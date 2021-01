Heti tőzsdei összefoglaló – Növekvő forgalomban gyengült a BUX a héten

Növekvő forgalomban gyengült a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 43 517,12 ponton zárt pénteken, 113,10 ponttal, 0,26 százalékkal alacsonyabban az előző heti záróértékénél.

A héten a részvénypiac forgalma 61,28 milliárd forint volt az előző heti 51,44 milliárd forint után.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött összefoglalójában kiemelte, hogy a BUX indexnek a hét eleji nagyobb zuhanás után péntekre sikerült visszakapaszkodnia a 44 ezer pontos szint közelébe.

A Magyar Telekom a héten frekvenciahasználati jogosultságot nyert. A vállalat közlése szerint 900 és 1800 Megahertzes (MHz) frekvenciasávok használati jogosultságát nyerték el 20 évre, amiért 44,28 milliárd forintot fizetnek. A jelenleg használt jogosultság 2022 áprilisában lejár, így lényegében hosszabbításról van szó. A jövőbeni sávdíjak jelenértékét, mintegy 39,5 milliárd forintot az idei év első negyedévében könyvelik le. A bejelentés nem okozott elmozdulást az árfolyamban – írja az Equilor.

A befektetési társaság összefoglalójában kitért arra, hogy a HSBC két hazai részvény célárfolyamát emelte meg, a Mol esetében 2200 forintról 2600 forintra, a Magyar Telekomnál pedig 420 forintról 480 forintra, mindkét részvénynél maradt a vételre ajánlás.

A CIB Bank heti kiadványában a globális piacok romló hangulatáról ír. Rámutatnak arra, hogy a nemzetközi piacokon vegyes a kép, a hangulatot rontotta, hogy továbbra is lassú az átoltottság mértékének növekedési üteme, az amerikai jegybank szerepét betöltő FED pedig lassabb gazdasági kilábalást prognosztizált a jövőre vonatkozóan. A héten számos nagyvállalat adott ki gyorsjelentést, melyek között akadt pozitív és negatív meglepetés egyaránt, ez elbizonytalanította a befektetőket.

Ugyanakkor kedvező hírek is érkeztek a tengerentúlról, a GDP növekedési üteme megegyezett a piaci konszenzussal, míg a foglalkoztatással kapcsolatos adatok az elemzői várakozásokat is felülmúlták. A vegyes hírek miatt a vezető amerikai tőzsdék jelentősebb korrekciót mutattak – olvasható a CIB heti kiadványában.

A héten a Richter árfolyama 2,02 százalékkal erősödött, pénteken 8325 forinton zárt, heti forgalma 16,18 milliárd forintot tett ki.



A Magyar Telekom a héten 1,5 százalékkal gyengült, pénteken 393,50 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta az 1,3 milliárd forintot.Az OTP-részvények ára 0,74 százalékkal csökkent a héten, pénteken a papír 13 500 forinton zárt, forgalma meghaladta a 30,46 milliárd forintot.A héten a Mol árfolyama 0,80 százalékkal mérséklődött, a papír a hét utolsó kereskedési napján 2220 forinton zárt, heti forgalma 10,62 milliárd forint volt.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3692,35 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 82,29 ponttal, 2,18 százalékkal alacsonyabban.(MTI)