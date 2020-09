Heti tőzsdei összefoglaló – Növekvő forgalomban csökkent a BUX a héten

Növekvő forgalomban gyengült a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 34 836,82 ponton zárt pénteken, 5,69 ponttal, 0,02 százalékkal alacsonyabban az előző heti kereskedés záróértékénél.

A részvénypiac heti forgalma 42,205 milliárd forint volt az előző heti kereskedésben elért 40,46 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

Az Equilor Befektetési Zrt. MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte, hogy a héten minden nap 35 ezer pont alatt zárt a hazai tőzsdeindex.

Hétfőn a BUX-index a 0,03 százalékos emelkedésével hasonlóan teljesített a nemzetközi piacokhoz, a vezető részvények közül különösen a Richter volt erős, 0,97 százalékkal emelkedett, míg az OTP árfolyama 1,47 százalékot esett. Az OTP gyengülésében szakértői vélemények szerint szerepet játszhatott Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnökének nyilatkozata, amely szerint átmenetileg el lehet engedni a költségvetési hiányt és az államadósságot, de 2022 után kötelező lesz visszafordulni az egyensúly és növekedés bevált receptjéhez.

Kedden a viszont már alulteljesített Budapesti Értéktőzsde a nemzetközi piacokhoz képest, és a BUX-index mínuszban zárt. A vezető részvények közül a Mol teljesített jól, 0,60 százalékkal drágult, ami annak köszönhető, hogy jobban alakultak a finomítói marzsok, ugyanakkor az OTP fontos szint, 10 ezer forint alá esett.



A Budapesti Értéktőzsde szerdán ismét alulteljesített az európai és a tengerentúli részvénypiacokhoz képest, a kereskedést a részvényindex enyhe mínuszban fejezte be. A vezető részvények közül különösen a Mol volt gyenge, 1,72 százalékkal esett, amelynek hátterében az állt, hogy erőteljesen csökkent az olaj világpiaci ára.Csütörtökön megtört az előző napok trendje, a BÉT az európai tőzsdék átlagánál jobban teljesített napközben, és pénteken is felülteljesített a fontosabb nemzetközi indexekkel szemben, mindkét nap pluszban zárt a budapesti részvényindex.A Richter pénteken közölte a BÉT honlapon, hogy a méhmióma kezelésére alkalmazott gyógyszere, az Esmya forgalombahozatali engedélyének visszavonását javasolta az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Farmakovigilancia Kockázatértékelő Bizottsága (PRAC) legutóbbi értékelését követő új ajánlásában. A készítmény forgalmazását még idén márciusban kellett felfüggeszteni. Az értékelési eljárást legkésőbb szeptember 30-ig kell lezárni.A bejelentés látványosan nem hatott a cég papírjainak árfolyamára. Richter-papírok ára 20 forinttal, 0,28 százalékkal 7200 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,1 milliárd forintot ért el pénteken.A Richter árfolyama a héten nem változott, pénteken 7200 forinton zárt, heti forgalma több mint 9,6 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom részvények ára a héten 0,84 százalékkal csökkent, pénteken 355 forinton zárt, heti forgalma 542 millió forintot tett ki.Az OTP árfolyama 0,49 százalékkal gyengült a héten, a papír 10 140 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, a heti forgalma meghaladta a 23,5 milliárd forintot.A Mol-részvények ára 1,26 százalékkal nőtt a héten, pénteken 1691 forinton zárt, heti forgalma pedig meghaladta a 6,75 milliárd forintot.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3440,86 ponton zárt pénteken, az előző hetinél 28,36 ponttal, 0,82 százalékkal alacsonyabban.(MTI)