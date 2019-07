Heti tőzsdei összefoglaló – Növekvő forgalomban esett a BUX a héten

Növekvő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 40 699,69 ponton zárt pénteken, 0,77 százalékkal, 316,96 ponttal alacsonyabban az előző heti záróértékénél.

A részvénypiac heti forgalma 55,41 milliárd forint volt az előző heti 42,88 milliárd forint után, a vezető részvények közül az OTP és a Magyar Telekom erősödött, a Mol és a Richter árfolyama gyengült.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött elemzésében a hét eseményei közül kiemelte, hogy hétfői közlés szerint olcsóbban vásárol Montenegróban az OTP. Az idén megvásárolt Societe General Montenegro bank esetében az eredeti megállapodásban szereplő 40,5 millió eurós vételár helyett végül 36,5 millió euróért jut hozzá a céghez az OTP. A módosítás oka, hogy az SG Montenegró május 15-ei közgyűlésén 5,3 millió euró osztalék kifizetéséről döntöttek a tulajdonosok.

Kedden tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a júniusi inflációs adatsort, ami a vártnál alacsonyabb lett. A fogyasztói árindex 3,4 százalékkal emelkedett éves bázison, amely jelentősen elmaradt az előzetes várakozásoktól, a magasabb bázis mellett a csökkenő üzemanyagárak fogták vissza az inflációs ütemet. Szintén kedden jelentette be a 4iG a T-Systemsre vonatkozó felvásárlási szándéknyilatkozatát.



Szerdán tartották Jerome Powell Fed-elnök kongresszusi meghallgatását, amelynek hatása van a jegybank monetáris politikájára. A meghallgatásból kiderült, hogy egyre pesszimistább a jegybank az amerikai gazdaság növekedési kilátásait és az inflációs folyamatokat tekintve. Az üzleti beruházások üteme jelentősen lelassult, ezen kívül csökkent az ingatlanpiaci befektetések és a feldolgozóipar volumene az első két negyedévben. Az elnök üzenetei javították a nemzetközi hangulatot a tőzsdéken. Szintén szerdán tette közzé a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a kamatmeghatározó ülésének rövidített jegyzőkönyvét.Az elemzésben felidézték az is, hogy csütörtökön az OTP két bolgár leánybankja, a DSK és az Expressbank eladta az Express Life Bulgariában lévő 100 százalékos részesedését a Groupama Csoport egyik bolgár leányvállalatának, a Groupama Zhivotozastrahovane EAD-nak. A tranzakció véglegesítésére a következő hónapokban kerülhet sor a szükséges felügyeleti engedélyek megszerzésének függvényében. A vételárat nem tették közzé.Pénteken a Goldman Sachs 530 forintról 580 forintra emelte a Magyar Telekom célárat, és semlegesről vételre változtatta ajánlását – olvasható az Equilor Befektetési Zrt. elemzésében.A héten az OTP részvények árfolyama 2,65 százalékkal emelkedett, pénteken 12 400 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta a 31,26 milliárd forintot.A Magyar Telekom árfolyama a héten 2,60 százalékkal nőtt, a pénteki kereskedést 434 forinton zárta, heti forgalma 1,62 milliárd forintot tett ki.A héten a Mol árfolyama 3,27 százalékkal visszaesett, pénteki záró ára 2960 forint volt, heti forgalma több mint 11,54 milliárd forint volt.A Richter árfolyama 3,89 százalékkal csökkent, pénteken 5065 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta 3,29 milliárd forintot.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4432,60 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 98,81 ponttal, 2,18 százalékkal alacsonyabban.(MTI)