezhessünk az okostelefonunkkal.

„Hogy érzékeltessem az 5G erejét, és a technológiában rejlő lehetőségeket, vegyük például egy kétórás film letöltését, mely 4G mobilhálózaton 8 percet vesz igénybe, míg 5G-vel mindez 3,6 másodpercbe telik majd” – tette hozzá a szakértő.

+1. A munkaerő átképzése

A mesterséges intelligencia és az automatizáció előretörésével a korábbiaknál is égetőbb kérdés lesz a meglévő emberi munkaerő tudásának versenyképessé tétele. Nyilvánvalóan fontos a digitális készségek széleskörű elsajátítása, illetve a felkészültség a legfrissebb technológiákból. A vállalatok szemszögéből, mind az átképzés, mind a toborzás terén, mind pedig a munkaerő megtartása szempontjából egyre inkább új megközelítésekre van szükség.

***

A Stylers Group cégcsoportról:

A Stylers Group információ-technológiai szolgáltató cégcsoportot 2004-ben alapították Budapesten. A vállalat komplex üzleti informatikai megoldásokat biztosít a tervezéstől kezdve a legösszetettebb fejlesztéseken át az üzemeltetésig. A cégcsoport 2010 óta jelen van az amerikai piacon is, helyi irodája a kaliforniai – Silicon Beach-nek is nevezett – San Diegoban található, ahol többek között Oprah Winfrey és Deepak Chopra cégei számára készítenek is üzemeltetnek informatikai megoldásokat. Magyarországon többek között olyan nagyvállalatokkal dolgoznak együtt, mint az MOL, a Raffeisen Bank, az ELMÜ, a Cofidis, a Fundamenta, a Profession vagy az Extreme Digital. A Stylers Group cégcsoport 2016-ban alapította meg a Braining Hub IT oktatási intézményt, amelynek küldetése, hogy gyakorlatorientált IT képzéseivel, vállalati környezetbe integrálható, minőségi informatikai szakembereket képezzen közép- és nagyvállalatok számára.

http://stylers.hu/ // https://braininghub.hu/