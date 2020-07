Heti tőzsdei összefoglaló – Stagnáló forgalom mellett esett a BUX a héten

Stagnáló forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az elmúlt héten, a BUX 35 931,52 ponton zárt pénteken, 428,92 ponttal, 1,18 százalékkal alacsonyabban előző heti záró értékénél. A részvénypiac forgalma 61,8 milliárd forint volt az előző heti 61,5 milliárd forintos adásvétel után.

A vezető részvények közül a Richter tudott jelentősebb emelkedést elkönyvelni.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött elemzésében felidézi, hogy csütörtökön Patai Mihály, az MNB alelnöke tartott online sajtótájékoztatót arról, hogy könnyítenek az Nhp Hajrá! feltételein, újdonság, hogy külföldi beruházások finanszírozására is igénybe lehet majd venni. Emellett társasházak, lakásszövetkezetek energetikai beruházásai előtt is megnyitják a kaput, javítják a forgóeszköz-hitelek felvételi lehetőségét, illetve az Európai Uniós támogatások előfinanszírozása mellett hazai támogatások előfinanszírozása is lehetséges lesz a program keretén belül.

A fontosabb vállalati hírek között említették, hogy negatív volt júniusban a Mol csoportszintű finomítói árrése. A szerdán közzétett adatok szerint hordónként 1,3 dollár veszteség keletkezett, melyre az elérhető adatsor szerint még nem volt példa. A petrolkémiai árrés a májusi 402,2 euróról 312,5 euróra csökkent tonnánként. A közzétett adatok is hozzájárultak a részvény árfolyamának csökkenéséhez.



Az OTP folytatta a saját részvények vásárlását, a héten 530 ezer darab saját részvényt vásárolt vissza, az átlagár ezúttal 11 053 forinton alakult – írta az Equilor.A héten az OTP-részvények ára 4,78 százalékkal csökkent, pénteken 10 760 forinton zárt a papír, heti forgalma megközelítette a 42,5 milliárd forintot.A Richter 3,35 százalékkal erősödött, a hét utolsó kereskedési napján 6795 forinton zárt, heti forgalma több mint 8,9 milliárd forint volt.A Mol árfolyama 1,12 százalékkal csökkent a héten, pénteken 1858 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 8,1 milliárd forint volt.A Magyar Telekom ára a héten 1,28 százalékkal ért kevesebbet, pénteki záróára 385 forint volt, heti forgalma több mint 715 millió forintot tett ki.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3477,25 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 44,52 ponttal, 1,30 százalékkal magasabban.(MTI)