Heti tőzsdei összefoglaló – Növekvő forgalom mellett emelkedett a BUX a héten

Emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az elmúlt héten, a BUX 35 875,71 ponton zárt pénteken, 824,79 ponttal, 2,35 százalékkal magasabban előző heti záróértékénél. A részvénypiac forgalma a héten 94,02 milliárd forint volt az előző heti 60,40 milliárd forintos adásvétel után.

A Mol kivételével valamennyi vezető részvény erősödött, a legnagyobb mértékben az OTP, 6,69 százalékkal.

Az Equilor Befektetési Zrt. MTI-nek küldött elemzése szerint az Egyesült Államok újranyitása miatt pozitív befektetői hangulat jellemezte a hetet, ami péntekre bizonytalanra fordult: a piac Donald Trump bejelentésére várt Kínával kapcsolatban, miután a kínai parlament csütörtökön elfogadta a Hongkongra vonatkozó, vitatott nemzetbiztonsági törvényt.

A forint a héten tovább erősödött, a dollár gyengülésének köszönhetően a dollár-forint árfolyam a 315 forintos szint alá esett.

A makrohírek közül kiemelik, hogy a kormány az idei visszaesést követően jövőre 4,8 százalékos GDP-növekedést vár, az infláció 3 százalékon maradhat, a költségvetési hiány idén 3,8 százalék, jövőre 2,9 százalék lehet. Az elemzői konszenzus idén 5 százalékos deficitet vár.

A héten – a hivatalos közlemény szerint más fontos vezetői megbízatása miatt – lemondott posztjáról Nagy Márton, az MNB alelnöke. A monetáris politikával kapcsolatos feladatokat Virág Barnabás, míg az nhp és nkp programok vezetését Patai Mihály veszi át. Nagy Márton dolgozta ki többek között a lakossági devizahitelek forintra váltásának konstrukcióját, illetve gyakran reagált a piaci folyamatokra a nyilvánosság előtt. Megszólalásai általában piacmozgató hatással bírtak, mivel a szereplők meghatározó stratégaként tekintettek rá a jegybankon belül – írja elemzésében az Equilor.



A monetáris tanács keddi kamatdöntő ülésén nem változtak a kamatszintek, és nem volt új bejelentés sem. Az egyhetes betéti eszköz 0,9 százalékos szintjét megfelelőnek tartja a jegybank. A közlemény utolsó bekezdése tartalmában megfelelt az áprilisi közleménynek. Eszerint az eszköztár átalakításával és kibővítésével az MNB megnövelte monetáris politikai mozgásterét, biztosítva, hogy a rendkívüli kihívásokra a továbbiakban is minden részpiacon gyors és szükséges mértékű válaszokat adhasson. Az MNB törvényi mandátumának megfelelően minden rendelkezésére álló eszközt alkalmaz az árstabilitás elérése és a magyar gazdasági és pénzügyi rendszer támogatása érdekében.A forint a kamatdöntés napján már délelőtt erősödött, majd délután folytatódott a mozgás, az elemzés szerint néhány piaci szereplő arra számíthatott, hogy a döntéshozók utalásokat tesznek egy későbbi monetáris lazításra.A horvát állam továbbra is vissza szeretné vásárolni az INA-t. Tomislav Coric horvát környezetvédelmi és energiaügyi miniszter újságíróknak elmondta, hogy a Lazard tanácsadó cég június 10-ig készül el az előzetes becslésekkel, illetve az értékeléssel, ezt követően a kormány érdemi döntést hozhat az ügyben. Korábban április közepére ígérték az ajánlatot, azonban a koronavírus-járvány kitörése, illetve egyéb okok miatt nem sikerült időben elkészülni.A héten bejelentették, hogy a Budapest Bank is csatlakozik az MKB Bank és a Takarékbank között nemrég létrejött együttműködéshez, a távlati cél a három pénzintézet egyesülésével egy új bankcsoport létrehozása, mely az OTP mögött a második legnagyobb szereplő lenne. A Magyar Bankholding Zrt. leendő vezérigazgatója Vida József lesz.A héten az OTP-részvények ára 6,69 százalékkal emelkedett, pénteken 10 370 forinton zárt a papír, heti forgalma meghaladta az 53,82 milliárd forintot.A Richter 0,74 százalékkal erősödött, a hét utolsó kereskedési napján 6810 forinton zárt, heti forgalma több mint 10,07 milliárd forint volt.A Mol 1,50 százalékkal gyengült a héten, pénteken 1970 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma mintegy 12,18 milliárd forint volt.A Magyar Telekom árfolyama 2,34 százalékkal emelkedett, pénteki záróára 393 forint volt, heti forgalma közel 1,03 milliárd forintot tett ki.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3546,92 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 64,62 ponttal, 1,86 százalékkal magasabban.(MTI)