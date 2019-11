Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 44 053,95 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken, 669,32 ponttal, 1,54 százalékkal magasabban az előző heti záróértékénél.

A részvénypiac heti forgalma meghaladta a 61,62 milliárd forintot az előző heti 56,12 milliárd forint után, a vezető részvények közül az OTP és a Richter árfolyama nőtt, a Mol-é és a Magyar Telekomé pedig csökkent. A BUX a héten háromszor zárt mindne korábbit meghaladó szinten.

Már a hét első kereskedési napján csúcsot döntött a BUX, amelynek értéke 1,11 százalékkal 43 867,73 pontra nőtt. A magyar piac 1 százalék feletti növekedésével nemcsak a nyugat-európai, hanem a kelet-európai országok között is jól teljesített, ennél nagyobb emelkedést Európában nap közben csak Törökországban lehetett látni. A nap sztárja a Richter volt.

Kedden némi korrekciót élt át a piac A vezető részvények mindegyike esett a Telekom kivételével. A monetáris tanács keddi ülésén nem változtatott sem az alapkamat 0,90 százalékos szintjén, sem a kamatfolyosón, ami megfelelt az elemzői várakozásoknak. A jegybanki alapkamat 2016. május 25. óta 0,90 százalékon áll, ez nem élénkítette a részvénypiacot.









Szerdán visszatért a pozitív hangulat, a BUX 0,73 százalékos emelkedése meghozta az új, 43 938,90 pontos csúcsot, annak ellenére, hogy az ázsiai és az amerikai piacok is gyengélkedtek. A lendületet az OTP adta, amely csúcsközeli szinten zárt, de a Richter is jól teljesített.

Csütörtökön kedvezőtlen nemzetközi hangulatban a Mol gyengülése húzta le a BUX-ot. A Mol kivételével a vezető részvények ára alig változott, az olajipari részvény árfolyama azonban csaknem 3 százalékkal gyengült.

Pénteken viszont az ismét a kedvezőre váltó nemzetközi hangulatban megjött a BUX aktuális történelmi csúcsa.

A vezető részvények közül a legnagyobb mértékben, 3,03 százalékkal az OTP árfolyama emelkedett a héten, pénteki záróára 14 280 forint volt, heti forgalma meghaladta a 22,5 milliárd forintot.

A Richter 2,67 százalékot erősödött, pénteken a papír a kereskedést 5950 forinton fejezte be, heti forgalma 18,05 milliárd forint volt.

A Magyar Telekom árfolyama 0,34 százalékkal esett a héten, pénteken 441,5 forinton zárt, heti forgalma több mint 656 millió forintot tett ki.

A Mol papírjainak ára 0,60 százalékkal mérséklődött a héten, pénteki záróáruk 2974 forint volt, heti forgalmuk 9,8 milliárd forintot tett ki.

A kis- és közepes részvények mérsékeltebben drágultak a vezető részvényeknél. A BUMIX 3983,90 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest emelkedése 4,41 pont, 0,11 százalék volt.(MTI)