Heti tőzsdei összefoglaló – Emelkedő forgalomban erősödött a BUX a héten

Emelkedő forgalom mellett erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 37 335,10 ponton zárt pénteken, 1944,66 ponttal, 5,49 százalékkal magasabban az előző heti záróértékénél.

A részvénypiac forgalma 121,64 milliárd forint volt az előző heti 74,35 milliárd forint után. A vezető részvények a Richter kivételével emelkedtek a héten.



Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában kiemelte: nagy volatilitás mellett emelkedett a hét elején a magyar részvénypiac. Hétfőn a reggeli emelkedést követően mélyrepülésbe kezdett a BUX, miután Orbán Viktor, miniszterelnök bejelentette a korlátozásokat. Ezt követően a Pfizer-vakcina bejelentésére viszont szárnyalni kezdtek a piacok, így a BUX is komoly, 3,2 százalékos emelkedéssel zárt. Kedden és szerdán a kedvező nemzetközi befektetői hangulat tovább segítette a hazai részvénypiac emelkedését. A hét vége felé azonban elfogyott a lendület, csütörtökön stagnálás, pénteken már csökkenés volt jellemző a BUX árfolyamára.Közölték, hogy a héten céláremelés érkezett az OTP-re és a Richterre. A magyar bank részvényeinek célárát 15 100 forintra emelte a JP Morgan a korábbi 13 750 forintról, míg Richter papírok célárát a Jefferies emelte 9150 forintra a korábbi 8750 forintról.Kitértek arra is, hogy ezen a héten is folytatta a sajátrészvény-visszavásárlását a Mol. Kedden 400 ezer darabot vásárolt vissza 1766,60 forintos átlagáron.Kedden jelent meg az októberi inflációs adatsor, a fogyasztói árak 3 százalékkal emelkedtek éves bázison, a maginfláció 3,8 százalék volt, a jegybank által kiemelten figyelt adószűrt maginflációs mutató pedig 3,2 százalék. A jelenlegi tendencia nem sürgeti a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) monetáris politikai lépésekre, ráadásul a forint elmúlt napokban látott erősödése miatt devizaoldali inflációs nyomás sem várható a közeljövőben – olvasható az Equilor elemzésében.A vezető részvények közül a héten a legnagyobb mértékben a Mol erősödött, az árfolyama 15,13 százalékkal nőtt. Pénteken 1895 forinton zárt a papír, heti forgalma meghaladta a 22,5 milliárd forintot.Az OTP jegyzése 8,01 százalékkal emelkedett, a hét utolsó kereskedési napján 12 000 forinton zárt, heti forgalma több mint 83,2 milliárd forint volt.A Magyar Telekom részvényeinek ára 2,24 százalékkal nőtt, pénteki záróára 365 forint volt, heti forgalma 815,7 millió forintot tett ki.A Richter 6,33 százalékkal gyengült, a hét utolsó kereskedési napján 6590 forinton zárt, heti forgalma több mint 12,6 milliárd forint volt.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3240,74 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 67,83 ponttal, 2,14 százalékkal magasabban.(MTI)