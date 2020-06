Heti tőzsdei összefoglaló – Jelentősen emelkedett a BUX a héten

Jelentősen emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az elmúlt héten, a BUX 37 985,66 ponton zárt pénteken, 2109,95 ponttal, 5,88 százalékkal magasabban előző heti záróértékénél. A részvénypiac forgalma a négy munkanapos héten 77,19 milliárd forint volt az előző heti 94,02 milliárd forintos adásvétel után.



A Magyar Telekom kivételével valamennyi vezető részvény erősödött, a legnagyobb mértékben az OTP, 11,67 százalékkal.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött elemzésében kifejti: a pozitív nemzetközi befektetői hangulat felfelé húzta a magyar tőzsdét a héten, az Egyesült Államok gazdaságának újranyitása továbbra is pozitívan hat a részvénypiacokra. A magyar blue chip papírok közül az OTP vitte a prímet, amelynek árfolyama a 11 ezer forintos szint fölé emelkedett. A héten tovább erősödött a forint, az euró/forint árfolyam a 345 forintos szintig süllyedt, míg a dollár/forint a 300 forintos szint közelébe ért.

A vállalati hírek közül kiemelték, hogy a Mol finomítói marzsa rekordalacsonyra esett májusban. A hazai olajvállalat májusban hordónként csupán 40 centes profittal működtette finomítóit, az áprilisi, kiugróan magas 9,1 dolláros árrést követően. 2012 óta 0,9 dollár volt a legalacsonyabb finomítói marzs.



A petrolkémiai árrés is közel harmadával, 402 euróra esett vissza, de még így is az elmúlt évek egyik legmagasabb értéke közé tartozik. Az olajár tavaszi összeomlása miatt márciusban és áprilisban még rendkívül magasak voltak a finomítói marzsok, aminek következtében túlkínálat alakult ki a piacon. Várhatóan még júniusban is átlag alatti marzsokkal lehet számolni, azt követően azonban a finomítói termékek piacán is a kereslet normalizálódása és a kínálat visszafogása várható, aminek köszönhetően javulhatnak a finomítói marzsok is – írja elemzésében az Equilor.A héten több tőzsdei cég esetében is célármódosításra került sor. Az OTP célárfolyamát 12 100 forintról 13 000 forintra emelte a Goldman Sachs, az ajánlás továbbra is vétel, a Mol célárfolyamát viszont 2200 forintról 1700 forintra csökkentette, a semleges ajánlást eladásra rontotta. A Richter célárfolyamát 7000 forintról 7300 forintra emelte az HSBC, az ajánlásuk továbbra is tartás.Az Opus első negyedéve profittal zárult, csoportszinten 10,7 milliárd forintos EBITDA mellett 2,7 milliárd forintos profitot ért el. Egy évvel korábban még 16 milliárd forintos veszteségről számolt be a cég. A társaság arra számít, hogy a járványhelyzet enyhülésével a belföldi turizmus fellendül, ám a szállodák bevételei éves alapon még így is 50 százalékkal csökkenhetnek. Az építőiparban bővülő szerződésállományt vár az év hátralévő részében is az Opus, míg a mezőgazdaságban és az ipari szegmensben nem volt érzékelhető a járvány negatív hatása. Továbbra is az ipari szegmens szolgáltatja a bevételek 60 százalékát, és az adózott eredmény 63 százaléka is onnan származik. A vállalat a héten bejelentette, hogy a járványhelyzetre tekintettel elállt az E.On energiakereskedő részlegének megvásárlásától.A CIG Pannónia lengyel üzletágának értékesítéséről döntött, amire a leányvállalati szavatolótőke növelése érdekében, az MNB által elrendelt új helyreállítási terv keretében kerül sor.A héten az OTP-részvények ára 11,67 százalékkal emelkedett, pénteken 11 580 forinton zárt a papír, heti forgalma a négy munkanapos héten megközelítette a 47,56 milliárd forintot.A Richter 3,16 százalékkal erősödött, a hét utolsó kereskedési napján 7025 forinton zárt, heti forgalma több mint 10,72 milliárd forint volt.A Mol árfolyama 1,52 százalékkal nőtt a héten, pénteken 2000 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma mintegy 14,51 milliárd forint volt.A Magyar Telekom 2,80 százalékkal gyengült, pénteki záróára 382 forint volt, heti forgalma több mint 1,51 milliárd forintot tett ki.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3629,50 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 82,58 ponttal, 2,33 százalékkal magasabban.(MTI)