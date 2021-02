Heti tőzsdei összefoglaló – Növekvő forgalomban gyengült a BUX a héten

Növekvő forgalomban gyengült a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 43 389,33 ponton zárt pénteken, 655,93 ponttal, 1,49 százalékkal alacsonyabban az előző heti záróértékénél.

A részvénypiac forgalma 46,29 milliárd forint volt az előző heti 39,99 milliárd forint után, a vezető részvények közül a Richter és a Magyar Telekom erősödött, a Mol és az OTP pedig gyengült.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzőjének nyilatkozata alapján hétfőn a magyar részvényindex pluszban zárt, a nap folyamán végig emelkedést mutatott, összességében nem voltak jelentős mozgások a BÉT-en, és a forgalom is alacsony volt. A vezető részvényeket mozgató vállalati hír nem érkezett, így inkább a nemzetközi kedvező hangulat segítette a magyar tőzsdét.

Kedden az európai tőzsdeindexek többnyire csökkentek, a BÉT tehát, ha alacsony forgalom mellett is, de jól teljesített a nyugati részvénypiacokhoz képest. A kereskedést főképp a Mol húzta föl. Az olajtársaságok világszerte erősödtek az olajár emelkedése miatt, először az Egyesült Államokban, de Európára is átterjedt a növekedés.

A BÉT szerdán jelentősen alulteljesített a nyugat-európai társaihoz képest. A csaknem 14 milliárd forintos forgalommal a piac a 11 milliárd 896 milliárd forintos három havi átlag felett zárt. Különösebb vállalati hír nem érkezett a nap folyamán, ami a részvények árfolyamát mozgatta volna, a vezető részvények közül az OTP és a Mol árfolyama csökkent jelentősen.



Csütörtökön a nemzetközi befektetői hangulat pozitív, a hazai részvénypiac ugyanakkor alulteljesítő volt a délután indult erőteljes eladói hullám miatt. A vezető részvények közül különösen a Mol árfolyama gyengült jelentősen, így a BUX is mínuszban zárt. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint az olajpapír esését a feltörekvő piaci MSCI-index átsúlyozása is okozhatta, illetve ennek következménye lehetett a tőkeáramlás a részvénypiacok között, ami közrejátszik a magyar piac alulteljesítésében.Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője pénteken iránykeresőként jellemezte a nemzetközi piacokat, emellett alacsony forgalommal zárta a hét utolsó kereskedési napját a magyar tőzsde, a BUX-index gyengült, alulteljesítő volt az európai börzékhez képest.A vezető részvények közül a legnagyobb mértékben az OTP esett, vállalati hír nem érkezett a bankpapírról, amely alul is teljesítette az európai szektortársait. Folytatódott a Richternél a csütörtökön kezdődött negatív korrekció, amely alapvetően technikai jellegű, a gyógyszerpapír jelentős emelkedésen van túl az idén. A Mol pluszban zárt, ugyanakkor az európai olajcégek alapvetően nem tudnak jó hetet maguk mögött annak ellenére sem, hogy az olajár jól teljesített a héten – közölték.A héten a Magyar Telekom árfolyama 10,5 százalékkal nőtt, a papír a hét utolsó kereskedési napján 405 forinton zárt, heti forgalma megközelítette a 1,5 milliárd forintot.A Richter 0,3 százalékkal erősödött, pénteken 8475 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta a 11,66 milliárd forintot.A Mol árfolyama 1,15 százalékkal gyengült a héten, pénteken 2234 forinton zárt a részvény, heti forgalma 10,84 milliárd forint volt.Az OTP-részvények ára 3,45 százalékkal esett a héten, a papír 13 150 forinton zárt pénteken, forgalma 19,63 milliárd forintot tett ki.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3716,17 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 3,97 ponttal, 0,11 százalékkal alacsonyabban.(MTI)