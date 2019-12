Heti tőzsdei összefoglaló – Növekvő forgalomban erősödött a BUX a héten

Növekvő forgalom mellett erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX történelmi csúcson, 45 760,15 ponton fejezte be a kereskedést pénteken, 1552,65 ponttal, 3,51 százalékkal magasabban az előző heti záróértékénél.

A részvénypiac heti forgalma meghaladta a 77,5 milliárd forintot az előző heti 63 milliárd forint után, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével emelkedtek, az OTP ismét új történelmi csúcsot ért el.

Az Equilor Befektetési Zrt. MTI-nek küldött heti összefoglalójában kiemelte, hogy a BUX-index új történelmi csúcsra emelkedett, amelyet a pozitív nemzetközi befektetői hangulat is segített. Pozitív irányba mozdította a részvénypiacokat a brit parlamenti választás eredménye, valamint az amerikai-kínai kereskedelmi vitát részben rendező megegyezésről érkező hírek.

Számos vállalati hír érkezett a héten a vezető magyar papírokkal kapcsolatban. A Mol zöld utat kapott a rijekai finomítójának átalakítására az INA-tól. A beruházás teljes összege előreláthatólag 600 millió dollár körül lesz, és tartalmazza a maradékfeldolgozó üzem megépítését, a meglévő üzemek felújítását és egy új kikötő megépítését, ami lehetővé teszi a petrolkoksz zárt térben történő tárolását. A maradékfeldolgozó üzemnek köszönhetően nő a finomítóban előállított, nyereségesen értékesíthető motorüzemanyagok aránya. Az új üzem építési munkálatai hamarosan elkezdődnek és várhatóan 2023-ra fejeződnek be.



A JP Morgan 17 000 forintról 17 500 forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó 12 havi célárfolyamát, a bankház ajánlása továbbra is felülsúlyozás.Újabb tendereken nyert a 4iG, a vállalatot két közbeszerzési eljárásban is győztesként hirdették ki, összesen 2 milliárd forintos szerződéses összeg erejéig. A két szerződés értelmében a 4iG 1,46 milliárd forint értékben szállít és telepít egészségügyi szolgáltatáshoz használatos szoftvereket, továbbá 566 millió forint értékben hálózati eszközöket is szállít állami megrendelőknek.A héten az is kiderült, hogy mégsem veszi meg a 4iG a T-Systemst a Magyar Telekomtól. A 4iG kezdeményezésére megszakadtak a T-Systems felvásárlásával kapcsolatos tárgyalások és az átvilágítási folyamat.Az Est Media megkapta a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását a Delta Systems megvásárlására. Szerdán a tranzakciót lezárták, miután a Delta Group Holding megkapta a 2,35 milliárd forintos vételárat, melynek finanszírozására az Est Media zártkörű alaptőke-emelés keretében 125 millió darab “A” sorozatú törzsrészvényt bocsát ki a Deltagroup részére. A tranzakciót követően az Est Media cégneve Delta Technologies Nyrt.-re módosul.Az OTP 4,7 százalékkal erősödött a héten, pénteki záróára 15 600 forint volt, heti forgalma meghaladta a 44,3 milliárd forintot.A Richter árfolyama 6,52 százalékkal emelkedett, pénteken a papír 6210 forinton fejezte be a kereskedés, heti forgalma több mint 13,89 milliárd forint volt.A Magyar Telekom árfolyama a héten 0,68 százalékkal csökkent a héten, pénteken 437 forinton zárt, heti forgalma mintegy 1,3 milliárd forintot tett ki.A Mol 1,18 százalékkal erősödött, pénteki záróra 2906 forint volt, heti forgalma 8,3 forint volt.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3842,56 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 65,77 ponttal, 1,68 százalékkal alacsonyabban.(MTI)