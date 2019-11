Hiába csökkennek radikálisan a hirdetési árak, így sem kapkodnak a vevők a panelokért

A korábbi néhány évtizedben lesajnált ingatlanpiaci kategóriává vált, majd néhány évre megint a fővárosi lakásvásárlók kedvencei lettek a panellakások, azonban a mostani, lassuló ingatlanpiac hatása alól nem tudják kivonni magukat. Már megjelentek azok a lakástulajdonosok a panelek piacán, akik csökkentik az árat annak érdekében, hogy el tudják adni ingatlanjukat. A valós értékesítési ár egyre inkább a huszonöt-harmincmillió forint környéki kategóriába esik.

Habár nem egyszerű elválasztani az általános ingatlanpiaci trendtől a panelek szegmensében zajló folyamatokat, mindenesetre az ingatlanközvetítők szavai alapján kijelenthető, hogy most már a panellakások iránt is csökken az érdeklődés, mégpedig ugyanakkora, sőt akár nagyobb mértékben, mint a többi kategória iránt.

Nagy Andrea, a Balla Ingatlan bel-budai és III. kerületi irodájának szakmai vezetője kijelentette, hogy a korábban felkapott panelek iránt gyakorlatilag nullára csökkent a kereslet. Ő úgy látja, hogy nem a panelek, hanem a drágább kategóriák voltak azok, melyekben még akadt néhány eladás az elmúlt hónapokban, de ez is inkább az időszak elején volt jellemző.

Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője is hasonló folyamatot érzékelt. Mint mondta, hogy azon jó adottságú panellakások iránt, “melyeket korábban úgy vittek, mint a cukrot”, minimális volt az érdeklődés az elmúlt hónapokban.

„Valószínűleg ennek köszönhető, hogy megjelentek azok a tulajdonosok a panelek piacán, akik elkezdték csökkenteni a hirdetési árat, hogy vevőre találjon az ingatlanjuk. Ennek következtében találkozhatunk újra 25 millió forintos hirdetési árakkal a kétszobás lakások esetében, pedig nemrég 30-32 millió forint alatt szinte nem volt ajánlat.” – jelezte Nagy Andrea.

Tóth Viktória, a Balla Ingatlan XIII. kerületi irodájának szakmai vezetője is úgy látja, hogy a tulajdonosok egyre inkább kénytelenek felismerni, hogy “tudatosabbá váltak a vevők”, azaz 60 millió forintért senki nem fog megvenni egy 63 négyzetméteres panellakást még a XIII. kerületben sem.

Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan Csepeli és Szigetszentmiklósi irodáinak szakmai vezetője is azt tapasztalta, hogy míg korábban Szigetszentmiklóson elkapkodták a panellakásokat, most alig-alig tapasztalható irántuk érdeklődés a jelenlegi, 20-25 millió forintos árakon. A panelárak egyébként Csepelen is hasonlóan alakulnak, és jelenleg nagyobb a kereslet a csepeli “sétányokon” található téglaépítésű lakások, a telkek és persze a minél olcsóbb, akár zártkerti ingatlanok iránt.

És, hogy hol járnak most az árak? Lendvainé Pető Zsuzsanna, a Balla Ingatlan XIX. és XX. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint 28-30 millió forintos hirdetési áron találhatunk Kispesten és Pestszenterzsébeten közepes méretű panellakásokat, melyek értékesítési ára 25-27 millió forint. Kivételek persze akadnak, vagyis vannak, akik a reális árnál jóval magasabb összegért hirdetik meg lakásukat, míg mások a valós piaci ár közelében.





Hasonló árakat említett Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője Újpest és Újpalota esetében is. Mint mondta, még mindig a másfél, két, 2,5 szobás lakásokat keresik az érdeklődők, melyek értékesítési ára a két észak-pesti kerületben 25-30 millió forint között alakul. Arra is felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy Újpesten továbbra is érzékelhető egy körülbelül 1-2 milliós ártöbblet az újpalotai árakhoz képest.

A helyzet tehát úgy látszik, változóban van: míg korábban szinte egyáltalán nem akadt olyan panellakás, amit nehezen lehetett volna eladni, addig mostanra lényegesen megcsappant ezen ingatlanpiaci kategória iránt is az érdeklődés. Így pedig ugyanolyan gyenge kereslet jellemzi a panelek piacát, mint a többi kategóriáét.

