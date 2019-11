Heti tőzsdei összefoglaló – Növekvő forgalomban erősödött a BUX

Növekvő forgalom mellett erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 43 441,42 ponton zárt pénteken, 1281,84 ponttal, 3,04 százalékkal magasabban az előző heti záróértékénél.

A részvénypiac heti forgalma meghaladta az 53,5 milliárd forintot az előző, négynapos héten elért 38,9 milliárd forint után, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek.

Hétfőn 1,56 százalékos emelkedéssel zárt a BUX, a legnagyobb mértékben a Mol erősödött, mellette az OTP húzta még felfelé a hazai részvényindexet.

Kedden 0,98 százalékos volt az emelkedés, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest, a legjobban a Richter teljesített.

Szerdán is kitartott a kedvező hangulat a magyar tőzsdén, bár csak 0,13 százalékkal emelkedett a BUX, a Mol esett, a többi vezető részvény ugyanakkor erősödni tudott, leginkább az OTP.









Csütörtökön új történelmi csúcson zárt a BUX, 0,71 százalékos emelkedéssel fejezte be a kereskedést, amivel túlszárnyalta korábbi, április 24-én felállított történelmi csúcsát. A legjobb teljesítményt az OTP nyújtotta, amely szintén új történelmi csúcson fejezte be a napot.

Pénteken a magyar tőzsdeindexet mínuszba húzta az OTP. A bankpapír az elmúlt időszakban jól teljesített, valamint a pénteken közzétett harmadik negyedéves jelentése is kedvező volt, ennek ellenére esett az árfolyama, amit szakértők szerint a befektetők profitrealizálása okozott.

A vezető részvények közül a legnagyobb mértékben, 4,53 százalékkal a Mol árfolyama emelkedett a héten, pénteki záróára 3044 forint, heti forgalma 12,2 milliárd forint volt.

Az OTP 3,46 százalékkal erősödött, pénteken 14 040 forinton zárt a papír, heti forgalma meghaladta a 23,2 milliárd forintot.

A héten a Richter árfolyama 2,38 százalékkal emelkedett, pénteken 5590 forinton zárt, heti forgalma csaknem elérte a 11,9 milliárd forintot.

A Magyar Telekom árfolyama 0,11 százalékkal esett a héten, pénteken 438,5 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma mintegy 1,34 milliárd forint volt.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3930,48 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 8,73 ponttal, 0,22 százalékkal alacsonyabban.(MTI)