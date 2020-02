Heti tőzsdei összefoglaló – Növekvő forgalomban emelkedett a BUX a héten

Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 44 486,92 ponton zárt pénteken, 1414,84 ponttal, 3,28 százalékkal magasabban előző heti záróértékénél.

A részvénypiac heti forgalma 72,67 milliárd forint volt az előző heti 56,41 milliárd forint után, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek, közülük a legnagyobb mértékben az OTP-részvények ára nőtt.

Az Equilor Befektetési Zrt. MTI-nek küldött elemzése szerint a héten jelentősen emelkedett a BUX index, a kínai koronavírus járvány terjedése miatti aggodalmak csökkenésének köszönhetően pozitív nemzetközi befektetői hangulatban.

Az elemzésben kiemelik, hogy a hétfői tenderen ismét nem fogadott el ajánlatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB), így 130 milliárd forinttal, 2055 milliárd forintra csökkent a swapállomány. Az MNB szakértői szerint átmenetileg likviditásbőség áll fenn, de ez a negyedév második felében változhat. A jegybank hangsúlyozta, a swapállomány csökkentése nem jelent monetáris politikai lépést – teszik hozzá.

Az Equilor kitér arra is, hogy a bankközi kamatlábak némileg emelkedtek január eleje óta, a 3 hónapos BUBOR 0,16 százalékról 0,24 százalékra, míg a 12 hónapos 0,27 százalékról 0,38 százalékra.



A Richter pénteken megjelent gyorsjelentése csupán bevétel soron okozott örömet – állapítja meg az Equilor. A gyógyszergyár tavaly az utolsó három hónapban 138,7 milliárd forint bevételt könyvelt el, ami éves alapon 14 százalékos bővülés, és magasabb a 132 milliárdos elemzői konszenzusnál is. A negyedév adózott eredménye azonban 12 milliárd forint veszteség, jelentősen elmaradva a konszenzus által várt 14,9 milliárdos profittól.Az OTP-vel kapcsolatban kiemelik, hogy már csak egy versenytársa maradt a Garanti Bankáért folytatott versenyben. Nem hivatalos információk szerint az Intesa Sanpaolo versenyzik az OTP-vel a tizedik legnagyobb román bankért. A hírek szerint a két pénzintézet árajánlata nagyon közel áll egymáshoz, a tranzakció 350-400 millió eurós áron valósulhat meg, ami 1,1-1,3-szorosát jelentené a Garanti Bank saját tőkéjének. Sikeres tender esetén az OTP a nyolcadik legerősebb szereplővé lépne elő a 37 szereplős piacon – mutatnak rá.A Mollal kapcsolatban megjegyzik, hogy a finomítói árrés januárban hordónként 4,8 dollárra emelkedett a decemberi 2,9 dollárról, míg a petrolkémiai árrés tonnánként 269 euróra a decemberi 250,9 euróról.A Graphisoft Park április 3-án tarthatja részvényvisszavásárlási aukcióját. A vállalat tavaly 40 millió euró összegben vett fel hitelt, melyből most 33 millió euró értékben strukturált részvényvisszavásárlási tranzakciót tervez. A vállalat március 2-ára hívta össze közgyűlését, hogy megszerezze a visszavásárláshoz szükséges felhatalmazásokat.A héten az OTP-részvények ára 4,89 százalékkal emelkedett, pénteken 14 810 forinton zárt, heti forgalma közel 38,3 milliárd forint volt.A Richter árfolyama 3,36 százalékkal nőtt, a hét utolsó kereskedési napján 6760 forinton zárt, heti forgalma megközelítette a 17,76 milliárd forintot.A Mol 2,48 százalékkal erősödött a héten, pénteken 2644 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma közel 12,58 milliárd forint volt.A Magyar Telekom 0,66 százalékkal gyengült a héten, pénteki záróára 451 forint volt, heti forgalma 1,06 milliárd forint volt.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3599,09 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 14,25 ponttal, 0,39 százalékkal alacsonyabban.(MTI)