Heti tőzsdei összefoglaló: Növekvő forgalomban csökkent a BUX a héten

Növekvő forgalom mellett csökkent a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 44 204,45 ponton zárt pénteken, 188,76 ponttal, 0,43 százalékkal alacsonyabban az előző heti záróértékénél.

A részvénypiac forgalma 74,05 milliárd forint volt az előző heti 58,16 milliárd forint után.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött összefoglalójában kiemelte, hogy a BUX a héten többször is érintette a 45 ezer pontos ellenállást, de egyelőre nem tudott fölötte zárni.

A Richterrel kapcsolatban több hír is megjelent a héten. A korábban a gyógyszergyártó zászlóshajójának számító, méhmióma kezelésére szolgáló Esmya használatát jelentősen visszavágta az Európai Gyógyszerügynökség, a gyógyszert csak korlátozott esetekben lehet használni. A lépéssel az alacsony bázisról tovább csökkenhetnek az Esmya értékesítések, azonban a gyógyszer jelentősége a Richter portfóliójában az utóbbi években már így is alacsony volt – mutat rá elemzésében az Equilor.

Kedvező hír viszont, hogy egy egészségügyi konferencián az egyik előadó arról beszélt, hogy a Richter egy másik készítménye, a Vraylar az egyik leggyorsabban növekvő gyógyszer a pszichiátriában, és értékesítése megközelítheti a 4 milliárd dollárt – írták.

Az összefoglalóban szerepel, hogy céláremelés érkezett az OTP-re, az HSBC 13 500 forintról 16 200 forintra emelte az OTP-re vonatkozó 12 havi célárfolyamát, és továbbra is vételre ajánlja.



A héten a Mol árfolyama 3,76 százalékkal csökkent, a papír a hét utolsó kereskedési napján 2354 forinton zárt, heti forgalmai 8,8 milliárd forint volt.A Magyar Telekom 1,74 százalékkal gyengült, a péntek 396 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta az 1,2 milliárd forintot.Az OTP-részvények ára a héten 0,79 százalékkal mérséklődött, a papír 13 840 forinton zárta a hetet, heti forgalma 30,39 milliárd forintot tett ki.A Richter árfolyama 4,97 százalékkal emelkedett, pénteken 7925 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 25,64 milliárd forintot. A papír árfolyama a héten új történelmi rekordot ért el 8050 forinton.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3753,13 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 29,61 ponttal, 0,80 százalékkal magasabban.(MTI)