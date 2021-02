Heti tőzsdei összefoglaló – Növekvő forgalom mellett csökkent a BUX a héten

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX növekvő forgalom mellett 43 790,17 ponton zárt pénteken, ami 279,14 ponttal, vagyis 0,63 százalékkal alacsonyabb a múlt heti értéknél.



Az összforgalom 70,045 milliárd forint volt a múlt heti 63,865 milliárd forint után, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek.A tőzsdei mozgásokat a héten a gyorsjelentési hullám mellett főképp a járvány határozta meg. A befektetői hangulat emiatt rossz volt egész Európában, a BÉT-en a harmadik hullámról érkező hírek már a hét elején kedvezőtlenül hatottak a kereskedésre.Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött összefoglalójában elemezte a nagyobb kibocsátók tőzsdei kilátásait.Mint írták, a Richter a várakozásoknál jobb eredményekről számolt be, de a bruttó profit és az adózott eredmény elmaradt a várakozástól.A vártnál jobb eredményt közölt a Magyar Telekom is, de az osztalék csalódást keltett a befektetők körében.A Mol várhatóan 100 forint körüli osztalék kifizetését tervezi, ám extra osztalék nem valószínű, legfeljebb csak akkor, ha sikerül rendkívüli eredményt elérni.Az OTP árfolyamát emelte a Goldman Sachs céláremelése, amely továbbra is vételi ajánlással párosul – írták.A héten az egyedüliként erősödő OTP árfolyama 1,64 százalékkal nőtt, 13 650 forinton zárt pénteken, forgalma 41,495 milliárd forint volt.A legnagyobb mértékben, 3,14 százalékkal a Mol gyengült. Záró árfolyama 2156 forint, heti forgalma 11,185 milliárd forint volt.A Richter értéke 1,49 százalékkal csökkent, árfolyama 8570 forinton zárt, forgalma 13,964 milliárd forintig jutott.A Magyar Telekom 1,21 százalékos eséssel 408 forintig gyengült 1,402 milliárd forintos forgalomban.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3744,67 ponton zárt, 0,64 százalékkal alacsonyabban a múlt péntekinél.(MTI)