Heti tőzsdei összefoglaló – Növekvő forgalomban csökkent a BUX a héten

Növekvő forgalomban csökkent a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 42 997,61 ponton zárt pénteken, 777,80 ponttal, 1,78 százalékkal alacsonyabban az előző, négynapos kereskedési hét záróértékénél.

A részvénypiac forgalma 65,35 milliárd forint volt a múltheti 35,15 milliárd forint után, a vezető részvények árfolyama a Magyar Telekom kivételével csökkent.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában kiemelte, hogy a héten folytatódott a negatív korrekciós hullám a BUX indexben. A magyar tőzsdeindex a 43 ezres támaszt is letörte, és szerdára a 42 ezres szint közelébe kúszott. Csütörtökön az optimistább nemzetközi hangulatnak köszönhetően elindult felfele a hazai tőzsdeindex, ami pénteken is folytatódott.

Szlovéniában terjeszkedhet az OTP. A legnagyobb magyar bank az Apollótól vásárolhat szlovén bankot, amellyel erősítheti a piaci pozícióját az országban. A bankért az OTP-nek 1 milliárd euró körül kellene fizetnie, amely nagyjából a könyvkörüli értéket jelenthetne – írja az Equilor.

A héten az OTP részvényeire kismértékű céláremelés érkezett, a JPMorgan a 12 havi célárfolyamot 16 075 forintról 16 145 forintra emelte, és továbbra is felülsúlyozásra ajánlja a bank részvényeit – olvasható a heti összefoglalóban.

A héten a Mol 3,45 százalékkal csökkent, 2072 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 16,1 milliárd forintot.



A Magyar Telekom árfolyama 1,69 százalékkal erősödött a héten, pénteki záróára 420 forint volt, heti forgalma 917,9 millió forintot tett ki.Az OTP jegyzése a héten 0,79 százalékkal csökkent, pénteken 13 195 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 31,71 milliárd forintot.A Richter árfolyama a héten 2,31 százalékkal gyengült, pénteken 8665 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta a 12,77 milliárd forintot.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3738,77 ponton fejezte be a hetet, ami 69,49 ponttal, 1,82 százalékkal alacsonyabb az előző hetinél.(MTI)