Hétköznapi hősök az ellátási láncban

A koronavírus reflektorfénybe helyezte a kamionsofőröket, ugyanis a határlezárások és az egyéb szigorítások ellenére az ellátási láncok nem állhattak le, a járványhelyzet számos kihívással állította szembe őket. A Dachser megbízható alvállalkozói a nehéz helyzet ellenére is vették az akadályokat és eredményesen teljesítették az ügyfelek megbízásait.

A kamionsofőrök töltik be az egyik legfontosabb szerepet a logisztikában, hiszen nagyban rajtuk múlik, hogy az adott szállítmány időben és épségben megérkezzen egyik pontból a másikba. A koronavírus okozta helyzet az idei évben hatalmas nyomást helyezett rájuk, a megszigorított szabályok miatt számos akadályba ütköztek, azonban el kell ismerni, hogy eredményesen alkalmazkodtak az új feltételekhez és kitartóan oldották meg a felmerülő komplikációkat. A Dachser mindig is hitt a tisztességes partnerkapcsolat értékében a vállalat és az alvállalkozói között. A Dachser ebben az időszakban egyedi megoldásokkal segíti őket a jelenlegi válság leküzdésében, ideértve a folyamatban lévő megrendeléseket, a felgyorsított fizetési eljárásokat, valamint az egyéb proaktív támogatásokat.

A Liegl & Dachser Kft. munkatársai is továbbra is azon dolgoznak, hogy a tőlük megszokott módon az áruk pontosan és kifogástalanul érkezzenek a megrendelőhöz. A pilisvörösvári telephely állandó alvállalkozója, Horváth László, közel egy évtizede működik együtt a Liegl & Dachserrel. A vállalkozó 3 db 12 tonnás, emelőhátfalas, ADR-es teherautóval rendelkezik, amelyek EUR-5-ös besorolásúak. Munkájukat nagy mértékű gyorsaság, pontosság és precizitás jellemezi. A kérdésre, miszerint mi jelenti a legnagyobb kihívást a szakmájában, László kifejti, hogy a sofőr szó jelentése a mai világban már nem ugyanazt jelenti. Elmondása szerint a legnagyobb próbatétel a figyelem megosztása, amely rendkívüli koncentrációt igényel. A megnövekedett forgalom és az autómennyiség egyre komplikáltabbá teszi a közlekedést. Továbbá a papírmunka, az áruk hiánytalan kezelése és az ügyfelek egyedi kéréseinek a teljesítése mind-mind kiemelt fegyelmet és összpontosítást igényel a szállítási tevékenység során.

Horváth László kiemeli, hogy a Liegl & Dachser Kft. vezetősége mindehhez biztos hátteret nyújt, emellett hatékonynak tartja a felek közötti folyamatos kommunikációt, amely nagyban hozzájárul az eredményes munkavégzéshez. Az idei évben bekövetkezett változások őt sem kerülték el, de eddigi benyomásai alapján könnyedén vette az akadályokat. ,,Mint mindenki, én is bizonytalansággal tekintettem a jövőbe és az állandó biztos munkavégzést a kétségek váltották fel. Próbáltunk pozitívan hozzáállni az új helyzethez, bizonyos kiadások csökkentésével az összes kollégám munkahelyét megőriztem. Nagy örömmel fogadtuk a Dachser által hozott intézkedéseket, melyek az állandó alvállalkozók védelmét szolgálják. A járvány okozta helyzetet igyekeztünk a legelőnyösebben kihasználni, így erre az időszakra időzítettük a flottánk nagyobb karbantartási műveleteit.” – mondta el Horváth László, a Liegl & Dachser alvállalkozója.

Hozzátette, a vártnál könnyebben alkalmazkodtak az új körülményekhez. Tapasztalatai szerint a cégeknél jelentősen szigorítottak a biztonsági előírásokon, amely a várakozási és regisztrációs idők megnövekedését hozta magával. A járvány berobbanásakor, az év elején, Lászlóék a korlátozások és a kiemelt óvintézkedések ellenére a szállítmányokat kifogástalanul leszállították az érintett desztinációkba az ügyfelek legnagyobb elégedettségére. A vállalkozók biztonsága érdekében a Liegl&Dachser körültekintően járt el, egészségügyi maszkokat, fertőtlenítő spray-ket helyezett ki a sofőrváróban.

László hisz abban, hogy a csapatmotiváció az egyik legfőbb mozgatórugója egy sikeres vállalatnak. Éppen ezért a kiemelkedően teljesítő kollégák külön díjazásban részesülnek, továbbá a feladatokat is igyekeznek egyelő mértékben elosztani a túlzott leterheltség elkerülése érdekében. Emellett László szerint az empátia és az emberséges bánásmód szintén kulcsfontosságú.

A Liegl&Dacher is rendkívül elégedett a szállítmányozó munkájával, akinek teherautói teljes mértékben megfelelnek a vállalat által megkövetelt corporate dizájnnak. ,,Az ilyen és a hozzájuk hasonló rugalmas és lelkes csapatokkal a legoptimálisabb együtt dolgozni, a legjobbat kihozni mindenki számára. A járvány idején is teljes megbízhatósággal dolgoznak, amelyre kiváló példa az a nyári olasz importszállítás, amely során 30 tonna áru érkezett meg időben egy éjszaka alatt egy budapesti egészségügyi intézmény részére.” – mondta el Szappanos Rita, Short Distance Manager European Logistics Liegl & Dachser Kft, aki közvetlen kapcsolattartó a Liegl&Dachser és belföldi alvállalkozói között.